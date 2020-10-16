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Плюсы и минусы президентства Сооронбая Жээнбекова, - Т.Кудрявцева
10:14 17.10.2020

17 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент Кыргызстана добровольно подал в отставку. На своем посту Сооронбай Жээнбеков провел ровно три года. Редакция 24.kg решила вспомнить, какими были три года его президентства.

Отношения с прессой: все сложно
В отношениях теперь уже бывшего президента Кыргызстана со СМИ все было очень сложно. В самом начале руководства страной Сооронбай Жээнбеков заявлял, что никакого давления на свободу слова в стране не будет. И даже подтверждал свои слова делами.

Сначала он отказался от многомиллионных исков к журналисту Кабаю Карабекову и информагентству 24.kg.

Первое интервью президент дал не государственному СМИ, а частному информагентству 24.kg.

Но вот дальше становилось только хуже. Именно на его управление страной пришлись многочисленные попытки ограничить свободу слова в стране. В том числе и законодательным путем, приняв закон о манипулировании информацией.

Да, документ официально вышел из-под пера депутата Гульшат Асылбаевой, и Сооронбай Жээнбеков его не подписал, отправив на доработку. Но при этом теперь уже экс-глава государства был уверен, что такой закон нужен стране.

"Это нужно, прежде всего, для защиты прав человека и его здоровья, о которых мы все говорим. Нам необходимо защитить людей от клеветы, негатива и так называемой фейковой информации", - заявил Сооронбай Жээнбеков.

Нет оружию и кортежам
Когда Сооронбай Жээнбеков пришел к власти, он частично отказался от перекрытия движения в столице во время проезда его кортежа. Более того, приезжать на работу глава государства решил рано утром.

Благодаря этому бишкекчане стали гораздо меньше времени проводить в пробках из-за перекрытия дорог.

Сооронбай Жээнбеков останется в истории Кыргызстана президентом, который не стал применять оружие во время массовых беспорядков.

Он предпочел уйти в отставку без приказа стрелять для наведения общественного порядка.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил Сооронбай Жээнбеков.

А еще экс-президент запомнился поездками по регионам страны. Пожалуй, он это делал чаще всех остальных своих предшественников.

Каждый раз он посещал различные заводы и фабрики. Правда, жить от этого регионы лучше не стали. А кыргызстанцы искренне недоумевали, почему глава государства занимается тем, что по сути входит в обязанности премьер-министра.

Отношения с соседями и долги
Свое президентство Сооронбай Жээнбеков начал с налаживания отношений с соседями. В первую очередь в 2017 году он встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, чтобы решить проблемы на границе.

Наладились и отношения Кыргызстана с Узбекистаном, которые много лет сложно было назвать теплыми.

К тому же за последние три года в страну вновь стали поступать иностранные инвестиции. В Бишкеке прошли крупные кыргызско-китайские и кыргызско-российские бизнес-форумы. На них заключались многомиллионные контракты, которые так нужны Кыргызстану.

Но есть и то, за что Сооронбая Жээнбекова сложно похвалить. Пандемия коронавируса вновь заставила Кыргызстан ходить с протянутой рукой, увеличивая государственный долг страны. При этом население республики ощутимой помощи от того, что международные доноры перечислили миллионы долларов в бюджет, так и не увидели.

Экономика Кыргызстана до сих пор не оправилась от шока. Система здравоохранения по сей день не может похвастать улучшением своей материально-технической базы. Обещанные новые инфекционные больницы в Бишкеке и Оше до сих пор и не открыты.

Как друзья стали врагами
Отставка Сооронбая Жээнбекова берет начало с вражды со своим близким другом - экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Недопонимание между прежними соратниками вылилось в открытое противостояние. Сооронбай Жээнбеков отрицал причастность, но именно на его президентство пришлось возбуждение уголовных дел как на самого Алмазбека Атамбаева, так и на другой актив СДПК.

Кульминацией противостояния двух бывших друзей стал штурм дома Атамбаева в селе Кой-Таш.

Каждому из сторонников бывшего президента предъявили серьезные обвинения. В судах все они заявляли о политической подоплеке дела, но в итоге получили большие сроки. Сооронбай Жээнбеков называл это борьбой с коррупцией, но избирательность этой борьбы была налицо.

Дайте факты!
При президенте Сооронбае Жээнбекове опубликовано громкое расследование журналистов о коррупции на таможне. СМИ сообщили, что к выводу сотен миллионов долларов причастен бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Когда общественность стала требовать от президента обратить внимание на происходящее, он ответил: "Дайте факты!".

Множество фактов главе государства предоставлялось, но они не стали поводом для того, чтобы проявить хоть какие-то действия.

Абсолютное большинство кыргызстанцев считает, что к такому исходу главы государства привело ближайшее окружение - его помощники, советники, аппарат, сформированный под контролем "Белого дома" Жогорку Кенеш. Он предпочел опираться на тех, кого считал надежным тылом, не ставя в приоритет образование, опыт и порядочность.

"Надежный тыл" оказался блефом - депутаты также легко попрощались с главой страны, как в свое время предали Алмазбека Атамбаева. Этот показательный урок Сооронбай Жээнбеков проигнорировал.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602918840
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