Украинская катастрофа. Дешевая бравада фальшивого героя, - Ю.Борисов

11:21 17.10.2020

ЮРИЙ БОРИСОВ | 17.10.2020



Украинские правители продолжают одурманивать народ волшебными историями про "непобедимую Украину", способную якобы противостоять в военном отношении Российской Федерации.



В замечательном романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" известные советские сатирики показали на примере "тяжелого наследия царского режима" в лице ворюги из второго дома собеса Паши Эмильевича, какой силой предвидения обладают иногда такого сорта персонажи: "Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить. Может быть даже ногами".



Не знаю, обладает ли такими провидческими талантами мой герой, но в том, что он заслуживает подобной участи, нет сомнений. Речь идет о нашумевших высказываниях заместителя секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса об особенностях и перспективах "российско-украинской войны".



Для начала обратим внимание, что повесил на себя оный Кривонос.



На самом видном месте, которое, согласно общепринятым нормам, предназначено для ношения высшей государственной награды (в тамошнем случае это "герой Украины") болтается нечто похожее на нее. Причем похожее настолько, чтобы рядовой обыватель подумал бы, что перед ним настоящий официальный герой "укрорейха".



На самом деле это так называемая негосударственная награда, то есть обыкновенная побрякушка. Такие может заказать себе любой желающий и навешать их на себя от ушей до штанов. В данном случае перед нами орден "Народный герой Украины", изобретенный некими частными лицами и вручаемый тем, кто им нравится.



Сообщается, что орден "Народный герой Украины" – это "украинская негосударственная награда, введенная в 2015 году по инициативе коллекционера антиквариата и волонтера Андрея Бойечки и ювелира Дмитрия Щербакова".



Ну и дела! В приличной армии ношение на военной форме подобных изделий кустарных промыслов, коих развелось нынче великое множество, категорически запрещено. Военнослужащий вправе носить на мундире только полученные от государства знаки отличия. А этому "народному херою" хоть бы хны.



Петр Дуда по возвращении из Минска. Источник: tysol.pl



Итак, заместитель секретаря украинского СНБО в интервью киевскому изданию "Обозреватель" заявил: "Что касается ресурсов, назовем это военно-техническим потенциалом Российской Федерации. Он значительно больше, чем украинский. Но на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения. Да, вы совершенно правы, если посчитать количество оружия и количество военнослужащих в Вооруженных силах Украины и Вооруженных силах РФ, это достаточно большая разница. Но есть одно но. Украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий".



Заметим: никто этого "народного героя" за язык не тянул. Он сам выложил то, во что предлагается уверовать украинской аудитории. Остается его проверить.



И отдадим все-таки ему должное. В том, что касается соотношения ресурсов РФ и нынешней Украины, а это решающий фактор в любой войне, Кривонос иллюзий не питает. Он прекрасно понимает, что сравнивать тут нечего. Однако он тут же заверяет, что все не так страшно, поскольку украинская армия – это "супергерои". Не то что российская армия.



Что ж, давайте присмотримся. Особенно к "прекрасному боевому опыту" супергероев, полученному за 6,5 лет войны.



Начнем с самого простого, с военно-морских сил Украины. Их "прекрасный боевой опыт" заключается в полном отсутствии такового за неимением на Украине военно-морских сил. Считать "прекрасным боевым опытом" ВМСУ сдачу в плен в "битве при Крымском мосту" может только очень большой фантазер.



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Киевская "эскадра" предпочла капитулировать сразу после того, как узнала, что русские не шутят и могут ее потопить.



Воздушные силы Украины. В этом клиническом случае "шесть с половиной лет войны" свелись к нескольким неделям беспомощных попыток киевских летчиков и вертолетчиков полетать в 2014 году над восставшим Донбассом. Попытки закончились после того, как силы и средства ПВО ЛДНР стали валить с неба любой киевский пепелац, рискнувший засветиться на экранах их радаров. С тех пор украинские ВВС "выпали в осадок". О них практически ничего не слышно.



МиГ-29УБ бортовой номер 82, выпущенный в 1991 году, следует на Львовский государственный авиационный ремонтный завод, 2020 г.



МиГ-29УБ бортовой номер 82, выпущенный в 1991 году, следует на Львовский государственный авиационный ремонтный завод, 2020 г.



Разве что время от времени поступают сообщения об очередных катастрофах "только что отремонтированных и прошедших продление сроков эксплуатации" летающих гробов. Упал с неба даже лучший из худших аэропланов, на котором имел неосторожность совершить свой последний полет американский пилот подполковник Сет Нерин.



Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl



Что же касается уровня мастерства украинских асов, то он особенно заметен при симуляции ими процесса боевой подготовки. Например, они могут запросто снести дорожный знак на участке автодороги, предназначенной для замены аэродрома во время войны. А посадку они выполнять даже не пытаются, ограничиваясь пролетом на небольшой высоте над дорожным полотном.



"Воздушный поцелуй". Последствия столкновения украинского истребителя Су-27 с дорожным знаком при неудачной попытке имитации посадки на автодорогу



"Воздушный поцелуй". Последствия столкновения украинского истребителя Су-27 с дорожным знаком при неудачной попытке имитации посадки на автодорогу



Между прочим, в развитых авиационных державах посадка боевого самолета на автотрассу считается обычным и даже обязательным элементом летно-тактической подготовки пилотов.



Посадка бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на автомобильную дорогу



Посадка бомбардировщика Су-34 ВКС РФ на автомобильную дорогу



О каком "прекрасном боевом опыте" тут говорить? Тем более что речь идет о возможности боевого применения самолетов в заявленном Кривоносом формате "украинско-российской войны". Так что и этот вид ВС Украины с точки зрения его боевой ценности можно вычеркивать.



Еще одной разновидностью воздушных сил можно было бы считать воздушно-десантные войска, но это если бы они были у киевского режима. Однако оснований считать их существующими нет. Ни одного случая высадки украинского воздушного десанта в боевых условиях за 6,5 лет "прекрасного боевого опыта" зафиксировано не было.



И, наконец, сухопутные войска. Те самые, в которых, по словам Кривоноса, "служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий".



Все на Украине прекрасно знают, что практически единственной мотивацией к службе в украинской армии являются деньги. На гражданке при лютой безработице и отсутствии спроса на рабочие руки не заработаешь даже жалких копеек. О степени мотивированности такого войска к "беззаветному служению родине", не говоря уже о готовности к "героической смерти" на поле боя, догадаться нетрудно.



Да и о каком самоотверженном служении можно говорить в случае с армией, "боевая история" которой целиком и полностью, без единого исключения (!) состоит из одних котлов и безответного "избиения младенцев"? У этой армии высшей доблестью считается не победа над неприятелем, а бегство из окружения со сравнительно небольшими потерями.



Такова правда, о которой Кривонос предпочитает не вспоминать.



Все это время украинская армия только тем и занималась, что упражнялась в бандитской стрельбе по городам Донбасса. Что же касается Вооруженных сил РФ, с которыми Кривонос пытается что-то сравнивать, то они прошли десятилетнюю обкатку в ходе войны в Сирии, где применялись практически все виды современных вооружений, кроме ядерных, и использовались самые разнообразные приемы и способы ведения боевых действий. На сегодня школу сирийской войны прошли сто процентов пилотов российских боевых самолетов и вертолетов, практически весь российский спецназ и высший командный состав вооруженных сил, значительная часть офицерского состава сухопутных войск, в том числе артиллерии, инженерных частей, танкистов и мотострелков. В Сирии в реальной боевой обстановке испытаны проверены и усовершенствованы практически все образцы современных российских вооружений.



Такова реальная картина, если что-то с чем-то сравнивать. Эту картину можно описать одной фразой – украинская катастрофа. Такая правда очень не нравится тамошним кривоносам, ибо она заключается в том, что никакой сколько-нибудь боеспособной армии на Украине сегодня нет.