Прайс на мандат депутата в Киргизии дорос уже до $1 млн., - депутат Маматалиев

15:17 17.10.2020

Чтобы попасть в начало списка кандидатов, некоторые платили 1 млн долларов, - депутат М.Маматалиев



Никто добровольно сам не будет подавать Форму-2 [заявление о временной смене избирательного участка], это основа коррупционной схемы, сказал на встрече активистов по вопросам выборного процесса депутат Марлен Маматалиев.



В своем выступлении он также отметил, что на последних выборах все партии старались брать в свои ряды молодежь.



"К сожалению, молодежь была разбросана по разным партиям. Я тоже был в их числе. Мне поступали предложения от разных партий, но был риск, что они не пройдут. Поэтому в приоритете были партии, у которых был шанс пройти. Кроме этого, есть вопрос денег. Чтобы быть в числе первых списка некоторые давали по 500 тыс., 1 млн долларов",- сказал М.Маматалиев.



Также он высказался относительно избирательного порога. По его мнению, оптимальный вариант снижения порога до 3%.



"При 1% пороге есть риск, что некоторые силы могут просто так пройти. Это 20 тыс. голосов, тогда каждый район может создать свою партию и участвовать в выборах", - сказал Маматалиев.

Он также предложил установить заработную плату агитаторов.

"Мы набрали неограниченное количество агитаторов. И платили им как зарплату, таким образом, узаконив взятки. По Бишкеку у нас было 12 тыс. агитаторов, они все получали заработную плату. А если мы ограничим, то будет правильно, потому что некоторые партии давали меньше, а мы платили по 20-25 тыс. сомов", - сказал Маматалиев.



Марлен Маматалиев участвовал в парламентских выборах от партии "Мекеним Кыргызстан" под №7.