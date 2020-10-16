 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.10.2020
16:58  Почему погибла могучая Османская империя
16:55  Прощай, Сооронбай: что будет с Киргизией после отставки президента, - И.Кармазин
16:54  Сторонники разбоя: США подвергают ревизии принципы космического права
16:51  Странный Джучи… или "Как сын Чингисхана Русь от вторжения спасал"
16:48  Как один советский "СБ" 2 бомбами утопил японский авианосец "Ямато-Мару" (история)
16:42  Скончался таджикистанский государственный деятель Исмоил Шафиев
15:57  Азербайджан уверяет, что взял город Физули

15:52  Ошская область Киргизии отгораживается от остальных санитарными кордонами
15:46  Финпол Киргизии возглавил молодой бугу Сыймык Жапыкеев
15:17  Прайс на мандат депутата в Киргизии дорос уже до $1 млн., - депутат Маматалиев
11:21  Украинская катастрофа. Дешевая бравада фальшивого героя, - Ю.Борисов
10:15  Турция выбрала путь разобщения с остальным миром, - "НГ"
10:14  Плюсы и минусы президентства Сооронбая Жээнбекова, - Т.Кудрявцева
08:38  Забавный бугу-олень. Жапаров "упраздняет" трайбализм в Киргизии реформами
08:34  Армяне бьют по Гяндже старыми советскими ракетами Скад
08:33  Принуждение к конфликту. Как Турция готовила "Карабахскую войну", - "Къ"
00:51  Азербайджан уверяет, что взял Гадрут (видео)
00:26  Генпрокуратура Таджикистана обвинила главреда оппозиционного сайта в мошенничестве на $430 тысяч
Пятница, 16.10.2020
22:29  Антикоррупционную службу Киргизии возглавил пенсионер из племени бугу Апсатаров
22:13  Россия и Турция готовы к эксперименту над Ливией, - И.Субботин
21:03  Залп "Авроры". Кыргызы-бугу приступили к захвату Иссык-Кульских санаториев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Финпол Киргизии возглавил молодой бугу Сыймык Жапыкеев
15:46 17.10.2020

Сыймык Жапыкеев назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями от 16 октября 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр.

Ранее, 14 октября, Садыр Жапаров назначил главой Финпола Сагынбека Абдылдаева, который работал заместителем председателя ГСБЭП с 27 сентября 2018 года.

До этого, с 28 апреля 2018 года до октября 2020 года, должность председателя Финпола занимал Бакир Таиров.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1654653/?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602938760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429
- Сенат принял Закон уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
- Н.Нигматулин о бюджете: проведение семинаров и симпозиумов надо отложить до лучших времен
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai
- Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения по программе жилищного строительства "Нұрлы жер"
- Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений
- Многоплановое взаимодействие Центральной Азии и России
- О демографической ситуации за январь-август 2020 года
- ЕЭК призвала устранить барьер – снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  