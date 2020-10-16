Финпол Киргизии возглавил молодой бугу Сыймык Жапыкеев

15:46 17.10.2020

Сыймык Жапыкеев назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями от 16 октября 2020 года.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр.



Ранее, 14 октября, Садыр Жапаров назначил главой Финпола Сагынбека Абдылдаева, который работал заместителем председателя ГСБЭП с 27 сентября 2018 года.



До этого, с 28 апреля 2018 года до октября 2020 года, должность председателя Финпола занимал Бакир Таиров.

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