|Финпол Киргизии возглавил молодой бугу Сыймык Жапыкеев
15:46 17.10.2020
Сыймык Жапыкеев назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями от 16 октября 2020 года.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр.
Ранее, 14 октября, Садыр Жапаров назначил главой Финпола Сагынбека Абдылдаева, который работал заместителем председателя ГСБЭП с 27 сентября 2018 года.
До этого, с 28 апреля 2018 года до октября 2020 года, должность председателя Финпола занимал Бакир Таиров.
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