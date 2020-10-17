Ошская область Киргизии отгораживается от остальных санитарными кордонами

15:52 17.10.2020

В Ошской области разворачивают блокпосты

Общество

•16:05, 17.10.2020



Turmush - В Ошской области вводятся ограничения на въезд и выезд. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Жениш Ашырбаев.



По его словам, на въездах в районы установлены 7 санитарных блокпостов. Кроме того, введен запрет на перевозку пассажиров микроавтобусами по маршруту Бишкек-Ош.



Такие меры приняты в рамках решения областного штаба по борьбе и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.



Сотрудники блокпостов будут проводить разъяснительные работы с водителями и пассажирами. К примеру, при поездке граждан из одного района в другой водителям будут объяснять о необходимости сокращения количества пассажиров в салоне до 3 человек, в микроавтобусах - до 10.



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График роста количества выявленных случаев коронавируса в Ошской области с марта по 17 октября 2020



За последние сутки выявлены 97 новых случаев, выздоровели – 63, летальных исходов – 3.



Общее количество выявленных случаев COVID-19 и вызванной вирусом пневмонии в Ошской области на сегодня составило 5560, из них пневмония – 3522.



Количество выздоровлений – всего 4996.



Скончались – 175.