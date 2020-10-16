 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азербайджан уверяет, что взял город Физули
15:57 17.10.2020

Азербайджанская армия освободила Физули!

Азербайджанская армия освободила от оккупации город Физули.
Как сообщает azerisport.com, этот город был оккупирован армянской армией 23 августа 1993 года.
Как заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, также освобождены следующие села: Годжаехмедли, Чимен, Чуварлы, Пирехмеди, Мусабейли, Ишыглы и Деделикенд (все - Физулинский район).
Вместе с тем, отметим, что в ночь на 17 октября армянская армия, нарушив гуманитарное перемирие, провела очередную террористическую атаку на азербайджанский город Гянджа. Армянские вооруженные силы подвергли ракетному обстрелу город, в результате чего несколько жилых домов были полностью разрушены. Погибли 12 человек, 40 ранены.

Источник - azerisport.com
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