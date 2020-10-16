 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.10.2020
16:58  Почему погибла могучая Османская империя
16:55  Прощай, Сооронбай: что будет с Киргизией после отставки президента, - И.Кармазин
16:54  Сторонники разбоя: США подвергают ревизии принципы космического права
16:51  Странный Джучи… или "Как сын Чингисхана Русь от вторжения спасал"
16:48  Как один советский "СБ" 2 бомбами утопил японский авианосец "Ямато-Мару" (история)
16:42  Скончался таджикистанский государственный деятель Исмоил Шафиев
15:57  Азербайджан уверяет, что взял город Физули

15:52  Ошская область Киргизии отгораживается от остальных санитарными кордонами
15:46  Финпол Киргизии возглавил молодой бугу Сыймык Жапыкеев
15:17  Прайс на мандат депутата в Киргизии дорос уже до $1 млн., - депутат Маматалиев
11:21  Украинская катастрофа. Дешевая бравада фальшивого героя, - Ю.Борисов
10:15  Турция выбрала путь разобщения с остальным миром, - "НГ"
10:14  Плюсы и минусы президентства Сооронбая Жээнбекова, - Т.Кудрявцева
08:38  Забавный бугу-олень. Жапаров "упраздняет" трайбализм в Киргизии реформами
08:34  Армяне бьют по Гяндже старыми советскими ракетами Скад
08:33  Принуждение к конфликту. Как Турция готовила "Карабахскую войну", - "Къ"
00:51  Азербайджан уверяет, что взял Гадрут (видео)
00:26  Генпрокуратура Таджикистана обвинила главреда оппозиционного сайта в мошенничестве на $430 тысяч
Пятница, 16.10.2020
22:29  Антикоррупционную службу Киргизии возглавил пенсионер из племени бугу Апсатаров
22:13  Россия и Турция готовы к эксперименту над Ливией, - И.Субботин
21:03  Залп "Авроры". Кыргызы-бугу приступили к захвату Иссык-Кульских санаториев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как один советский "СБ" 2 бомбами утопил японский авианосец "Ямато-Мару" (история)
16:48 17.10.2020

Как одиночный самолет потопил целый авианосец

Безусловно, это мировой рекорд. И вдвойне интересно - что это рекорд наш, отечественный. Втройне интересно - что это еще и единственный неприятельский авианосец, потопленный когда-либо вооруженными силами Советского Союза. Ну, вот не доводилось нам больше с авианосцами воевать...

Мы с вами прекрасно понимаем, что авианосец - штука немаленькая. Чтоб его утопить - надо изрядно постараться. И американцы старались в 1942-1944 годах, потопив несколько японских авианосцев. Каждый раз для потопления такого корабля приходилось задействовать целую авиагруппу из торпедоносцев, бомбардировщиков и истребителей, нести изрядные потери из-за сопротивления неприятеля, и буквально нашпиговывать авианосец бомбами и торпедами...

А у нас - прилетел одиночный самолет, сбросил не самые крупные бомбы на авианосец - тот булькнул и затонул, только пузыри пошли, а самолет совершенно не пострадал, несмотря даже на зенитный огонь. Больше похоже на анекдот или небылицу, чем на описание боевой операции...

И тем не менее примерно вот так все и было. Дело происходило в 1938 году, во время японо-китайской войны. #ссср помогал Китаю справиться с японской агрессией, поставляя боевую технику и военных специалистов. Причем те не только помогали китайцам осваивать эту самую боевую технику, но и сами периодически садились за штурвалы и рычаги. Особенно это касалось самолетов - потому что китайцы были теми еще авиаторами...

А вот наши #летчики оказались на высоте. К весне 1938 года они разбомбили все японские аэродромы в материковом Китае, и неприятельским истребителям стало негде базироваться. Небо для наших бомбардировщиков стало вполне себе безопасным.

Но ненадолго. Летом того же года вновь начались атаки японских истребителей на наши #самолеты . Советские пилоты пребывали в недоумении - где же супостаты базируются-то, все аэродромы же разбомбили?.. Ответ на вопрос был получен, когда наши подбили один японский истребитель. На поверку тот оказался... палубным, то есть предназначенным для базирования на авианосце. Это подтвердил и выпрыгнувший с парашютом японский летчик, сообщив, что он из авиагруппы авианосца "Ямато-Мару".

Что интересно, этот #авианосец был не в составе военно-морского флота Японии, а в составе ее сухопутных сил. То есть и был предназначен играть роль "плавучего аэродрома", поддерживая японские войска там, где аэродром обычный нельзя построить, или где его уничтожили.

Вот теперь японцы загнали "Ямато-Мару" в Янцзы, где маскировали столь искусно, что наши и китайские летчики довольно долго не могли его обнаружить. А между тем обнаружение "речного" авианосца было ключом к завоеванию господства в воздухе.

Ближе к осени 1938 года наши самолеты-разведчики пару раз обнаруживали "Ямато-Мару", однако, пока они возвращались на аэродром с докладом да пока оттуда высылали бомбардировщики, японцы, прекрасно зная, что последует за "визитом" разведчика, перегоняли авианосец в другое место и маскировали лучше прежнего, так что нашим бомбардировщикам приходилось возвращаться несолоно хлебавши.

В конце сентября 1938 года корабль был обнаружен еще раз - экипажем бомбардировщика СБ-2, который пилотировал Т.Т. Хрюкин (кстати, будущий генерал авиации). Нашему летчику пришлось призадуматься - по идее, надо отправиться за подкреплением, но ведь тогда история повторится - японцы уплывут, и поминай как звали. При этом бомбы СБ-2 вовсе не гарантировали потопления такой крупной цели, как авианосец - но, с другой стороны, они могли его хотя бы повредить, затруднив японцам передислокацию. Продумав все эти варианты, Хрюкин решил-таки атаковать.

Штурман Селиванов дал поправку, Хрюкин бросил самолет в атаку, игнорируя зенитный огонь с авианосца (который, в принице, вполне мог оказаться фатальным для одиночного самолета) и сбросил обе бомбы...

Результат превзошел все ожидания. Одна из бомб угодила в палубу "Ямато-Мару" возле надстройки, и оттуда тотчас стали подниматься клубы черного дыма. Однако потушить начинавшийся пожар японцы уже не смогли - ибо вторая бомба попала еще более удачно, в борт корабля практически на уровне ватерлинии. На глазах летчиков (которые были весьма удивлены таким исходом своей атаки) "Ямато-Мару" лег на борт и через короткое время затонул...

На базе Хрюкину не очень-то поверили. И обнаружение-то неуловимого авианосца было бы чрезмерной удачей, а обнаружить и при этом сразу уничтожить - вообще было похоже на фантастику. Или фантазию. Поэтому проверить сообщение Хрюкина с аэродрома вылетели два истребителя.

Их сообщение обескуражило командование еще больше. Разведчики подтвердили, что в указанном месте действительно просматривается в реке перевернувшийся вверх дном затонувший авианосец...

За потопление японского авианесущего корабля Тимофей Тимофеевич Хрюкин и его штурман Иван Павлович Селиванов получили высшую награду страны - звания Героев Советского Союза. А их атака стала первым и единственным в истории случаем потопления авианосца одним-единственным самолетом.

Источник - Непобедимая и легендарная
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602942480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429
- Сенат принял Закон уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
- Н.Нигматулин о бюджете: проведение семинаров и симпозиумов надо отложить до лучших времен
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai
- Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения по программе жилищного строительства "Нұрлы жер"
- Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений
- Многоплановое взаимодействие Центральной Азии и России
- О демографической ситуации за январь-август 2020 года
- ЕЭК призвала устранить барьер – снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  