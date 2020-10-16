Как один советский "СБ" 2 бомбами утопил японский авианосец "Ямато-Мару" (история)

16:48 17.10.2020

Как одиночный самолет потопил целый авианосец



Безусловно, это мировой рекорд. И вдвойне интересно - что это рекорд наш, отечественный. Втройне интересно - что это еще и единственный неприятельский авианосец, потопленный когда-либо вооруженными силами Советского Союза. Ну, вот не доводилось нам больше с авианосцами воевать...



Мы с вами прекрасно понимаем, что авианосец - штука немаленькая. Чтоб его утопить - надо изрядно постараться. И американцы старались в 1942-1944 годах, потопив несколько японских авианосцев. Каждый раз для потопления такого корабля приходилось задействовать целую авиагруппу из торпедоносцев, бомбардировщиков и истребителей, нести изрядные потери из-за сопротивления неприятеля, и буквально нашпиговывать авианосец бомбами и торпедами...



А у нас - прилетел одиночный самолет, сбросил не самые крупные бомбы на авианосец - тот булькнул и затонул, только пузыри пошли, а самолет совершенно не пострадал, несмотря даже на зенитный огонь. Больше похоже на анекдот или небылицу, чем на описание боевой операции...



И тем не менее примерно вот так все и было. Дело происходило в 1938 году, во время японо-китайской войны. #ссср помогал Китаю справиться с японской агрессией, поставляя боевую технику и военных специалистов. Причем те не только помогали китайцам осваивать эту самую боевую технику, но и сами периодически садились за штурвалы и рычаги. Особенно это касалось самолетов - потому что китайцы были теми еще авиаторами...



А вот наши #летчики оказались на высоте. К весне 1938 года они разбомбили все японские аэродромы в материковом Китае, и неприятельским истребителям стало негде базироваться. Небо для наших бомбардировщиков стало вполне себе безопасным.



Но ненадолго. Летом того же года вновь начались атаки японских истребителей на наши #самолеты . Советские пилоты пребывали в недоумении - где же супостаты базируются-то, все аэродромы же разбомбили?.. Ответ на вопрос был получен, когда наши подбили один японский истребитель. На поверку тот оказался... палубным, то есть предназначенным для базирования на авианосце. Это подтвердил и выпрыгнувший с парашютом японский летчик, сообщив, что он из авиагруппы авианосца "Ямато-Мару".



Что интересно, этот #авианосец был не в составе военно-морского флота Японии, а в составе ее сухопутных сил. То есть и был предназначен играть роль "плавучего аэродрома", поддерживая японские войска там, где аэродром обычный нельзя построить, или где его уничтожили.



Вот теперь японцы загнали "Ямато-Мару" в Янцзы, где маскировали столь искусно, что наши и китайские летчики довольно долго не могли его обнаружить. А между тем обнаружение "речного" авианосца было ключом к завоеванию господства в воздухе.



Ближе к осени 1938 года наши самолеты-разведчики пару раз обнаруживали "Ямато-Мару", однако, пока они возвращались на аэродром с докладом да пока оттуда высылали бомбардировщики, японцы, прекрасно зная, что последует за "визитом" разведчика, перегоняли авианосец в другое место и маскировали лучше прежнего, так что нашим бомбардировщикам приходилось возвращаться несолоно хлебавши.



В конце сентября 1938 года корабль был обнаружен еще раз - экипажем бомбардировщика СБ-2, который пилотировал Т.Т. Хрюкин (кстати, будущий генерал авиации). Нашему летчику пришлось призадуматься - по идее, надо отправиться за подкреплением, но ведь тогда история повторится - японцы уплывут, и поминай как звали. При этом бомбы СБ-2 вовсе не гарантировали потопления такой крупной цели, как авианосец - но, с другой стороны, они могли его хотя бы повредить, затруднив японцам передислокацию. Продумав все эти варианты, Хрюкин решил-таки атаковать.



Штурман Селиванов дал поправку, Хрюкин бросил самолет в атаку, игнорируя зенитный огонь с авианосца (который, в принице, вполне мог оказаться фатальным для одиночного самолета) и сбросил обе бомбы...



Результат превзошел все ожидания. Одна из бомб угодила в палубу "Ямато-Мару" возле надстройки, и оттуда тотчас стали подниматься клубы черного дыма. Однако потушить начинавшийся пожар японцы уже не смогли - ибо вторая бомба попала еще более удачно, в борт корабля практически на уровне ватерлинии. На глазах летчиков (которые были весьма удивлены таким исходом своей атаки) "Ямато-Мару" лег на борт и через короткое время затонул...



На базе Хрюкину не очень-то поверили. И обнаружение-то неуловимого авианосца было бы чрезмерной удачей, а обнаружить и при этом сразу уничтожить - вообще было похоже на фантастику. Или фантазию. Поэтому проверить сообщение Хрюкина с аэродрома вылетели два истребителя.



Их сообщение обескуражило командование еще больше. Разведчики подтвердили, что в указанном месте действительно просматривается в реке перевернувшийся вверх дном затонувший авианосец...



За потопление японского авианесущего корабля Тимофей Тимофеевич Хрюкин и его штурман Иван Павлович Селиванов получили высшую награду страны - звания Героев Советского Союза. А их атака стала первым и единственным в истории случаем потопления авианосца одним-единственным самолетом.