Странный Джучи… или "Как сын Чингисхана Русь от вторжения спасал"

16:51 17.10.2020 После разгрома половцев и русских князей Южной Руси на Калке в мае 1223 года монголы повернули к Волжской Булгарии. Торговый Эмират был хорошо осведомлен обо всех перемещениях и планах экспедиционного корпуса Субэдэя. Готовился к приему "дорогих гостей" в течении почти трех лет. Позволив монголам переправиться через Волгу с огромным обозом и полоном, хитрые булгары обложили его со всех сторон и медленно потащили за шиворот к границам своих земель. Зачем к себе вели? Устроить глобальную резню непрошенным гостям, вот зачем.



Так или иначе, булгары распорядились своим невеликим военным потенциалом с умом и жестоко объяснили "непобедимым" монголам, что тут им не Китай и не Хорезм с Кавказом. Победа, одержанная над главнокомандующим и основателем армии нового типа Субэдэем-бахатуром, конечно, была приятна, щекотала самолюбие. Но практичный ум извечных торгашей подсказывал - этим дело не закончится. Мстить монголы будут обязательно, причем жестоко и до последней капли булгарской крови. Но пока, в 1223 году: "…и освободилась от них (монгол) земля кыпчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою землю".



Первый тревожный звоночек для всего региона южной и северной Евразии прозвенел вообще-то двумя годами ранее. Назывался он - Джучи. Старший сын Чингисхана, противоречивая и очень загадочная фигура в благородной семейке Великого Потрясателя Вселенной. Какое отношение он имел к нашим булгарам и княжеской Руси? Какое-то имел, юридическое например. Как будущий повелитель и Хан. Но его роль в деле "О бараньей битве" и Калке никак историческими источниками не очерчена. Поэтому имею полное право заполнять пробелы своими осторожными версиями и предположениями. По порядку…



В 1221 году Чингисхан разделил свои владения, фактические и намеченные к покорению, - на 4 части, аккурат по числу сыновей. Улус Джучи был образован его беспрекословным указом. Туда вошли: "все области и улус, находившиеся в пределах реки Иртыш и Алтайских гор, летние и зимние кочевья тех окрестностей". С требованием завоевать и присоединить к Улусу области Дешт-и Кыпчак со всеми окружающими половецкие степи государствами - Кавказ, Русь, Волжскую Булгарию, Венгрию.



В "Родословии тюрков" сообщается:



"…после завоевания Хорезма, по приказу Чингисхана, Хорезм и Дешт-и-Кипчак от границ Каялыка до отдаленнейших мест Саксина, Хазара, Булгара, алан, башкир, урусов и черкесов, вплоть до тех мест, куда достигнет копыто татарской лошади, стали принадлежать Джучи-хану, и он в этих странах утвердился на престоле ханства и на троне правления. Так как он умер в Дешт-и-Кипчаке, то дети и внуки его воссели в Дешт-и-Кипчаке на седалище верховного правления. Все султаны Дешт-и-Кипчака происходили из потомства Джучи".



Если честно, Джучи после такого раздела имущества папы оказался самым обиженным. Многое, что ему якобы принадлежало, требовало завоеваний. Глубоко оскорбленный, но и весьма заинтересованный перспективой - он самовольно оставил Хорезм и направился к границам половецких степей посмотреть-разведать обстановку. Хоть режьте на куски, но мне очень кажется - начал наводить справки, собирать всю доступную информацию о будущих подданных, налаживать дипломатическую переписку. Все, как папа делал. Хотя какой ему Чингисхан папа? Отцом Джучи абсолютно вся монгольская степь считала меркита Чельбир-Боко, укравшего у молодого Темуджина его первую жену Бортэ. От него она и понесла...



Многие китайские и персидские исследователи довольно авторитетно пруфят, что вокруг Джучи собрался некий "аристократический круг" недовольных Великим Ханом монголов. Племенной знати "лесных народов" Забайкалья. Киргизов и уйгуров. Само собой, критиков Чингисхана было немало. Потому что он совершил немыслимое - собрал вольную и независимую Степь в железный кулак и гвоздил им безжалостно и кроваво, не признавая прав и авторитета бывших "ханов". Как ярко подметил один знаток степного уклада и традиций: "Собрать всех монголов в единую армию и подчинить единому командованию - это тоже самое, как построить из косяка рыб атомную подлодку".



Но авторитет Чингисхана среди простого народа и воинов был столь велик и непререкаем, что помыслить о мятеже или даже о банальном саботаже никто не мог. Другое дело Джучи. Он всегда демонстрировал потрясающую гибкость и искусство дипломатии. Бескровно привел под руку халка-монголов кучу байкальских и сибирских племен и народов, ойратов, енисейских киргизов, теленгутов, урсутов. Папу настолько это удивило что:



"Чингисхан соизволил сказать: "Ты старший из моих сыновей. Не успел и выйти из дому, как в добром здравии благополучно воротился, покорив без потерь людьми и лошадьми Лесные народы. Жалую их тебе в подданство".



Бунты Джучи давил почти бескровно, обкладывая повстанцев со всех сторон и предлагая крепко подумать над своим поведением. Всегда получалось, кстати. Задружил крепко с онгутами, во время Хорезмийского погрома спас от резни немало городов и простого люда (за исключением Ургенча, но там дело нечистое было, "братские разборки"). За свою добродетельность Джучи был смещен с поста главнокомандующего и назначен "под руку" братца Угедея, парня жестокого и исполнительного. Именно тогда о нем зашептались во всех "аристократических юртах" и среди недоброжелателей Чингисхана, как о самом гуманном и справедливом сыне Великого Хана.



Дошла эта "слава" и до врагов. Ан-Насави упоминает о Джучи как о добром завоевателе, говоря о его мягком отношении к завоеванному населению:



"Он послал к ним (жителям Хорезма) людей, предупреждая их и предостерегая, и обещал им пощаду, если они сдадут его (Хорезм) без боя, и сказал, что Чингисхан подарил город ему и что он воздержится от его разрушения и намерен сохранить город для себя. Об этом будто бы свидетельствует то, что за время своего пребывания вблизи от (Хорезма) это войско не предпринимало набегов на его сельские местности, отличая Хорезм от других областей большей заботой и большей милостью, опасаясь за него, чтобы он не стал жертвой судьбы ущерба и чтобы его не достигла рука уничтожения".



Несомненно, он был искусным полководцем и хорошим дипломатом. И действовал сообразно сложившейся ситуации. И такой человек появляется на границе Дешт-и Кыпчака и Волжской Булгарии, явно бравируя вызывающим поведением и фрондой к папе-завоевателю.



После "семейного совета", где его обделили землями и сорвали "маршальские погоны", Джучи ушел "к своими кибитками и юртами" в свой Улус. Немного побыл на Иртыше и очень споро договорился на счет этих кыпчакских земель с владельцами. Крови не было, значит проблема вассалитета (или некоего союза) была решена мирно. Чингисхану об этом доложили, и тот просто взъярился! Три года монголы, значит кровь льют… Свергая всесилие канглыйской и кипчакской знати, что занимала все ведущие посты административного и военного аппарата Хорезма. Душат многочисленное потомство и сторонников кипчачки Теркен-хатун, матери падишаха Мухаммеда… А этот… "пасынок" затеял с ними мир и благодать?



Джучи за несколько месяцев показал всему истеблишменту Степи, что свои завоевания на западе он может вести самостоятельно. Не губя понапрасну воинов и не делясь добычей с папой. Поплевывая на его приказы. А ведь они были прямы и недвусмысленны, как обычно:



"Чингисхан приказал, чтобы Джучи выступил в поход и покорил северные страны, как то: Келар, Башгирд, Урус, Черкес, Дашт-и Кипчак и другие области тех краев. Когда же он уклонился от участия в этом деле и отправился к своим жилищам, то Чингисхан, крайне рассердившись, сказал: "Я его казню, не видать ему милости".



Тут конечно - широкая такая полянка для споров (Антон, приветствую!). Что творилось в безусловно сообразительной голове Чингисхана? Какие хитрые и мудрые мысли роились? Преднамеренно ли Великий Хан удалил Джучи от своего золотого Юрта? Посмотреть, сможет ли гибкий в дипломатии (и зубастый в бою) пасынок завоевать народы на западе? А может, соберет вокруг себя всю "оппозицию трону", и весь шалман можно будет прихлопнуть одним ударом?



Было над чем поразмыслить Потрясателю Вселенной. Своим наглым и кровавым поведением монголы всколыхнули такое море тревоги и ненависти в мире… оооо! Только одной военной силы становилось маловато, пора было начинать и разговаривать с многочисленными народами. На момент ухода Джучи все еще шла война с хорезмийцами, Джелал-ад Дин громил в Афганистане монгольские отряд за отрядом, нанес тяжелейшее поражение целому корпусу со сводным братом Чингисхана. Ситуация не была критической, но тревожной - однозначно. Народно-освободительное движение становилось масштабным и опасным.



Нет, не верится мне в добрую волю Великого Хана. Ситуация с Джучи к политической стратегии не имела отношения, пока полыхали пол-Ирана и Афганистан. Пока не был найден труп Хорезм-шаха Мухаммеда. Тлели угли грядущих мятежей в многомиллионном Хорезме. Отправить в кипчакские бескрайние степи целый корпус с талантливым полководцем в такой шаткий момент… Очень сомневаюсь. За недосказанностью средневековых свидетелей просматривается… глубокая семейная драма. Или начало откровенного мятежа.



Нет веских оснований не доверять историку Рашид ад-Дину, подробно рассказавшему нам то, что нашел в хулагидских архивах. И его собрату по летописному цеху Джузджани:



"Когда Туши (Джучи), старший сын Чингиз-хана, увидел воздух и воду Кипчакской земли, то он нашел, что во всем мире не может быть земли приятнее этой, воздуха лучше этого, воды слаще этой, лугов и пастбищ обширнее этих. В ум его стало проникать желание восстать против своего отца; он сказал своим приближенным: "Чингисхан сошел с ума, что губит столько народа и разрушает столько царств. Мне кажется наиболее целесообразным умертвить отца на охоте, сблизиться с султаном Мухаммедом, привести это государство в цветущее состояние и оказать помощь мусульманам". Проведал о таком замысле брат его Чагатай и известил отца об этом изменническом плане и намерении брата. Узнав это, Чингиз-хан послал доверенных лиц своих отравить и убить Туши".



Так или иначе, о недовольстве Джучи папиной политикой знали не только в кругу семьи. Кипчаки, тебризцы и народы Кавказа, Джелал-ал Дин и волжские булгары - несомненно проведали. Успел ли этот расчетливый дипломат наладить с ними контакты? Уверен, что да. Мог ли собрать подле себя внутреннюю оппозицию? Вполне. Способен ли был открыто выступить против отца и братьев до смерти Великого Хана? Категорически нет. Джучи выжидал, тысячью уловок уклонялся от общения с уже весьма нездоровым Чингисханом и братьями, юлил и прикидывался - то глухим, то больным. Доказательств тому - немало. Но… не успел. Слишком расчетлив и опытен оказался отчим. Или расторопны - сводные братья.



Свой удар Чингисхан нанес там, где Джучи не ожидал. По его хорезмийской политике миротворца и дипломата, спасителя многих и многих. Безо всяких логически обоснованных причин, но явно по приказу Великого Хана - преследующие Хорезмшаха Субэдэй и Джэбэ вломились разъяренными кабанами на Кавказ, потом немалой кровью покорили его, прорвались через Дербент в Закавказье, где устроили тотальную резню с аланами и половцами Котяна. Трюк столь рискованный, что начинаешь сомневаться в здравомыслии мудрого Субэдэя. Пришлепнув походя балаган Рюриковичей на Калке, - откатились в Тавриду и Крым, заняв Сурож (Судак). И вот тут начинается самое странное …для меня, во всяком случае.



Чингисхан, прояснив для себя местоположение "блудных темников" (Крым), тут же приказал Джучи продолжить завоевания в Восточной Европе. Его корпус должен был соединиться с Джэбэ и Субэдэем. И стартовать походом на запад. Не знаю почему, но историки и учебники называют его "разведывательным". Хотя в "Сокровенном сказании Монголов" и персидских источниках типа Рашид ад-Дина черным по пергаментному начертано: главной целью похода Джучи-Субэдэя-Джэбэ-Тохучара … были половцы, аланы, Венгрия, Русь с Киевом. И их соседи. Какие из? Только Булгария Волжская да северо-восточные княжества Владимиро-Суздальской Руси с Новгородом (тогда Русь единым государством никто не считал).



Джучи этот поход сорвал, проигнорировал прямой приказ Великого Хана. И засел на границе Дешт-и Кыпчака в позе вооруженного нейтрала. Ожидая скорой встречи папы с Его Небесным покровителем Тэнгри. А когда Субэдэй двинулся через донские степи к Волге…, тут уж мои версии могут только множиться. Что подумал Джучи? Это карательный поход против него? Или попытка потрепанных туменов "верных псов" его отца "умереть, но выполнить" приказ Великого Хана? Или… "залить кровью" все его дипломатические усилия по мирному сосуществованию народов Улуса? Или…, поставив лайк, пишите свои мысли в комментарии.



Закончил сорокалетний здоровяк Джучи в итоге - печально. По официальной версии Каракорума - …. "после долгой и продолжительной болезни". По мнению почти всех современников-летописцев - убит. Был отравлен настойкой клещевины. Получив стрелу… Со сломанным хребтом, по доброй монгольской традиции. По версии народного казахского эпоса - растерзан хромоногим куланом (дикая лошадь), который сорвал хана с коня и отгрыз ему правую руку… Не суть. Археологи СССР, вскрыв могилу Джучи в мавзолее Улытауского района Карагандинской области Казахстана, нашли скелет мужчины с отрубленной правой кистью и прорехой в черепе от удара добротного меча. Вооруженные дикие лошади… мммм, очень интересно и познавательно.



Так или иначе, низкий ему поклон от всего честного люда Руси, Волжской Булгарии и Венгрии 1224 года. Присоединись он к Субэдэю - нашествия Бату-хана мы бы не увидели. Южная Русь была беззащитна после Калки; Владимиро-Суздальская пала бы так же быстро, как через 12 лет. Что потом - только Тенгри ведает. Но сколько-то времени Джучи дал Северной Евразии. И грамотно им распорядились только Волжские Булгары. Сначала крепко вломили Субэдэю без джучиевой подкрепы… А потом трепали этого "железного пса" за загривок немало лет еще. Но об этом - завтра…



Продолжение следует. Источник - Исторические наперстки

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602942660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429

- Сенат принял Закон уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС

- Н.Нигматулин о бюджете: проведение семинаров и симпозиумов надо отложить до лучших времен

- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai

- Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения по программе жилищного строительства "Нұрлы жер"

- Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений

- Многоплановое взаимодействие Центральной Азии и России

- О демографической ситуации за январь-август 2020 года

- ЕЭК призвала устранить барьер – снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены

