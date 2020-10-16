Прощай, Сооронбай: что будет с Киргизией после отставки президента, - И.Кармазин

16:55 17.10.2020

Прощай, Сооронбай: что будет с Киргизией после отставки президента

Эксперты предрекают новый переворот и гражданскую войну



Игорь Кармазин



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполнять обязанности главы государства будет глава революционного правительства Садыр Жапаров. Эксперты считают, что на этом кризис не закончится, новый виток беспорядков произойдет уже в конце зимы - весной. "Известия" разбирались в происходящем.



Первый добровольный



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке 15 октября. В специальном заявлении он подчеркнул, что не хочет кровопролития. "Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны - протестующие, с другой - правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. Но я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти", - объяснил глава государства.



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Интересно, что еще накануне Жээнбеков обещал сложить полномочия только после новых парламентских выборов. Но 15 октября революционные власти ясно дали понять, что ждать не намерены. Ранним утром к президентской резиденции "Ала-Арча" подъехали военные грузовики с силовиками и автобусы с протестующими. Митингующие установили звуковую аппаратуру и выступали по очереди, требуя отставки президента и скандируя "Садыр" - имя нового премьер-министра Садыра Жапарова. Вероятно, Жээнбеков понял, что революционные власти готовы на дальнейшее обострение ситуации, и решил не искушать судьбу.



Полномочия Жээнбекова истекали в 2023 году, и он стал первым киргизским лидером, добровольно покинувшим пост раньше срока. После отставки возник вопрос о том, кто будет вместо него. По закону до новых выборов исполнять обязанности главы государства должен спикер парламента. Законодательный орган в Киргизии сейчас возглавляет депутат Канат Исаев, эту должность он занял только 13 октября. От обязанностей главы государства он отказался. "Я решил сконцентрировать свои усилия на работе жогорку кенеша (парламента). Срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента", - заявил он.



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После этого президентом себя объявил премьер-министр Садыр Жапаров. 16 октября он выступил с первыми законодательными инициативами - заявил, что новые парламентские выборы следует провести по партийной системе, снизить избирательный порог с 7 до 5%, снизить сумму избирательного залога. "Считаю, что сначала надо провести парламентские выборы, а затем конституционную реформу. Мы это еще обсудим с лидерами фракций", - сказал он.



Ночная революция



Беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. По результатам голосования в жогорку кенеш прошли четыре из 16 партий. Все четыре партии-победители так или иначе были связаны с президентом Жээнбековым. Остальные объединения остались за бортом парламента. Среди них оказались и влиятельные политсилы. В частности, партия "Ата Мекен" опытного политика Омурбека Текебаева и "Республика" бывшего премьер-министра и бизнесмена Омурбека Бабанова.



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Оппозиция обвинила власти в подкупе избирателей и фальсификации итогов выборов. Вечером 5 октября в центре Бишкека началась акция протеста, которая быстро переросла в столкновения с силовиками. Полиция применяла водометы и светошумовые гранаты. Митингующие закидывали оппонентов камнями и "коктейлями Молотова", строили из мусорных баков баррикады.



Ночью 6 октября оппозиционеры взяли штурмом здание Белого дома, где располагается парламент и резиденция президента. Протестующие жгли и громили кабинеты депутатов, выбрасывали из окон портреты Жээнбекова. После этого бунтовщики освободили из заключения нескольких политиков, в том числе бывшего президента Атамбаева и бывшего депутата парламента Садыра Жапарова.



По стране прокатилась волна грабежей. В Бишкеке мародеры громили офисы, магазины и кафе, грабили машины скорой помощи. Толпа разграбила и подожгла второе по величине золотоносное месторождение "Джеруй". Общий ущерб от беспорядков составил 8 млрд сомов ($12,5 млн).



Премьер из колонии



Во время беспорядков президент Жээнбеков исчез, его местонахождение несколько дней оставалось неизвестным. Политики воспользовались ситуацией и начали делить власть. В этой борьбе быстро определился аутсайдер - бывший президент Атамбаев. На него сначала было совершено покушение, спустя четыре дня после освобождения политика снова задержали. Не сумели воспользоваться ситуацией и лидеры оппозиционных партий Текебаев и Бабанов.



Зато быстро возвысился другой недавний заключенный Садыр Жапаров. В 2017 году его признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в захвате заложника во время митинга в 2013 году. Жапаров родом из Иссык-Кульской области, где получил известность акциями за национализацию золотого рудника "Кумтор". Благодаря этим выступлениям вокруг Жапарова сформировался круг сторонников, которые сейчас помогли ему взять под контроль улицу. Согласно ряду слухов, Жапаров также пользуется поддержкой криминалитета, в том числе уроженца той же Иссык-Кульской области, первого киргизского вора в законе Камчибека Кольбаева.



Жапаров объявил себя главой правительства сразу после освобождения из колонии. По закону кандидатуру премьер-министра должны одобрить депутаты парламента. Первая попытка согласовать назначение произошла 6 октября. Тогда в отеле "Достук" в Бишкеке собрались 35 из 120 депутатов, то есть кворума не было. Это не помешало Жапарову приступить к исполнению обязанностей. Первыми решениями он назначил представителей в областях, министра внутренних дел, главу финансовой полиции. 14 октября депутаты собрались вновь. На этот раз присутствовали 83 депутата, они одобрили также программу, структуру и состав предложенного Жапаровым правительства.



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Гоп-стоп революция



Отставка Жээнбекова состоялась через два дня после приезда в Киргизию замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. После переговоров стороны заявили о ключевой роли киргизского президента в стабилизации ситуации. В посольстве России подчеркнули, что визит Козака был организован по поручению Владимира Путина.



В поддержку Жээнбекова высказались и американские дипломаты. Оппонентов главы государства посольство США назвало представителями организованных преступных группировок. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем послании называл Жээнбекова "единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране".



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Президенту Киргизии, однако, не удалось удержаться у власти. Эксперты говорят, что период нестабильности на этом не закончится. Заведующий отделением Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с "Известиями" отмечает, что Жапаров сконцентрировал в своих руках большую власть. "Но я бы на его месте не радовался. Противники не будут сидеть сложа руки, они уже формируют коалицию. У юристов масса вопросов по поводу законности действий Жапарова. Сейчас эти вопросы задавать опасно. Молодые люди в удобных тренировочных штанах заткнут любого. Но по мере нарастания проблем вопросы будут звучать все чаще", - считает эксперт.



Он добавляет, что хаотизация политического процесса в Киргизии продолжится. "Все может закончиться большим гражданским конфликтом. На такие мысли наводит склонность участников к непарламентским, силовым методам, рост межрегионального напряжения. Опыт столкновений у Киргизии уже есть. Летом 2010 года после второй революции на юге Киргизии прошли погромы узбеков. Беспорядки удалось погасить только с помощью внешнего давления", - подчеркивает Грозин.



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Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов говорит, что власть в Киргизии "фактически захвачена методом гоп-стопа". "Если клан Жапарова смог это сделать, то так же его могут от власти и отодвинуть. Южные кланы проиграли, но они консолидируют силы и нацелены на реванш. В итоге мы можем получить полноценную гражданскую войну", - отмечает эксперт.



Он добавляет, что усугубляет ситуацию тяжелое социально-экономическое положение. "Киргизия переживает пандемию ковида, в больницах не хватает мест для пациентов. Начинается зима, необходимо обеспечивать дома теплом, поддерживать инфраструктуру. Накопившиеся проблемы могут стать детонатором новых потрясений", - говорит Солозобов.