Почему погибла могучая Османская империя

16:58 17.10.2020

Османская империя возникла в 1299 году на северо-западе Малой Азии и просуществовала 624 года, сумев покорить множество народов и превратиться в одну из самых великих держав в истории человечества.



С места – в карьер



Положение турок в конце XIII века выглядело бесперспективным, хотя бы по причине наличия Византии и Персии по соседству. Плюс султаны Конии (столица Ликаонии – области в Малой Азии), в зависимости от которых, пусть и формально, находились турки.



Однако все это не помешало Осману (1288-1326 гг.) территориально расширять и укреплять свое молодое государство. Кстати, по имени своего первого султана турки и стали называться османами.



Осман активно занимался развитием внутренней культуры и бережно относился к чужой. Поэтому многие греческие города, находившиеся в Малой Азии, предпочитали добровольно признать его главенство. Таким образом они "убивали двух зайцев": и получали защиту, и сохраняли свои традиции.



Сын Османа – Орхан I (1326-1359 гг.) блестяще продолжил дело отца. Объявив, что собирается объединить всех правоверных под своей властью, султан отправился покорять не страны востока, что было бы логично, а западные земли. И первой на его пути встала Византия.



К этому времени империя находилась в упадке, чем турецкий султан и воспользовался. Как хладнокровный мясник он "отрубал" область за областью от Византийского "тела". Вскоре вся северо-западная часть Малой Азии оказалась под властью турок. Закрепились они и на европейском побережье Эгейского и Мраморного морей, а также Дарданелл. А территория Византии сократилась до Константинополя и его окрестностей.



Последующие султаны продолжили экспансию Восточной Европы, где успешно воевали против Сербии, Македонии. А Баязет (1389 -1402) "отметился" разгромом христианского войска, которое в Крестовый поход против турок повел король Сигизмунд Венгерский.



От поражения до триумфа



При том же Баязете случилось одно из самых тяжелых поражений османского войска. Султан лично выступил против армии Тимура и в битве при Анкаре (1402) он был разгромлен, а сам угодил в плен, где и умер.



Наследники всеми правдами и неправдами пытались взойти на престол. Государство оказалось на грани гибели из-за внутренних смут. Лишь при Мураде II (1421-1451 гг.) ситуация стабилизировалась, и турки сумели вернуть контроль над потерянными греческими городами и завоевать часть Албании. Султан мечтал и окончательно расправиться с Византией, но не успел. Стать убийцей православной империи было суждено его сыну – Мехмеду II (1451-1481 гг.).



29 мая 1453 года для Византии настал час Х. Турки осаждали Константинополь два месяца. Столь непродолжительного времени оказалось достаточно, чтобы сломить жителей города. Вместо того чтобы всем взяться за оружие, горожане просто молили бога о помощи, не выходя сутками из церквей. Последний император Константин Палеолог попросил помощи у Папы Римского, но тот потребовал взамен объединение церквей. Константин ответил отказом.



Возможно, город бы и продержался еще, если бы не предательство. Один из чиновников согласился на подкуп и открыл ворота. Он не учел одного важного факта – у турецкого султана помимо женского гарема был еще мужской. Туда-то и попал миловидный сын предателя.



Город пал. Цивилизованный мир замер. Теперь все государства и Европы, и Азии поняли, что настало время новой сверхдержавы – Османской империи.



Европейские походы и противостояния с Россией



Останавливаться на достигнутом турки и не думали. После гибели Византии уже никто не закрывал им дорогу в богатую и неправоверную Европу, даже условно.



Вскоре к империи была присоединена Сербия (кроме Белграда, но турки захватят ее в XVI веке), Афинское герцогство (и соответственно, большая часть всей Греции), остров Лесбос, Валахия, Босния.



В Восточной Европе территориальные аппетиты турок пересеклись с интересами Венеции. Правитель последней быстро заручился поддержкой Неаполя, Папы и Карамана (ханство в Малой Азии). Противостояние длилось 16 лет и закончилось полной победой Османов. После этого уже никто им не мешал "добрать" оставшиеся греческие города и острова, а также присоединить Албанию и Герцеговину. Турки так увлеклись расширением своих границ, что успешно атаковали даже Крымское ханство.



В Европе началась паника. Папа Сикст IV начал строить планы по эвакуации Рима, а заодно поспешил объявить Крестовый поход против Османской империи. На призыв откликнулась одна Венгрия. В 1481 году Мехмед II умер, и эпоха великих завоеваний временно прекратилась.



В XVI веке, когда внутренние смуты в империи утихли, турки вновь направили оружие на соседей. Сначала была война с Персией. Хоть турки в ней и победили, но территориальные приобретения были незначительны.



После успеха в североафриканских Триполи и Алжире, султан Сулейман в 1527 году вторгся на территорию Австрии и Венгрии и уже через два года осадил Вену. Взять ее не удалось – помешала плохая погода и массовые болезни.



Что касается отношений с Россией, впервые интересы государств столкнулись в Крыму.



Первая война произошла в 1568 году и закончилась в 1570 победой России. Империи воевали друг с другом на протяжении 350 лет (1568 - 1918) - одна война приходилась в среднем на четверть века.



За это время было 12 войн (в том числе Азовская, Прутский поход, Крымская и Кавказский фронт во время Первой мировой). И в большинстве случаев победа оставалась за Россией.



Рассвет и закат янычар



Рассказывая об Османской империи нельзя не упомянуть о ее регулярных войсках - янычарах.



В 1365 году по личному приказу султана Мурада I была сформирована янычарская пехота. Комплектовалась она христианами (болгары, греки, сербы и так далее) в возрасте от восьми до шестнадцати лет. Таким образом работал девширме – налог кровью – которым были обложены неправоверные народы империи. Интересно то, что сначала жизнь у янычар была довольно тяжелая. Они жили в монастырях-казармах, им запрещалось заводить семью и какое-либо хозяйство.



Но постепенно янычары из элитного рода войск стали превращаться в высокооплачиваемую обузу для государства. К тому же, эти войска все реже и реже принимала участие в военных действиях.



Начало разложению было положено в 1683 году, когда вместе с христианскими детьми в янычары стали брать и мусульманских. Богатые турки отдавали туда своих детей, решая тем самым вопрос об их успешном будущем – они могли сделать хорошую карьеру. Именно янычары-мусульмане стали заводить семьи и заниматься ремеслами, а также торговлей. Постепенно они превратились в алчную, наглую политическую силу, которая вмешивалась в государственные дела и участвовала в свержении неугодных султанов.



Агония продолжалась до 1826 года, когда султан Махмуд II упразднил янычар.



Гибель Османской империи



Частые смуты, завышенные амбиции, жестокость и постоянное участие в каких-либо войнах не могли не сказаться на судьбе Османской империи. Особенно критичным оказался XX век, в котором Турцию все сильнее раздирали внутренние противоречия и сепаратистский настрой населения. Из-за этого страна сильно отстала в техническом плане от Запада, поэтому начала терять некогда завоеванные территории.



Роковым решением для империи стало ее участие в Первой мировой войне. Союзники разгромили турецкие войска и устроили раздел ее территории. 29 октября 1923 года появилось новое государство - Турецкая республика. Ее первым президентом стал Мустафа Кемаль (впоследствии, он смел фамилию на Ататюрк – "отец турок"). Так закончилась история некогда великой Османской империи.