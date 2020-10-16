Бежавший из колонии под шумок "революции" экс-премьер Киргизии Исаков просит полит-убежища в Франции

20:36 17.10.2020

Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции

8949 017 октября 2020 18:48 - Бакыт Басарбек

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Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции



Бывший премьер-министр Сапар Исаков попросил политическое убежище во Франции. Об этом на своей странице написал бывший журналист Улугбек Бабакулов, который в качестве политического беженца проживает во Франции.



Посольство Франции, куда редакция VB.KG обратилась, пока не доступна для комментариев.



Напомним, во время протестных митингов в Бишкеке Сапар Исаков как и другие сторонники Алмазбека Атамбаева был освобожден из колонии. Позже Генпрокуратурой ему было дано время для возвращения в колонию, но он так и не вернулся. Теперь ему вменяют побег.