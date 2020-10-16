Умер депутат Парламента Казахстана Глеб Щегельский

20:42 17.10.2020

Депутат Глеб Щегельский скоропостижно скончался от сердечного приступа 17 октября на 51-м году жизни



НУР-СУЛТАН, 17 окт - Sputnik. Умер депутат мажилиса Глеб Щегельский. Информацию подтвердили в пресс-службе нижней палаты парламента.



Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования по поводу смерти председателя комитета палаты по вопросам экологии и природопользованию Глеба Щегельского.



"С глубокой скорбью воспринял весть о безвременной кончине Глеба Анатольевича Щегельского. Это был человек с исключительными человеческими и профессиональными качествами, очень чуткий, внимательный и ответственный. Он был истинным патриотом Казахстана", -отметил председатель палаты.



Он добавил, что депутат внес весомый вклад в совершенствование законодательной базы Казахстана.



"В эту трудную для его родных и близких минуту от имени всего депутатского корпуса и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки", - сказал Нигматулин.



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О Глебе Щегельском

Глеб Щегельский родился в 1969 году в Степногорске Целиноградской области. Окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе.



Трудовой путь начал в 1991-м в качестве плавильщика, инженера Актюбинского завода ферросплавов. В разные годы занимал посты заместителя акима Актобе, заместителя директора ТОО "Рика ТВ". Был директором Актюбинского департамента по техническому регулированию и метрологии министерства индустрии и торговли.



С 20 января 2012 года депутат мажилиса пятого созыва, член комитета по финансам и бюджету от фракции Nur Otan в мажилисе.



С 24 марта 2016 года депутат мажилиса шестого созыва, председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию.



Награжден медалями "10 лет Астаны", "Нур Отан", "20 лет Независимости Казахстана", орденом "Курмет". Имеет четверых детей.