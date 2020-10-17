 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 18.10.2020
16:12  Собянин назвал проблемой нехватку мигрантов в Москве
16:09  Закипает ЛатинАмерика. Коронавирус вскрыл все нарывы региона, - М.Васильева
16:08  Китай победит бедность на 10 лет раньше
16:06  Китай незаметно сделал свою валюту международной
16:04  Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 1, - Б.Мусаев
09:07  Конец эпохи индивидуализма, - Александр Дугин
08:54  Скончался писатель, соавтор Кыргызской энциклопедии Качкыналы Сыдыгалиев

08:52  В Киргизии при ЕльцинУнивере создан "Институт русского языка"
07:12  Гондурасец Лопес сенсационно отобрал все чемпионские пояса по боксу у непобедимого (до этого) украинца Ломаченко
Суббота, 17.10.2020
20:42  Умер депутат Парламента Казахстана Глеб Щегельский
20:36  Бежавший из колонии под шумок "революции" экс-премьер Киргизии Исаков просит полит-убежища в Франции
16:58  Почему погибла могучая Османская империя
16:55  Прощай, Сооронбай: что будет с Киргизией после отставки президента, - И.Кармазин
16:54  Сторонники разбоя: США подвергают ревизии принципы космического права
16:51  Странный Джучи… или "Как сын Чингисхана Русь от вторжения спасал"
16:48  Как один советский "СБ" 2 бомбами утопил японский авианосец "Ямато-Мару" (история)
16:42  Скончался таджикистанский государственный деятель Исмоил Шафиев
15:57  Азербайджан уверяет, что взял город Физули
15:52  Ошская область Киргизии отгораживается от остальных санитарными кордонами
15:46  Финпол Киргизии возглавил молодой бугу Сыймык Жапыкеев
15:17  Прайс на мандат депутата в Киргизии дорос уже до $1 млн., - депутат Маматалиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии при ЕльцинУнивере создан "Институт русского языка"
08:52 18.10.2020

18 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Институт русского языка создан при Кыргызско-Российском Славянском университете

На базе Кыргызско-Российского Славянского университета открылся Институт русского языка. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

"Этот стратегически важный шаг был сделан исходя из тезиса о необходимости укрепления позиций русского языка в Центральной Азии, связывающего в качестве lingua franca все части нашего полиэтнического региона и объективно представляющего собой для всех нас единственно доступный и эффективный инструмент международной коммуникации", - отметили в КРСУ.

Уточняется, что анализ текущей языковой ситуации и исторической ретроспективы позволил определить ключевые направления, которые станут опорными столпами деятельности новой структуры.

В институте планируется проведение научных исследований по проблемам функционирования русского языка в условиях билингвизма и построение прогнозных сценариев продвижения и развития русского языка, культуры и образования на русском языке в Центральноазиатском регионе.

Учителя русского языка и литературы смогут здесь повысить свою квалификацию.

"На протяжении полутора веков русский язык оставался нашим генеральным преимуществом, сохранив которое, мы обеспечим достойное будущее себе и своим детям", - отметили в КРСУ.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603000320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429
- Сенат принял Закон уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
- Н.Нигматулин о бюджете: проведение семинаров и симпозиумов надо отложить до лучших времен
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai
- Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения по программе жилищного строительства "Нұрлы жер"
- Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений
- Многоплановое взаимодействие Центральной Азии и России
- О демографической ситуации за январь-август 2020 года
- ЕЭК призвала устранить барьер – снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  