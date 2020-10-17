В Киргизии при ЕльцинУнивере создан "Институт русского языка"

08:52 18.10.2020

18 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Институт русского языка создан при Кыргызско-Российском Славянском университете



На базе Кыргызско-Российского Славянского университета открылся Институт русского языка. Об этом 24.kg сообщили в вузе.



"Этот стратегически важный шаг был сделан исходя из тезиса о необходимости укрепления позиций русского языка в Центральной Азии, связывающего в качестве lingua franca все части нашего полиэтнического региона и объективно представляющего собой для всех нас единственно доступный и эффективный инструмент международной коммуникации", - отметили в КРСУ.



Уточняется, что анализ текущей языковой ситуации и исторической ретроспективы позволил определить ключевые направления, которые станут опорными столпами деятельности новой структуры.



В институте планируется проведение научных исследований по проблемам функционирования русского языка в условиях билингвизма и построение прогнозных сценариев продвижения и развития русского языка, культуры и образования на русском языке в Центральноазиатском регионе.



Учителя русского языка и литературы смогут здесь повысить свою квалификацию.



"На протяжении полутора веков русский язык оставался нашим генеральным преимуществом, сохранив которое, мы обеспечим достойное будущее себе и своим детям", - отметили в КРСУ.