Конец эпохи индивидуализма, - Александр Дугин

09:07 18.10.2020

какие этапы прошло человечество по пути отказа от самого себя



Какие этапы прошло человечество по пути отказа от самого себя. Что случится когда человек освободится от своей последней идентификации.



· "Индивидуум" - от лат. "неделимый". На греческом "атом" - "неделимый", то что не может быть рассечено, разделено. Несмотря на близость этих понятий, если мы заглянем в средневековую схоластику, то увидим нечто иное: традиция "индивидуума" восходит к аристотелевскому представлению об особи. В рода входят виды, а в них – особи. К последнему схоласты и применяли термин "индивидуум".



· По Аристотелю, такой "индивидуум" - сущее, у которого части следуют за целым. Он не раз говорил, что целое – больше, чем совокупность частей. Такое определение "индивидуума" подходит к живым существам, которые имели душу (наличие движения внутри тела, а не вовне). Растение, дерево растет и движется, исходя из своего внутреннего двигателя (из-за растительной, животной души).



· Особь – не всякая вещь, а нечто наделенное душой. Это нечто цельное, которое имеет в себе части, но в первую очередь обладает цельностью. Если мы разделим индивидуальное, обратно его не соберем. Это подход к индивидууму "сверху".



· С точки зрения схоластов, возник спор об универсалиях: что первичнее, род/вид или индивидуум? Было разделение на реалистов (вид над особью) и номиналистов (первична особь).



· В Новое Время номинализм становится единственным подходом, и отсюда берет начало либеральный индивидуализм: что мы имеем дело с вещами, а не с видами. Это ложится в основу научного мировоззрения, и постепенно переносится на человека: человек мыслится как особь. Если человек есть особь, то в этом и есть высший смысл его реальности. Реальными являются только особи.



· Подход Оккама становится основой целой онтологии: все в мире состоит из индивидуумов. В науке доходят до представлений об атоме, но за пределом классического понимания о вещи: эта индивидуальность за пределами любой органической цельности.



· Это меняет и подход к церкви. Католическое учение больше основано на реализме (церковь как видовая природа христианина), а у протестантов – номинализм (особь способна выбирать себе церковь).



· Индивидуум постепенно освобождается от сословий, от национальных определений, от классовой и расовой идентичности. Сам процесс либерализма заключается в том, чтобы очищать особь от обязательных видовых предписаний. Либерализм настаивает на том, что несмотря на новые факторы приписывания индивидуума к той или иной видовой структуре, надо освобождать индивидуум от видовых моделей. Либерализм видит в особи не только реальность, но и ценность – поставить его в центр внимания.



· Далее – если общество заталкивает индивидуума в рамки, значит надо избавиться от общества. Отсюда либеральная демократия: давайте перезапустим общество, чтобы расширить полномочия индивидуума.



· Либерализм настаивает также на том, что пол является вопросом выбора. Опциональность пола укрепляет и выделяет особь и ставит ее в центр внимания.



· И последний шаг – освобождение от человеческого. Человек ограничен своей природой, и индивидуум восстает против всего – осталось восстать против человека.



· Это уже дивидуалистический мир, когда особь распадается. Далее - машина, которая дивидуальна. Когда индивидуум освободится от человеческого, он рухнет как концепт - сама возможность причислить себя к машине разрывает последние связи в организме. Мы стоим у конца истории индивидуума.