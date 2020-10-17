Китай победит бедность на 10 лет раньше

16:08 18.10.2020

Будем завидовать белой завистью: Китай победит бедность на 10 лет раньше

И это тогда, когда число нищих в мире растет из-за коронавируса



Михаил Морозов



17 октября - Всемирный день борьбы с бедностью. И тут Китай одержал полную победу. Несмотря на коронавирус и замедление экономики, Китай на 10 лет раньше достигнет главную цель программы устойчивого развития ООН до 2030 года: полностью покончит с нищетой.



С 2000 года показатели уровня крайней нищеты в мире сократились вдвое. Однако один из десяти человек в развивающихся странах все еще находится за чертой бедности, то есть живет на 1,90 долл. США в день, не имеет доступа к образованию и другим благам цивилизации. А это в масштабах планеты около 750 млн, сотни миллионов зарабатывают чуть больше этой суммы. По оценкам ООН, из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 миллионов. Такого резкого роста бедняков не происходило уже на протяжении нескольких десятилетий.



В то же время, Китай, несмотря на пандемию, накануне Всемирного дня борьбы с бедностью (17 октября) объявил, что до конца текущего года полностью покончит с бедностью. То есть среди китайцев не будет ни одного человека, который бы жил на 2 доллара в день, не имел нормального жилья, доступа к образованию и медицине. С 2012 до конца 2019 года, за короткие семь лет, численность малоимущего населения в Китае снизилась на 90 млн. человек, уровень нищеты с 10.2% опустился до 0.6%.



После полной ликвидации бедности в этом году, на 10 лет раньше, чем предусмотрено Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года КНР выполнит задачу по ликвидации бедности. "За прошедшие 10 лет Китай стал страной, которая внесла наибольший вклад в глобальное сокращение бедности", - заявил по этому поводу генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. По данным Всемирного банка, опубликованным накануне Всемирного дня борьбы с бедностью, вклад Китая в сокращение бедности в мире превысил 70%.



Ликвидация бедности происходит за счет бурного социально-экономического развития страны. С момента образования нового Китая, особенно после начала претворения в жизнь политики реформ и открытости, стремительное развитие китайской экономики вывело из нищеты 850 млн. человек. Однако еще несколько миллионов человек, в основном жители бедных и удаленных деревень оставались за чертой бедности. Решение проблемы до конца года, как это планировалось, оказалось под вопросом из за пандемии коронавируса и замедления экономики. Однако опасения не оправдались. Еще в конце апреля ведущие китайские предприятия, которые заняты в программе ликвидации бедности, восстановили свою деятельность на 97%. С января по август этого года объем розничных продаж через Интернет вырос на 9.5%, был продан большой объем сельскохозяйственной продукции из бедных районов. Эти товары вошли в список потребления населения с помощью платформ электронной коммерции, что стало новым направлением ликвидации бедности, особенно в условиях эпидемии.



Как следует из доклада Китайского информационного центра сети интернет /CNNIC/, по состоянию на июнь 2020 года жители 98% бедных деревень Китая получили доступ в интернет через оптоволоконные кабели. Для сравнения, подобный показатель в 2017 году составил менее 70%. Таким образом, была досрочно достигнута цель, поставленная планом 13-й пятилетки развития КНР /2016 - 2020 гг./ - покрытие более 90% бедных деревень широкополосной сетью. А в целом по стране доступность интернета в сельской местности Китая достигла 53%.



Интернет помогает жителям бедных деревень рекламировать и продавать свою продукцию, получать и выполнять работу. Для этого созданы специальные платформы интернет коммерции. К работе привлечены гиганты цифровой индустрии КНР, такие как Alibaba и Tencent. А для приобщения жителей удаленных и бедных деревень к современным формам коммуникаций в деревню несколько лет тому назад были направлены около 1 млн комсомольцев и молодых членов Компартии Китая.



По данным CNNIC, на июнь текущего года 47,1% интернет-пользователей Китая жертвовали деньги в онлайн-формате, чтобы помочь малоимущему населению, а 34,6% через интернет покупали сельскохозяйственную продукцию, произведенную в бедных районах, что на 11,5%. выше по сравнению с мартовским показателем, говорится в документе.



В докладе также отмечается, что все больше интернет-пользователей признают роль интернета в оказании помощи нуждающимся людям, предоставлении им рабочих мест и возможностей в области образования и здравоохранения, а также в содействии реализации сельхозпродукции с электронной коммерции.



В ликвидации бедности в Китае участвует вся страна. Победа в этой борьбе закономерна и в то же время фантастична. Невозможно себе представить, что за жизнь одного поколения доходы людей выросли в сотни и тысячи раз. Я хорошо помню Китай середины 80-х годов прошлого века, когда средний китаец обходился одной-двумя чашками риса в день, а профессор столичного вуза получал зарплату в десять раз меньшую, чем зарплата российского аспиранта или стажера. Сейчас же тот же профессор получает в несколько раз больше нашего, а средняя зарплата в КНР превысила российскую.



На повестке дня в Китае следующая задача - строительство общества среднего достатка. И это не только создание самого большого в мире среднего класса с доходами свыше 18000 юаней (свыше 180 тыс. рублей), к которому будет относится больше половины населения КНР. Это и полная доступность медицины, среднее образование для всех, и много чего другого, что входит в понятие "социализм с китайской спецификой".



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд".