Закипает ЛатинАмерика. Коронавирус вскрыл все нарывы региона, - М.Васильева

16:09 18.10.2020

Шумы на изоляции: почему закипает Латинская Америка

Коронавирус вскрыл принципиальные проблемы региона, считают эксперты



Мария Васильева



По Латинской Америке грозит прокатиться волна протестов. Социальные проблемы, политические кризисы, выборы и общая беда - коронавирус - заставляют жителей региона все чаще выходить с различными требованиями на улицы. Сейчас наиболее активные митинги и даже столкновения с полицией происходят в Коста-Рике и Чили. В первом случае катализатором послужило решение правительства взять кредит у Международного валютного фонда (МВФ) для преодоления коронакризиса. Как рассказали "Известиям" местные жители, вместо того чтобы обязать крупные компании платить больше, государство пытается повесить долговое бремя на простых людей. В Чили демонстрации вызваны полицейским произволом - и это на фоне приближающегося референдума по конституции. По мнению опрошенных "Известиями" политологов, пандемия COVID-19 лишь усилила социальные проблемы региона.



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Годовщина протестов



Политическая напряженность в Чили вновь растет этой осенью - в месяц долгожданного референдума, намеченного на 26 октября. Новая волна протестов из-за гражданских прав вспыхнула еще 25 сентября на столичной площади Пласа Итали. В итоге произошло столкновение с карабинерами (местной полицией), которые применили слезоточивый газ. Участники несли транспаранты в поддержку новой конституции, которая должна заменить унаследованную от диктатора Аугусто Пиночета и установить основные гражданские права. Именно за них боролись в прошлом году манифестанты, которые сейчас отмечают своеобразную годовщину.



В октябре 2019-го чилийские студенты подняли восстание в метрополитене. В очередной раз правительство увеличило цену на проезд (на 30 песо), что стало последней каплей для населения, уставшего от социального неравенства. Ситуация переросла в массовые манифестации. Уже 18 октября президент страны Себастьян Пинчера объявил режим ЧП, а также приказал развернуть армию для обеспечения порядка. Спустя год проблемы социального неравенства и насилия не исчезли, а к ним добавился еще и коронавирус. По данным Института Джона Хопкинса на 16 октября, Чили занимает 14-ю строчку в рейтинге самых зараженных стран - с 486 696 случаями на 19,5 млн человек.



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- Постепенная отмена карантина оживляет протесты, особенно по мере того, как последствия экономического кризиса становятся все более заметными, - заявил "Известиям" Альдо Мадариага, политолог и экономист, представляющий Школу политических наук университета Диего Порталеса (Чили).



По его словам, элементом преемственности протестов в Чили стало жесткое подавление демонстраций полицией. При этом если количество митингующих в результате действий силовиков несколько снизилось, то число карабинеров осталось непропорционально высоким. Пандемия поспособствовала тому, что их присутствие на улицах стало легче оправдывать необходимостью дополнительного контроля.



14 октября оппозиция призвала население вновь выйти на улицы 16 октября. Поводом стал опубликованный правозащитной организацией Amnesty International доклад о превышении полномочий карабинерами на прошлых демонстрациях. Издание El Periodico напоминает, что в 2019 году фото молодых людей с кровоточащими глазами после выстрелов в лицо шокировали весь мир, в том числе и ООН. Однако правительство немедленно отвергло обвинения.



- Судебные процессы по делу о нарушениях прав человека из предыдущего цикла протестов еще не завершены, а уже возникают новые дела. Я убежден, что правительство останется твердым до конца и не уйдет в отставку, а репрессии будут усиливаться при каждом новом витке, - добавил Альдо Мадариага.



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Доктор политических наук университета Диего Порталеса Родриго Еспиноса Тронкосо также отметил, что, согласно отчетам Humans Rights Watch, в Чили наблюдаются серьезные нарушения прав человека и злоупотребление властью со стороны полиции. Однако скоро грядут перемены - и на смену конституции диктатора должна прийти новая. Как отмечает эксперт, в последних опросах большинство населения собирается проголосовать за одобрение.



- Новую конституцию действительно поддерживает большинство, однако многое будет зависеть от явки на добровольном голосовании, и здесь пандемия может сыграть злую шутку, - подчеркнул в беседе с "Известиями" чилийский политолог Клаудио Фуэнтес.



Налог на пандемию



В Коста-Рике также начались ежедневные гражданские протесты и блокировки дорог. Страна, спокойная в отличие от погрязших в разборках наркобаронов Мексики и Колумбии, вдруг стала похожа на своих соседей. Катализатором послужило намерение правительства договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в размере $1,75 млрд для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией. По данным BBC, экономика Коста-Рики переживает один из худших моментов за последние 40 лет, бюджетный дефицит, по сообщениям правительства, составит почти 10% от ВВП. Долговое бремя власти при этом решили повесить на население и повысить налоги. Предложение правительства по выплате кредита предполагало покрытие расходов на 80% за счет поступлений от сборов и на 20% - за счет сокращения государственных расходов.



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Напряженность нарастала в течение двух недель, а столкновения между полицией и демонстрантами привели к сотням ранений и арестов. Впрочем, полученные "Известиями" видео от местных жителей доказывают, что полиция там куда менее жестока, чем чилийская. На одном из роликов видно, что от бунтующей толпы органы правопорядка и вовсе убегают.



- Мы хотим, чтобы влиятельные компании платили налоги, как и люди со средним и низким доходами, а не избегали их. В 2018-м правительство уже одобрило бюджетный план, который увеличил сумму налогов с продаж и преобразовал его в НДС, и вот нам объявили план новой кабалы, - заявил "Известиям" директор коста-риканской школы Энрике Фалльяс.



По его мнению, правительство должно действовать быстро, потому что столкновения могут усилиться и мирный образ Коста-Рики разрушится.



4 октября президент республики Карлос Альварадо все-таки объявил, что не пойдет на сделку с МВФ на первоначальных условиях. В телевизионном эфире он подчеркнул, что с болью смотрел на насилие на улицах своей страны. Тем не менее демонстрантов это не остановило.



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- На протесты вышли представили самых разных слоев населения: фермеры, рыбаки, торговцы и каждый - со своими требованиями. Самое страшное, что это привело к насилию, которое раньше было невозможно в нашей стране, - подчеркнула в беседе с "Известиями" местная жительница Беатрис Хименес.



Президент республики уже встретился с различными представителями профсоюзов, но не с "Движением национального спасения" (MRN), которое как раз организует демонстрации. Их главное требование - письменный отказ лидера страны от идеи обращаться к МВФ и диалог. Карлос Альварадо и президент конгресса Эдуардо Круикшенк объявили, что с 17 октября они сядут за стол переговоров с 29 представителями различных секторов. MRN в список приглашенных не попали.



Коста-Рика и Чили - лишь наиболее горячие сейчас протестные точки на латиноамериканской карте. Однако тлеет недовольство и потенциальная конфликтность и в других странах. Совсем недавно немного успокоилась ситуация в Венесуэле из-за "голодных бунтов", вызванных COVID-19. Не удается до конца погасить митинги в Боливии, где 9 октября у ворот министерства экономики толпа требовала частичного возврата взносов из пенсионных фондов, поскольку в разгар пандемии люди остались без работы и каких-либо сбережений. Между тем в декабре Венесуэле предстоит пройти через парламентские выборы, а Боливии - через президентские уже 18 октября.



- Проблемы, заставившие выходить латиноамериканцев на улицу, остались прежними, а пандемия их только усугубила, - заявил "Известиям" директор Центра исследования проблем безопасности и мира Колумбии Нестор Росаниа.



По его словам, в 1980-е годы в регионе царила диктатура, потом был совершен поворот влево, потом снова вправо, но все правительства не решали проблемы простых людей. Сегодня, по мнению эксперта, маятник общественного мнения не столько повернут налево, сколько хочет остановиться на середине в надежде на устойчивое развитие.