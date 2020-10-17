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Собянин назвал проблемой нехватку мигрантов в Москве
16:12 18.10.2020

Резкое сокращение количества мигрантов в Москве повлияло на занятость в городских службах

ДУШАНБЕ, 18 окт - Sputnik. В 2020 году в Москве число мигрантов снизилось на 40%, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, такая ситуация повлияла на занятость в городских службах.

"Есть проблема - в Москве стало намного меньше мигрантов, процентов на 40. Это влияет на рынок труда, особенно на те должности, которые заняты временно, на уборку снега. Это ручной труд: лопата, метла, лом. Не все москвичи готовы работать на таких работах" - пояснил Собянин.

Ранее глава города обратил внимание на отток мигрантов из Москвы.

Собянин рассказал, какие трудности испытывает Москва из-за нехватки мигрантов

Он уточнил, что ситуация вызвана пандемией коронавируса, из-за которой России пришлось закрыть международное авиасообщение. В результате тысячи граждан Таджикистана не смогли въехать в страну на заработки. Кроме того, многие иностранцы остались без работы на фоне сокращений.

Источник - Sputnik
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