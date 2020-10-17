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Скончался узбекский писатель Мамадали Махмудов (Эврил Турон). Воспевавший и героизировавший басмачей
19:45 18.10.2020

Ушел из жизни узбекский писатель и бывший политзаключенный Мамадали Махмудов, писавший под творческим псевдонимом Эврил Турон.

В возрасте 79 лет скончался узбекский писатель, член Союза писателей и фонда "Ижод" Мамадали Махмудов, работавший под псевдонимом Эврил Турон. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Мамадали Махмудов родился 12 декабря 1940 года в Фаришском районе Джизакской области. Окончил факультет филологии Ташкентского государственного университета по направлению "журналистика". Работал в журнале "Саодат".

Является автором "Богдонского волка", где писатель описывает участников движения басмачей как борцов за национальное освобождение, пишет УзА. В романе "Бессмертные скалы" он продолжает эту тему и осуждает вторжение российских захватчиков в Среднюю Азию. Это произведение было напечатано также в ФРГ, Турции, Франции, Великобритании и других странах.

"Все мои книги были написаны для родины, нации. Другое меня не интересует. Несмотря на это, я отсидел 17 лет. Да, наверное, теперь очень сложно будет восстановить справедливость. Сама жизнь устроена таким образом, что всегда идет борьба между ложью и правдой", - сказал писатель в первом интервью УзА после выхода из тюрьмы.

Мамадали Махмудов. Фото: YouTube / "Центр-1".

Мамадали Махмудов провел в тюрьмах Узбекистана в совокупности 17 лет: в 1990-х годах у него было два срока по уголовным статьям, после взрывов в феврале 1999 года в Ташкенте он был осужден на 14 лет по обвинению в покушении на конституционный строй и организации преступного сообщества. Он отбывал наказание в колонии "Жаслык".

Срок его заключения истек в феврале 2013 года, однако на свободу писателя не выпустили. В начале апреля ему назначили новый срок - еще три года тюрьмы за "неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания", но в итоге его освободили 19 апреля 2013 года.

Писатель часто критиковал первого президента Ислама Каримова.

"Во времена Ислама Каримова Узбекистан застрял в болоте. В истории не было такого - узбекская женщина была вынуждена продавать свое тело, чтобы прокормить своего ребенка. Узбекский народ превратился в рабов. Миллионы людей были разбросаны по миру, чтобы найти работу. Я писал и пишу о таких вещах. Узбекистан богат природными ресурсами и способен прокормить 100−150 миллионов человек. Но нужно это использовать с умом. Но этого не произошло. Рынки Казахстана, Кореи, Китая и России заполнены узбекскими мардикерами и рабами. Как это понять?" - заявлял он в интервью "Центр-1".

В ноябре 2018 года он был восстановлен в членстве Союза писателей Узбекистана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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