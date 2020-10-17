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Чакрабурти и Токаев сочиняют для Казахстана какие-то реформы. Елбасы - хитро посмеивается...
20:25 18.10.2020

Токаев назвал дату первого заседания Высшего совета по реформам
Обозначены базовые реформы, их проработка должна быть начата в кратчайшие сроки, - Токаев.

Касым-Жомарт Токаев обсудил с Сума Чакрабарти повестку первого заседания Совета, которое пройдет 21 октября, сообщает zakon.kz.

Об этом Президент Казахстана написал в своем Twitter.

В ходе встречи с советником, заместителем председателя Высшего совета по реформам @SumaChakrabarti обсудили повестку первого заседания Совета, которое пройдет 21 октября с.г. Обозначены базовые реформы, их проработка должна быть начата в кратчайшие сроки, - написал глава государства.

Источник - zakon.kz
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