Карабах - не главное. Турция готовится мыть солдатские сапоги в Каспийском море

00:03 19.10.2020 Эрдоган начал эту войну вовсе не за возвращение Баку его земель, а за поглощение самого Азербайджана



Сергей Ищенко



Очередная робкая попытка международного сообщества остановить кровопролитнейшую армяно-азербайджанскую поножовщину за Карабах окончилась ничем. "Гуманитарное перемирие" на линии фронта с 00.00 18 октября, в воскресенье, по местному времени, о котором договорились было Ереван и Баку при посредничестве стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (России, Франции, США), продлилось всего примерно четыре минуты. Во всяком случае, уже ранним утром 18 октября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что "азербайджанская сторона провела артиллерийский обстрел в северном направлении с 0:04 до 2:45 воскресенья и ракетный обстрел в южном направлении с 2:25 до 2:45 воскресенья".



Одновременно, по данным Минобороны Карабаха, "к 7:20 с использованием артиллерийского огня противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище, граница с Ираном) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери, есть погибшие и раненые".



Если учесть, что и предыдущее подобное "гуманитарное перемирие", на которое обе воюющие столицы при посредничестве Москвы согласились было еще 10 октября, продержалось всего пять минут, становится очевидным - на сегодня армянам и азербайджанцам договариваться вообще ни о чем невозможно. Слишком разные цели стоят перед их армиями.



Невозможно отрицать: Баку с ходу отметает даже намеки о любом политическом компромиссе. Нет, ощутившему свое военное превосходство Азербайджану в зоне конфликта теперь нужно "все и сразу". То есть - переход под его контроль, как минимум, всего Карабаха, который там считают давно "оккупированным" Арменией.



О чем, собственно, на днях в очередной раз абсолютно недвусмысленно и заявило оборонное ведомство этой страны устами своего пресс-секретаря Лейлы Абдуллаевой: "Целью Азербайджана является освобождение всех земель, и об этом неоднократно говорилось на уровне президента. Мы пойдем до конца, не может быть разговоров типа „несколько сел освобождено, остальное пусть останется". Целью этого гуманитарного перемирия является обмен пленными и телами погибших. Это не конец войны. Перемирие ни в коем случае не должно комментироваться как прекращение освобождения наших земель".



Куда менее комфортно себя ощущают в Ереване, явно перепуганном ходом и промежуточными итогами этой войны. Вне всякого сомнения, там сегодня просто мечтают хотя бы о временной передышке на фронте. Потому что пусть и крайне медленно, но на многих участках театра военных действий азербайджанцы уже "прогрызли" опиравшуюся на господствующие горные вершины линию фортификационных сооружений и минных полей, которую их противник планомерно и продуманно сооружал в течение почти трех десятилетий.



Если сопоставить противоречивые сообщения сторон, то главная на сегодня проблема защитников Карабаха: их тыловые коммуникации под непрерывными высокоточными ударами целой тучи почти безнаказанно летающих над армянскими позициями вражеских беспилотников. Что сильно затрудняет подвоз из тыловых районов подкреплений, боеприпасов, горючего, воды и продовольствия сидящим в обороне армянским частям и подразделениям. Это, конечно, просто не может не влиять на их боевую устойчивость. Как и наступающие в горах осенние холода.



Как следствие - на днях пал один из ключевых опорных пунктов защитников Карабаха поселок Гадрут с четырехтысячным сугубо армянским населением. Осада Гадрута продолжалась почти неделю. Теперь наступающим полкам и бригадам азербайджанского 2-го армейского корпуса и приданным ему отрядам сирийских боевиков практически открыт путь на Физули и на главные города Нагорного Карабаха: Шуши, Степанакерт.



Прямо сейчас, под обломками только что рухнувшего очередного "гуманитарного перемирия", азербайджанцы обходят разрозненные армянские подразделения в оставшихся еще под их контролем территориях Джабраильского и Физулинского районов на юге Карабаха близ границы с Ираном. Если этот маневр 2-го корпуса ВС Азербайджана удастся, в его окружении окажется крупная группировка армянской армии. Тогда перспективы этой войны станут для Еревана еще мрачнее. А исходные политические позиции для заключения хоть какого-то мира с Азербайджаном - просто из рук вон слабыми.



Впрочем - почему упомянутые переговоры об условиях все более вероятного ухода из Карабаха армянам придется вести именно с Азербайджаном? На самом деле параметры капитуляции отступающему Еревану определенно намерена вскоре продиктовать формально невоюющая Турция. Которая, собственно, не только заблаговременно тщательно подготовила эту войну, вложив в это дело серьезные деньги. Но и, выбрав подходящий момент, подтолкнула к новой бойне руководство Азербайджана.



В Баку сколько угодно могут твердить, будто эту войну внезапно начали именно "вероломные" армяне. А то, что сегодня происходит в Карабахе, - всего лишь "контрнаступление" Азербайджана. Но факты убеждают в обратном. Вместе с турками именно азербайджанцы еще с минувшего лета начали выдвижение на исходные позиции.



Так, по сообщению агентства Reuters со ссылкой на официальную статистику Ассоциации экспортеров Турции, объемы военных поставок Анкары Азербайджану с января 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го выросли сразу шестикратно - с $ 20 млн до $ 123 млн. Только в сентябре нынешнего года турки отправили своим стратегическим союзникам и соседям оружия на $ 77 млн. Главным образом - тех самых ударных беспилотников Bayraktar TB2, применение которых в Карабахе сегодня и поставило защитников непризнанного армянского "Арцаха" на грань военного и политического поражения.



Далее. По сведениям неназванных военно-дипломатических источников газеты "Коммерсант" (в роли которых с большой долей вероятности, по мнению "СП", выступает российская разведка) в сентябре-октябре резко увеличилось количество полетов военно-транспортной авиации Турции в Азербайджан.



В частности, пишет московская газета, "доставка людей и боеприпасов якобы осуществлялась 4 сентября самолетом С-130 турецких ВВС, 18 сентября самолетом CN-235, 25 сентября самолетом A400M… 30 сентября, 1 и 3 октября доставка медикаментов и стрелкового оружия… осуществлялась самолетами CN-235 по маршруту Этимесгут (Анкара)-Насосная (Гаджи-Зейналабдин).



Доставка личного состава и боеприпасов якобы осуществлялась также 7 октября самолетом C-130 турецких ВВС (рейс TUAF737). 9 октября, как говорят собеседники "Ъ", азербайджанским военно-транспортным самолетом Ил-76TД (рейс AZAF002) по маршруту Амман-Баку транзитом через Грузию была осуществлена поставка пулеметов ДШК (200 единиц) с боекомплектом".



По сведениям того же отлично информированного источника "Ъ", "в течение первой недели октября в зону нагорнокарабахского конфликта переброшено до 1,3 тыс. сирийских боевиков и как минимум одна группа ливийских наемников численностью 150 человек. Первые были якобы размещены преимущественно на Тертерском направлении в районах Баяндура и Гапанлы (5 и 10 км юго-восточнее Тертера соответственно), а вторые - на Джебраилском направлении в районе Карвенда (250 км западнее Баку)".



Откуда именно растут ноги у этих сведений? Нетрудно догадаться, если сопоставить публикацию "Коммерсанта" с официальным заявлением от 6 октября 2020 года, сделанным директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. В нем, в частности, напомню, было сказано: "В зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций… Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция".



Итак - Турция. Неужто она столь крупно "вложилась" в эту войну только для того, чтобы помочь "братскому Азербайджану" отбить у Армении Карабах? Как-то мелковато для столь серьезного геополитического "шахматиста" (оценка не моя - президента США Дональда Трампа), как Эрдоган. Скорее всего, перед Анкарой в этой войне куда более глобальные цели. Какие же?



Полагаю, стоит прислушаться к словам советника премьера Армении Вагаршака Арутюняна в минувший четверг на пресс-конференции в Ереване: "Нужно четко осознать, что эта война планировалась в Турции, она преследует турецкие интересы по реализации идей неоосманизма". По мнению советника, целями Анкары является усиление собственной роли в регионе, "поглощение" Азербайджана, трасформация формулы "одна нация - два государства" в формулу "одна нация - одно государство".



Скажете: предположения о грядущем поглощении Турцией Азербайджана - пустопорожние политические спекуляции припертого к стенке армянского руководства? Не торопитесь. Еще в 2014 году группа депутатов меджлиса Азербайджана уже выступала с инициативой реализацией с Анкарой формулы "одна нация - единая армия". Мотивируя свое требование прецедентом подписания за год до этого аналогичного соглашения о военном сотрудничестве между Молдавией и Румынией.



Но когда политики всерьез рассуждают об объединении своих вооруженных сил с чужеземными - до создания единого государства им обычно остается буквально один шаг.



Что в случае реализации упомянутых формул получит Эрдоган? Как минимум - прямой выход к малодоступному для него пока Каспийскому морю с его богатейшими залежами углеводородов и с трубопроводами геополитического значения. И внезапное для многих нынче появление одной или нескольких турецких военных баз на этих берегах.



О возможности такого поворота событий недавно предупредил Москву известный израильский военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, о чем уже писала "СП". Он уверен: "Того, кто в России допустит базы Турции и НАТО на Каспий, можно расстрелять без суда".



Но как предотвратить усиление позиций Турции в Закавказье и все более возможный выход ее на побережье Каспия? Скорее всего, Москва и ломает голову, главным образом, над этим, а не над одним только восстановлением статус-кво в Карабахе. Только решения у наших властей, очевидно, нет. И решимости. Вот, кажется, главная для нас беда в этой войне. Источник - СвободнаяПресса

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