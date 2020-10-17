Турция может отказаться от российских газопроводов

01:01 19.10.2020

Анкара заявила об открытии в Черном море еще одного крупного месторождения углеводородов



Алина Терехова

Корреспондент "Независимой газеты"



Российский газ в Турции будет конкурировать не только с поставками из Азербайджана, Ирана и привозным сжиженным газом, но и с внутренней добычей. Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 млрд куб. м, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Это может привести к недозагрузке новенького газопровода "Турецкий поток". "Голубой поток" уже не работает с весны – предположительно потому, что Турции не нужно столько российского газа.



В августе Эрдоган сообщал, что команда бурового судна Fatih нашла крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива, 320 млрд куб. м, и продолжила разведку. В октябре – новая находка. Теперь общий размер месторождения составляет 405 млрд куб. м, начать добычу планируют в 2023 году.



"Турция хочет превратиться в крупную газодобывающую и газоэкспортирующую державу, и вряд ли что-то ей сможет помешать", – прокомментировал новость член Совета Федерации Алексей Пушков.



Обнаружение запасов газа может привести к недозагрузке российского газопровода "Турецкий поток", но эти запасы еще нужно подтвердить по международным стандартам, полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Потенциально речь идет о довольно большом месторождении, разработка которого могла бы материально снизить потребности Турции в импорте газа, в том числе и из России", – цитирует эксперта "Прайм".



Поставки по одному российскому газопроводу Турция уже остановила на неопределенный срок: "Голубой поток" мощностью 16 млрд куб. м газа в год в середине мая закрыли на техническое обслуживание и не стали перезапускать. Турция сокращает закупки российского газа, и стране хватает объемов "Турецкого потока", который начал работу в январе этого года. Общая мощность газопровода – 31,5 млрд куб. м газа в год, мощность ветки, несущей газ в Турцию, – 15,75 млрд куб. м газа в год.



Впрочем, есть мнение, что и российской стороне "Голубой поток" не так уж выгоден. "При поставках по "Голубому потоку" не платится 30-процентная экспортная пошлина, что, безусловно, выгодно для поставщика, но не приносит выгоды для бюджета. Более же активное задействование "Турецкого потока" необходимо как "Газпрому", которому нужно окупать вложенные в проект средства, так и российскому бюджету за счет взимания экспортной пошлины", – рассказал аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.



Россия до недавнего времени была главным экспортером газа в Турцию: в марте прошлого года поставки российского газа занимали 33% рынка страны. Но в марте нынешнего года Россию по объему поставок обогнали сразу четыре страны – Азербайджан (доля – 23,5%), Иран (14,2%), а также Катар (20%) и Алжир (13,7%), поставляющие сжиженный природный газ. Доля России составила лишь 9,9% – 389,7 млн куб. м. Поставки американского СПГ увеличились в три раза год к году, и их доля достигла 9,4%.



Опрошенные "НГ" эксперты считают, что собственные месторождения не сделают Турцию энергетической сверхдержавой.



Предварительная оценка месторождения редко бывает правильной, говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. "Подготовка данных для подсчета запасов – это лабораторные работы, которые могут занимать достаточно много времени. Сам процесс подсчета, после того как получена вся первичная геологическая информация, занимает около полугода. Мы пока не знаем, какие данные есть у Турции. Но если даже цифра более или менее соответствует действительности, это небольшие запасы, и ситуацию они существенно не изменят", – говорит эксперт. Танкаев сомневается, что разработку месторождения начнут сразу. "Стране необходимы энергетические резервы на случаи осложнений. Обычно такие запасы придерживают, чтобы использовать в критической ситуации, а не в обычной", – отмечает он. России в данном случае ничего не грозит: "Запасы слишком маленькие, чтобы каким бы то ни было образом шантажировать российских партнеров. Для того чтобы они могли как-то Россию на своем рынке подвинуть, нужны запасы на уровне 10 трлн куб. м".



"Мы пока даже не понимаем, о какой оценке идет речь – о геологических запасах или об извлекаемых. Пока подобные заявления выглядят как политический пиар", – говорит директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Он также отметил, что сейчас доля российского газа выросла по сравнению с весной: цены на СПГ подросли, и Турция снова стала покупать российский газ. "Весной российский газ, привязанный к нефтяным котировкам, стоил дороже, чем СПГ. Сейчас топливо "Газпрома" стоит дешевле всех, и его закупки увеличиваются", – подчеркнул эксперт.