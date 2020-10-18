Садыру Жапарову открыли путь к президентской власти, - "НГ"

07:57 19.10.2020

Садыру Жапарову открыли путь к президентской кампании



Новый киргизский лидер обещает не выходить за рамки закона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.10.2020



Жапарову предстоит разыграть многоходовую комбинацию, чтобы остаться во главе Киргизии.

Повторные выборы в парламент Киргизии могут состояться 20 декабря, а президентские – 17 января 2021 года. Об этом сообщил и.о. президента Садыр Жапаров. О своих претензиях на главный государственный пост он пока не заявил, сказав лишь, что "не намерен узурпировать власть". По Конституции Киргизии он не имеет права участвовать в предстоящих досрочных выборах президента. Но лазейка в законе нашлась.

Парламент Киргизии 16 октября принял отставку президента Сооронбая Жээнбекова. В своем заключительном слове он отметил некую символичность в произошедшем. Например, то, что накануне исполнилось ровно три года с момента его избрания президентом. И еще – Жээнбекову 61 год. Именно в 61 год покидали пост президента Киргизии все его предшественники.



Так, Жээнбеков стал вторым киргизским лидером после Розы Отунбаевой, кто мирно передал власть. Два первых президента республики – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – были свергнуты и эмигрировали из страны. Алмазбек Атамбаев был лишен государственных наград и имущества и приговорен за коррупцию к лишению свободы сроком на 11 лет и два месяца.



После отставки Жээнбекова полномочия президента Киргизии перешли к спикеру парламента Канатбеку Исаеву, как и предписывает закон. Однако Исаев решил делегировать их вновь назначенному премьер-министру Садыру Жапарову, который назвал день передачи власти историческим, подчеркнув, что она произошла в мирных условиях, путем переговоров.



Но мирным процесс передачи власти все-таки не назвать, поскольку сторонники Жапарова, митинговавшие на площади, требуя немедленной отставки Жээнбекова, угрожали штурмом резиденции Ала-Арча, охраняемой военными. Кровопролития удалось избежать, так как Жээнбеков отступил.



Лидер партии "Ата-Мекен", депутат Омурбек Текебаев заметил, подразумевая Жапарова, что в "такого в истории Киргизии еще не было, чтобы в руках одного человека оказались полномочия президента, премьер-министра и парламента". Но противники Садыра Жапарова создают коалицию и готовятся к реваншу. Борьба за власть входит в новую фазу.



Ряд политиков и общественных деятелей выступает за то, чтобы запретить участвовать в повторных парламентских выборах кандидатам и партиям, из-за которых выборы 4 октября были признаны недействительными. Речь идет о партиях "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан".



Что же касается президентских выборов, то претендентов на пост номер один пока не видно. Ситуация в стране тяжелая. Никто не хочет брать на себя ответственность. При этом не может баллотироваться на пост президента и сам Жапаров. Став исполняющим обязанности президента, он отрезал себе дорогу для участия в выборах главы государства, заявил юрист, разработчик Конституции Киргизии Омурбек Текебаев. Заявление Текебаева вызвало агрессию в стане сторонников Жапарова.



"Садыр Жапаров уже заявил, что менять Конституцию нужно, но пусть это сделает следующий созыв парламента. На что его сторонники уже заявили о необходимости провести референдум, чтобы их лидер смог принять участие в президентских выборах. Это требование народа. Но Жапаров понимает, что референдум для него – штука опасная, он пока не стал всенародным лидером" – сказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов.



"Действительно, и.о. президента не имеет права баллотироваться на досрочных выборах, а также не может отправить в отставку правительство. Но в республике вольно относятся к конституционным нормам и могут сымпровизировать, когда нужно. Я сомневаюсь в том, что Жапаров сдержит слово и после президентских выборов, которые должны состояться в январе 2021 года, уйдет с политического поля. Вероятно, у него припасен другой сценарий, поскольку он обладает поддержкой части северных элит и нескольких союзных групп с юга", – сказал "НГ" руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.



Впрочем, Омурбек Текебаев уже нашел лазейку в законе, позволяющую Жапарову участвовать в досрочных выборах президента. "Для этого он должен уступить функции и.о. главы государства спикеру Жогорку Кенеша (парламента), а на время участия в выборах должен приостановить премьерские обязанности. Эти ограничения призваны обеспечить справедливость выборов, создание одинаковых условий для всех участников выборов, повысить доверие людей к ним. Думаю, Жапаров должен быть заинтересован, чтобы люди доверяли выборам. Ведь несправедливо проведенные парламентские выборы привели к событиям 5 октября", – пояснил Текебаев.



Тем временем Садыр Жапаров, получив неограниченную власть, заявил, что "мы никогда не будем выходить за рамки закона". Он представил программу по выходу из кризиса, предложил реформировать парламент, высказался за снижение избирательного порога на выборах, сокращении количества депутатов с нынешних 120 до 70–90 и проведении выборов по одномандатным округам. Голосование в парламент намечено на 20 декабря.



Депутаты приступили к обсуждению поправок в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" по позициям, касающимся сокращения избирательного порога с 7 до 3% и денежного залога – с 5 до 1 млн сомов.



Однако ряд политиков выступает за перенос выборов на более поздние сроки. В частности, по мнению экс-премьер-министра, лидера партии "Ар-Намыс" Феликса Кулова, это самый острый вопрос, способный перерасти потом в большую и очень серьезную дестабилизирующую проблему. "По прогнозам экспертов, худшие времена для Киргизии еще впереди. Тем более на фоне политического и экономического кризисов все эти опасения небезосновательны. Очень хочу ошибиться, но на этом неблагоприятном фоне, при наличии не остывших революционных протестов "ломать систему до конца"… проводить выборы в указанные сроки – 20 декабря и 17 января – нежелательно", – считает Кулов. Он предлагает принять вначале отдельный конституционный закон о приостановлении даты выборов, до принятия ими закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики". По его мнению, выборы и парламента, и президента целесообразно провести в один день, например, 14 февраля. "Молодежи этот день, думаю, должен понравиться", – написал Кулов на своей странице в Facebook.