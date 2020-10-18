Мирзиеев подарил квартиру оппозиционному журналисту Бобомуродову. "Трешку" в ташкентском Green Parkе

08:06 19.10.2020

19 октября 2020, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Журналист Бобомурод Абдуллаев получил квартиру от президента Узбекистана



Журналист Бобомурод Абдуллаев получил квартиру от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает gazeta.uz.



По данным издания, это трехкомнатные апартаменты в жилом комплексе Green Park в Ташкенте. Как заявил на своей странице в Facebook сам журналист, квартира оборудована всем необходимым, включая бытовую технику. В новое жилье он переехал 5 октября. К нему также приехала мать из Хорезма. Бобомурод Абдуллаев поблагодарил главу государства.



Уточняется, что после его задержания в Бишкеке мать журналиста записывала видеообращение к главе РУз и просила освободить ее сына. В нем она говорила, что он живет в неблагоприятных условиях. Напомнив об этом, Бобомурод Абдуллаев уточнил, что обращение матери не было записано с целью получить квартиру.



Мать журналиста сообщила, что очень рада подарку, и также поблагодарила президента.



В 2017 году Бобомурод Абдуллаев и еще трое человек были задержаны по обвинению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В мае 2018-го суд признал журналиста виновным в совершении преступления и приговорил его к исправительным работам, освободив из-под стражи. Остальных участников дела оправдали.



Отметим, что Бобомурод Абдуллаев запросил в Кыргызстане статус беженца. Госслужба по делам миграции его не приняла. Он приехал в КР по приглашению Американского университета Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Журналиста задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда его взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ. 22 августа госкомитет передал Бобомурода Абдуллаева властям РУз, позднее его отпустили под подписку о надлежащем поведении.