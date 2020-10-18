О чем тревоги и мечты. Чем живет молодежь Казахстана, - Анна Даниловская

08:23 19.10.2020

О ЧЕМ ТРЕВОГИ И МЕЧТЫ: ЧЕМ ЖИВЕТ МОЛОДЕЖЬ КАЗАХСТАНА?



О том, что волнует молодых людей Казахстана, вовлечены ли они в общественную и политическую жизнь страны, что ценят превыше всего – рассказала социолог, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Айман ЖУСУПОВА. – Расскажите, что больше всего волнует молодых людей в Казахстане, есть ли ТОП-3 проблем молодых людей в стране? – Это, скорее всего, вопросы трудоустройства, жилья и образования. В связи с этими проблемами наблюдается большой рост внутренней миграции – из аулов в города, так как в сельской местности не хватает рабочих мест, отсутствуют карьерные перспективы. Из-за пандемии коронавируса ситуация, связанная с трудоустройством молодежи, усугубилась. Так как неформальный сектор экономики, в который в наибольшей степени и вовлечена молодежь страны, попал под удар в первую очередь. Важно и то, что высшее образование далеко не всегда является залогом трудоустройства.Так, по данным исследования НПП "Атамекен", проведенному в декабре 2019 г., четверть выпускников 2018 г. не смогли устроиться на работу в течение года.



При этом у 61 вуза страны уровень трудоустройства ниже 50%. В то же время большая часть казахстанских выпускников убеждены, что высшее образование необходимо, чтобы построить карьеру. – В таком случае логично предположить, что на первом месте у молодых людей стоит карьера. Так ли это? Какие ценности преобладают? – На самом деле данные различных исследований показывают, что на первом месте у казахстанской молодежи стоит семья, которая с большим отрывом лидирует в списке ценностей.



Так, согласно результатам опроса, проведенного Научно-исследовательским центром "Молодежь" в 2019 г., на первом месте у молодежи по-прежнему остается семья, а затем идут здоровье и друзья. Несмотря на явный раскол между ценностями сельской и городской молодежи, эти три фактора устойчивы среди всех молодых людей. Четвертое место в рейтинге ценностных ориентаций занимает категория будущее детей. Далее в списке следуют образование, карьера, материальное благополучие. При этом в числе самых невостребованных ценностей среди молодежи значится самореализация. И это, на самом деле, большая проблема, которая, в том числе, влияет на трудоустройство молодежи страны. – А что насчет гражданской активности и участия в политических процессах? Или, может, у молодежи РК есть интерес к каким-то глобальным трендам – например, внимание к экологии? – Низкая вовлеченность в политику и гражданскую активность характерна для казахстанской молодежи в той же степени, что для других стран мира. У нас это связано с тем, что молодые ребята не верят, что они смогут что-то изменить, и сильно сфокусированы на себе. Согласно социологическим исследованиям, среди способов гражданской активности они больше всего поддерживают волонтерскую активность, а также обращения в государственные органы.



В их отношении к политике есть противоречивость: с одной стороны, они настроены оптимистично, с другой – не верят в возможность перемен, очень слабо вовлечены в молодежные организации. Что касается экологии, эта проблема волнует лишь очень малую долю молодых людей в Казахстане, в основном, это городские жители из благополучных семей со средним и высоким уровнем дохода. – Интересно, а какое место в жизни молодых людей Казахстана занимает религия? – Доминирующая часть молодых граждан нашей страны относят себя к верующим, однако это не значит, что они выполняют религиозные предписания, что также видно по данным опросов. В этом ключе к верующим больше можно отнести граждан пожилого возраста. Если привести данные опросов, то, в частности, исследования 2015 года показывают, что 75,7% молодых людей в возрасте 18–29 лет называют себя в той или иной степени верующими; 16,7 % – не считают себя верующими; 7,6 % – затруднились ответить. По конфессиональному признаку: 58,3 % – мусульмане, 36,7 % считают себя православными христианами. В некоторых регионах мы сегодня наблюдаем распространение радикальных течений среди молодежи. Но судить об их масштабах сложно. – На каком языке говорит и думает казахстанская молодежь? – Согласно официальным данным, в 2020 году доля населения, владеющего казахским языком, составила 90,5%. Согласно данным соцопросов, молодежь также высоко оценивает уровень своего владения русским и английским языками. Тем не менее, нужно понимать, что тут явно речь идет о преувеличении, и о том, что люди часто выдают желаемое за действительное. – А испытывают ли молодые люди чувство патриотизма, что они подразумевают под этим понятием? – Понятие патриотизма для молодых казахстанцев сегодня смещается в сторону гражданской активности. Для молодых людей важно что-то сделать для страны. Они считают патриотами таких личностей как Димаш Кудайберген, Геннадий Головкин, Данелия Тулешова. Согласно опросам, наша молодежь готова защищать свою страну, но при этом молодые люди не хотят идти в армию. Скорее всего, это связано с плохой репутацией армии среди населения. – Согласно исследованию 2018 года, более 25% выезжающих за рубеж – люди в возрасте от 15 до 28 лет. Почему, несмотря на то же чувство патриотизма, молодые люди уезжают из Казахстана? – Молодых людей привлекает высокий уровень и качество жизни, возможность трудоустройства и самореализации. В основном молодежь уезжает учиться за рубеж, где выше качество образования, да и есть стипендии. Первой в этом списке значится Россия. Для многих это становится билетом в один конец. Что касается стран дальнего зарубежья, то здесь больше ориентируются на европейские страны.



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18.10.2020