КазВыборы на фоне соседей: спортивной борьбы не ожидается, - Петр Своик

08:27 19.10.2020 КАЗАХСТАНСКИЕ ВЫБОРЫ НА ФОНЕ СОСЕДЕЙ: СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ НЕ ОЖИДАЕТСЯ



Петр СВОИК объясняет, какие выводы накануне парламентских выборов сделает Казахстан из поствыборных "сюрпризов" в странах СНГ. До 24 октября – крайней даты объявления президентом очередных (уникальный случай!) парламентских выборов в Казахстане остается все меньше времени, а события по всему постсоветскому периметру все более накаляются. Если это не поствыборные "сюрпризы" для "потерпевшей" победу стороны, как в Беларуси и Кыргызстане, то уже просто война, как между Азербайджаном и Арменией. На таком фоне проведенные по строго известному сценарию перевыборы президента в Таджикистане воспринимаются в казахстанском инфополе чуть ли не в духе оригинальной неожиданностью, типа рекламного слогана – "а что, так тоже можно?" Спорт и выборы Инсайдеры называют месяц и уже определенную календарную дату выборов в мажилис, и вообще про них чуть ли не все заранее известно. Например, то, что ничего не предвиденного, вплоть до дня голосования, ждать не стоит, – ни новых партий, ни неожиданных ярких фигур в списках.



А вот после дня голосования... Нет, длительного возмущения (как в Беларуси) и мгновенной "переигровки" результатов (как в Кыргызстане) у нас не ожидается. Тем не менее, что-то посередине между этими двумя сценариями, но только отсроченное и растянутое во времени, Казахстан и ждет. Аргументы в пользу именно такого прогноза? Возьмем их из аналогии выборов и спорта, ведь между спортивными и электоральными состязаниями общего даже больше, чем это может показаться на первый взгляд. В самом деле, выборы и турниры сопровождали жизнь человеческих общин издревле, но только в конце XIX и по ходу всего XX века, начиная с Пьера Кубертена, возродившего Олимпийские игры уже в межконтинентальном формате, начиная с практики выборности всех, от шерифов и судей, конгрессменов и сенаторов, губернаторов и президентов в США и начиная, может быть, с Веймарской республики, где истинно всенародных выборы привели к власти Гитлера, как правила спортивных соревнований, так и общенациональные выборы все более подводились под единообразные международные стандарты. Причем лидировал всегда спорт, а политики потом перенимали отработанные на уровне международных федераций и Олимпийского комитета методы и правила.



Почему, например, мы так любим смотреть футбол, особенно в исполнение лучших европейских команд? Потому что, с одной стороны, все четко зарегулировано и строжайше судиться, с другой – результат непредсказуем. Да, команда классом выше, скорее всего, выиграет, но – далеко не обязательно. Судью на мыло! А теперь представим, что проигравшие после финального свистка не уходят с поля, а требуют переигровки, ставят там палатки, подтягивают болельщиков, "судью на мыло" и всякое такое.



Такое развитие – тоже зрелищно, но это уже не футбол, а иное соревнование, правила которого пишутся прямо по ходу дела, а арбитр и боковые судьи то ли у каждого свои, то ли разбежались вовсе. Случись такое на отдельном стадионе – национальная федерация принимает самые жесткие меры, а не хватает сил – включается федерация международная, за спиной которой МОК, ВАДА и вообще достаточно власти для восстановления порядка. Но в политике международной инфраструктуры для поддержания единообразия национальных правил электоральных состязаний пока нет и не предвидится. Наоборот, там кого ни возьми – все сплошь болельщики на трибунах, готовые, если что, сами выскочить на поле. Поэтому если внутри самого государства, перенявшего современную моду, опирать устройство власти на конкуренцию различных политических сил и интересов, нет методов непререкаемого судейства и такой администрации на стадионе, которая подавит любые беспорядки на поле или на трибунах, не давая им выплеснуться на улицы, то лучше в конкурентные выборы не играть. Как не играют в них в Таджикистане, в Узбекистане и в братской Туркмении.



Да, выборы там тоже проводятся, и даже как бы по тем же самым правилам, что и в просвещенной Европе, но это – сугубо национальные виды политического спорта, в котором участники и победители еще со старта расставлены по финишным местам. Выборы или просто игра В противном случае мы имеем Кыргызстан, в котором заранее не угадаешь: когда выборы пройдут по, так сказать, международным правилам, а когда сменятся колоритным местным кокпаром, по ходу которого конные джигиты начинают вырывать друг у друга тушу призового козленка. Так, кстати, происходит через одни выборы на следующие – власть не застаивается и подобный метод балансировки кланов тоже работает, – за неимением лучшего. Однако государство, не способное поддерживать себя ни в устойчивом авторитарном виде, ни через соблюдение правил электоральной демократии, шансов на благополучное будущее не имеет. Каковы в этом смысле шансы на дальнейшее будущее у ныне устойчивых авторитарных режимов наших соседей – отдельная тема, а нам интересна предвыборный парадокс в Казахстане. В том смысле, что предстоящие выборы в мажилис невозможно будет ни провести в действительно полностью конкурентном, ни в привычном полностью "зарегулированном" формате.



Президент Назарбаев и оппозиция



Поясним через экскурс в недавнюю историю: Казахстан на протяжении всего несменяемого пребывания во власти Нурсултана Назарбаева, за исключением нескольких последних лет, имел реально сильную, снабженную серьезными денежными и медиа-ресурсами, располагающую кадрами и возглавляемую выходящими из самого же президентского окружения лидерами, оппозицию. Вообразить себе нечто подобное в Узбекистане или Туркмении – невозможно в принципе. Да, и в Таджикистане реальная многопартийность существовала лишь во времена гражданской войны, которую и породила. А вот у нас все парламентские и даже частично президентские выборы с конца 90-х – по первое десятилетие нового века проходили с участием оппозиции и в реально конкурентной борьбе. С неизменным, гарантированным и триумфальным проигрышем всех числящихся оппозиционными партий и кандидатов. Такова была сверхзадача власти: доказать всем выходящим из самого режима претендентам, что ни одного шанса, ни малейшей щелочки проникновения хоть куда-то – в мажилис или в маслихаты, даже в избирательные комиссии – у них нет. Что и было убедительно доказано, после чего никто из располагающих ресурсами и положением в системе "игроков" больше не испытывал иллюзий насчет реализации своих интересов на партийном поле без санкции президентской Администрации. Партия "Нур Отан": как угадать с победой? Но то было в прошлом, а в прошлое, как известно, вернуться невозможно. Можно, конечно, привычно "нарисовать" партии "Нур Отан" подавляющее большинства в парламенте, но большой вопрос – а пойдет ли это на пользу самой партии, возглавляющему ее Первому президенту, да и нужно ли вообще президенту действующему? Вот уж во что и внешние, и внутренние серьезные игроки непременно вложатся, так это в организацию наблюдения. А энтузиастов-волонтеров на такое дело сыщется достаточно: молодежь и вообще население в активной своей части накопило слишком много недовольства, и оно ищет выхода. К тому же, профессиональные тренеры и болельщики на зарубежных трибунах, пока не слишком активные в Казахстане, резво включатся в заварушку, возникни она на местной почве. Поэтому та грань, за которой проценты партии "Нур Отан" покажутся запредельными и выведут протест на улицу – она неизвестна никому. Дело ведь еще в том, что народ на улицу сам по себе не выходит, – его выводят те, кто как раз не с улицы. И тут самый большой вопрос: а не стал ли уже подзабываться некогда данный самому же "ближнему кругу" урок бесперспективности борьбы на электоральном поле? И хватит ли уже следующему поколению внутривластных кланов и экономических группировок терпения не вмешиваться в полностью режиссируемые выборы?



Президент перед выбором Еще один важный и тоже остающийся в неопределенности фактор – позиция президента Токаева. Он член "правящей" партии, но партия – не его. И это еще вопрос, насколько электоральный успех "Нур Отана" эквивалентен общему успеху первых проводимых под его руководством парламентских выборов. Избирательная система – она как раз полностью в руках президента, а потому, стоит главе государства не просто сказать, что выборы должны быть честными (это говорил и Нурсултан Назарбаев), а дать понять акимам, что прежнего усердия в выведении результатов можно не проявлять – то последствия выходят из-под контроля.



Да, новые партии появиться уже не успевают, но и существующих достаточно, чтобы вливать в них ресурсы, раскассировав между ними клановые, региональные и корпоративные интересы. А если деньги и вообще усилия серьезных игроков будут потрачены, то не все могут согласиться, что команду, на которую они поставили, просто "кинут" на финише, и не попытаются "пересудить" судейство. Благо, нарушений в любом случае будет масса, соответственно, наберется и доказательного материала, причем в любую сторону. Конечно, силовая и правоохранительная инфраструктура Казахстана, не в пример кыргызской, выглядит гораздо более основательной, но на прочность ее никто еще не испытывал. Сколько-нибудь массовых акций протеста в Казахстане за всю суверенную историю не было ни разу. К тому же, речь, если вдруг что, пойдет не об устойчивости против давления улицы, а об устойчивости внутри президентской системы. Да, выстроенная президентом Назарбаевым система не без трудностей, но смогла пережить целую цепочку внутри-элитных расколов: в политическую, – с созданием легальных оппозиционных партий, последовательно переходили председатель Верховного Совета, потом премьер-министр, потом несколько членов правительства, потом совсем большая группа из состава кабмина, вместе с губернатором и ведущими банкирами, потом опять председатель парламентской палаты. И это, не считая абсолютно рекордного, даже для Центральной Азии, числа посаженных в тюрьму самых высокопоставленных чиновников. Пережить в прошлом не равняется повторить с новым президентом и в новых реалиях.



Внешнее судейство Между тем, ситуация в мировом спорте, как и в международных избирательных стандартах, стремительно меняется. Карантин отодвинул на второй план перспективу отлучения России от Олимпиады, а ведь ситуация только ухудшается. И в спорте, и в политике. Посмотрите, что творят законодатели демократии у себя же в США: выбор между кандидатами от двух системообразующих партий гарантированно подрывает систему: проигравший, почти наверняка, не признает поражения, и что тогда? Или выборы в Беларуси, тоже разрывающие не только внутреннюю, но и внешнюю политическую систему. Да, администрация Лукашенко, похоже, сильно перестаралась с итогами, но разве у Литвы с Польшей есть свои арбитры на поле и судейская коллегия, имеющая право объявлять победителя?



Тот факт, что домохозяйка Тихановская получила в соседнем государстве президентское удостоверение, – это ведь потрясающее свидетельство не только политической агрессии, но и доказательство бессилия, – нет у Европы других способов выказать недовольство результатами игры. Остается погромче свистеть с далеких трибун. Почему так много внимания на Западе посвятили отравлению главного российского оппозиционера? Да потому, что ни одна прозападная партия и ни один прозападный политик никаких электоральных шансов в России не имеют. Но так же нельзя, чтобы у зарубежных болельщиков не было ни одной команды и ни одного своего игрока в российской лиге, поэтому надо создавать лидера хотя бы в своем представлении. А что все-таки Казахстан? Единство мирового Олимпийского движения, по всей видимости, сохранить все же удастся.



А вот международных инстанций, обеспечивающих единство правил проведения и подведения итогов национальных электоральных состязаний, не будет точно. Кое-что было, но разбито вдрызг и на осколки. И, по всему, дело идет к появлению наднациональной, Евразийского масштаба, "федерации политической борьбы", арбитры которой, если что, будут иметь легальное право вмешиваться в проведение и подведение итогов национальных электоральных чемпионатов. Да и не только электоральных. Тут все дело в легитимности такого права. Литва с Польшей, они сколько бы ни старались, права судить выборы в Беларуси не имели, не имеют и иметь не будут. И та же Турция, вступившая на стороне Азербайджана, стала участников схватки, без шансов стать арбитром над нею. Так и у нас: хорошо бы, чтобы выборы в мажилис прошли гладко, но кому они нужны такие – ничего не меняющие и не решающие? Будет плохо, если начнется послевыборная заварушка, и совсем уже отвратительно, если свою игру почувствуют и начнут вмешиваться внешние силы. Но тогда как не скатиться к плохим сценариям? Коль скоро "регулировать" выборы прежними методами уже не получится, а выборы по "свободному" сценарию запросто уведут не туда, то у Президента крайне непростая задача. Хотя понятно, как правильно очертить игровое поле и установить призы. Соревнование партий должно проходить в конституционном поле и охватывать действительно насущные вопросы существования Казахстана в современном мире. Начиная с ответа на вопрос: случайно ли буквально закипает неожидаемыми сценариями постсоветское пространство, и как готовится к неизбежному продолжению таких процессов. И я вам скажу, что считаю самым уязвимым местом казахстанских выборов: отсутствие Евразийской партии. Или Евразийской программы у одной из существующих. Потому что будущему надо смотреть в лицо, так оно надежнее.



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15.10.2020 Источник - ИАЦ МГУ

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