Алиев доложил о взятии еще 13 карабахских сел - Солтанлы, Амирварлы, Машанлы...

09:18 19.10.2020

Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана 13 сел в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

Фото: пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Twitter.



По словам азербайджанского лидера, вооруженные силы Армении нарушили согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня и подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия "дала врагу достойный ответ и освободила от оккупации несколько населенных пунктов", отметил Алиев.



Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе.

Третья Карабахская

Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы", - сообщил он.