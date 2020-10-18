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Алиев доложил о взятии еще 13 карабахских сел - Солтанлы, Амирварлы, Машанлы...
09:18 19.10.2020

Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана 13 сел в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
Фото: пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Twitter.

По словам азербайджанского лидера, вооруженные силы Армении нарушили согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня и подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия "дала врагу достойный ответ и освободила от оккупации несколько населенных пунктов", отметил Алиев.

Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе.
Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы", - сообщил он.

Источник - Лента
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