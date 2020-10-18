Губером Джалал-Абадской области Киргизии стал глава сельсовета Сыргабаев (сородич "серого кардинала" Ташиева)

09:31 19.10.2020

Руководителем Джалал-Абадской области стал экс-глава родного села Ташиева

Болат Шайхинов



На прошедших парламентских выборах Абсаттар Сыргабаев баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Мекенчил".



БИШКЕК, 19 окт - Sputnik. Абсаттар Сыргабаев назначен полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области. Информацию подтвердили в пресс-службе полпредства региона.



До назначения Сыргабаев работал главой Барпинского айыльного округа Сузакского района.



Ожидается, что нового руководителя области представят коллективу полпредства в 14:00.



Жарасул Абдураимов стал главой Ошской области - что о нем известно



Отметим, на прошедших парламентских выборах Абсаттар Сыргабаев баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Мекенчил". Он был пятым в списке кандидатов политического объединения.



Сыргабаев родился в 1976 году в Сузакском районе, учился в Джалал-Абадском государственном и Ошском государственном университетах. Женат, воспитывает пятерых детей.



В 2006-2010 годах работал начальником управления Финансовой полиции Тогуз-Тороуского района.



В 2011-2012 году работал в Министерстве труда КР, занимался трудоустройством мигрантов в России.



Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев родом из села Барпы.