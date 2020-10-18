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Губером Джалал-Абадской области Киргизии стал глава сельсовета Сыргабаев (сородич "серого кардинала" Ташиева)
09:31 19.10.2020

Руководителем Джалал-Абадской области стал экс-глава родного села Ташиева
Болат Шайхинов

На прошедших парламентских выборах Абсаттар Сыргабаев баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Мекенчил".

БИШКЕК, 19 окт - Sputnik. Абсаттар Сыргабаев назначен полномочным представителем правительства в Джалал-Абадской области. Информацию подтвердили в пресс-службе полпредства региона.

До назначения Сыргабаев работал главой Барпинского айыльного округа Сузакского района.

Ожидается, что нового руководителя области представят коллективу полпредства в 14:00.

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Отметим, на прошедших парламентских выборах Абсаттар Сыргабаев баллотировался в Жогорку Кенеш от партии "Мекенчил". Он был пятым в списке кандидатов политического объединения.

Сыргабаев родился в 1976 году в Сузакском районе, учился в Джалал-Абадском государственном и Ошском государственном университетах. Женат, воспитывает пятерых детей.

В 2006-2010 годах работал начальником управления Финансовой полиции Тогуз-Тороуского района.

В 2011-2012 году работал в Министерстве труда КР, занимался трудоустройством мигрантов в России.

Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев родом из села Барпы.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputnik.kg
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