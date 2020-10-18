КырКадры. Наместником в Ош посажен гульчинский аксакал Жарасул Абдураимов

09:36 19.10.2020

Жарасул Абдураимов стал главой Ошской области - что о нем известно© Sputnik / Таалайбек Ороскулов



Полпред правительства в регионе окончил Уральский политехнический институт имени Кирова в Екатеринбурге по специальности "инженер-механик электронной техники".



БИШКЕК, 19 окт - Sputnik. Жарасул Абдураимов назначен полномочным представителем правительства в Ошской области, то есть главой региона, сообщили в пресс-службе полпредства.



Отмечается, что нового руководителя представил коллективу вице-премьер Равшанбек Сабиров. Ранее область возглавлял Байыш Юсупов.



Жарасул Абдураимов родился в 1960 году в селе Гульча Алайского района Ошской области. Женат, отец двух дочерей и сына. Окончил Уральский политехнический институт имени Кирова в Екатеринбурге по специальности "инженер-механик электронной техники".



До назначения работал экспертом по развитию промышленного сектора Кыргызстана в проекте Азиатского банка развития "Присоединение к Евразийскому экономическому союзу - использование возможностей и устранение рисков".



С мая по сентябрь 2019 года был советником министра экономики КР на общественных началах.



Экс-мэр Баткена возглавил область - в 2016-м уволился, не справившись с работой



Ранее занимал должности директора ОсОО Munai ExIm, представителя JONWAI Machinery Works Co., Ltd в Кыргызстане, президента Федерации футзала, начальника Управления технического регулирования в Министерстве экономического развития и торговли.



С сентября 2013-го по апрель 2015 года Абдураимов работал в ЗАО "Кумтор голд компани": был замдиректора по развитию местного снабжения, а также руководителем проекта "Развитие промышленности и создание рабочих мест в Иссык-Кульской области".