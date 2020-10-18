Анти-империалист Луис Арсе побеждает на президентских выборах в Боливии

09:37 19.10.2020

Сторонник Эво Моралеса побеждает на выборах президента Боливии по результатам экзитполов



Бывший министр экономики Боливии кандидат партии "Движение к социализму" экс-президента Эво Моралеса Луис Арсе лидирует на выборах главы государства. Согласно результатам экзитпола, он набирает 52,4% голосов, этого достаточно для победы в первом туре, сообщает телеканал Unitel. Эво Моралес назвал своего сторонника победителем выборов главы государства.



"Все известные на данный момент данные указывают на победу "Движения к социализму"",- сказал экс-президент Боливии до объявления официальных итогов выборов. Временный президент Боливии Жанин Аньес также поздравила кандидатов на пост президента и вице-президента от социалистов с победой. "Хотя еще не завершен официальный подсчет, данные, которые у нас есть, показывают, что господин Арсе и господин Чокеуанка победили на выборах. Я поздравляю победителей и прошу их управлять страной, думая о Боливии и демократии",- написала она в Twitter.



Главный соперник Луиса Арсе Карлос Меса набирает 31,5%, на третьем месте - Фернандо Камачо с 14,1% голосов. Еще двое кандидатов набрали менее 2%.



Президентские и парламентские выборы в Боливии прошли в воскресенье, 18 октября. Эво Моралес ушел в отставку в прошлом году после митингов, вызванных результатами президентских выборов. Временный президент Боливии Жанин Аньес от участия в выборах отказалась, хотя за нее готовы отдать голоса 15% избирателей.