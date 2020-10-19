По праву слабого. Дональд Трамп за две недели до выборов приготовился к поражению, - А.Наумов

10:27 19.10.2020

19.10.2020

Алексей Наумов, "Коммерсант", 19 октября



Американский президент Дональд Трамп продолжает подготовку к выборам на фоне все более плачевных электоральных перспектив. За последние две недели ему не удалось переломить негативный тренд, и теперь он - по крайней мере, как явствует из его слов - готовится и к поражению.

"Представляете, что будет, если я проиграю? Что мне вообще делать со своей жизнью? - обращался президент к публике под ее одобрительный гул в штате Джорджия.- Я скажу: "Я проиграл худшему кандидату в истории политики". Хорошо чувствовать я себя, конечно, не буду. Может, вообще из страны придется уехать, не знаю".



Шанс проиграть выборы у Дональда Трампа есть, и шанс этот немалый: по данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, нынешний глава государства отстает от демократа Джо Байдена на 9% по общенациональной выборке и на 4,5% в критически важных для победы "колеблющихся" штатах.

На предвыборных митингах глава государства уже открыто обращается к тем категориям и группам избирателей, которые нужны ему для победы. Например, в городе Джонстон (штат Пенсильвания) такой группой стали живущие в пригородах женщины. Это действительно важный сегмент электората: в 2016 году более половины женщин из пригородов проголосовали за республиканца. Сейчас, по опросу ABC News/Washington Post, перевес господина Байдена в этой группе составляет 28%.

"Мне кто-то сказал: "Не знаю, любят ли тебя женщины из пригородов". Я спросил: "Почему?" Мне ответили: "Им может не нравиться твоя манера говорить". Но я выступаю за закон и порядок. Я выступаю за вашу безопасность. Поэтому хочу попросить об одолжении. Женщины из пригородов, пожалуйста, не могли бы вы полюбить меня? Я спас ваши чертовы районы!"

Отдельное внимание Дональд Трамп уделяет и пожилым, людям старше 65 лет. Сразу после возвращения в Белый дом после собственной борьбы с коронавирусом он выпустил видеоролик, посвященный "моим самым любимым людям на свете: пожилым". В нем он пообещал "позаботиться о пожилых без всякой платы" и предоставить им те же лекарства от COVID-19, что он получал сам.



В минувшую пятницу он также произнес целую речь, названную "В защиту американских пожилых". "Пожилые люди подвергаются угрозе радикально левого движения, которое хочет уничтожить американский образ жизни. Сделать это мы не позволим",- заявил он. Пожилые американцы также в 2016 году поддержали Дональда Трампа, но, по опросам этого года, переметнулись на сторону демократов. Исследование NBC News/Wall Street Journal показало, что на 27% больше пожилых американцев поддерживают именно господина Байдена.



Как рассказали изданию Politico помощники главы государства, такого рода разговоры имеют в том числе тактическую задачу, поскольку Дональд Трамп лучше всего действует в ситуации догоняющего. "Мы говорили, что он как Рокки Бальбоа - ждет, пока соперник ударит, а затем отвечает, нанося свой нокаутирующий удар",- рассказал изданию республиканский политический консультант Брайан Лэнца, работавший в кампании 2016 года и консультирующий нынешний избирательный штаб господина Трампа.



Как рассказал в беседе с "Ъ" директор социологического центра Quinnipiac University Poll Даг Шварц, особенность нынешнего избирательного цикла - удивительная стабильность в исследовании общественного мнения.

"У нас был импичмент президента, эпидемия COVID-19, экономический кризис, протесты из-за расовой нетерпимости и сложная номинация в судьи Верховного суда. Но лидерство Байдена было постоянным",- рассказал господин Шварц. Он также отметил, что Дональд Трамп - единственный президент в истории страны, чей рейтинг одобрения за все время правления, по официальным данным, никогда не переваливал за 50%.

Однако, по его словам, нынешнюю ситуацию с увеличившимся отрывом демократа от республиканца надо воспринимать с осторожностью, поскольку большинство опросов были проведены после первых дебатов и сообщений о заражении президента COVID-19, так что ситуация еще может немного поменяться. "Именно потому мы ведем замеры вплоть до самого дня голосования",- сказал эксперт.



Сам президент не акцентирует внимание на своих плачевных рейтингах, предпочитая говорить о числе сторонников на митингах и их энтузиазме. "Я считаю, что наш уровень энтузиазма - величайший в истории президентских выборов. Уровень энтузиазма его сторонников - ничтожный",- гордо заявил глава государства на митинге в минувшую пятницу.

Правивший почти четыре года президент к новым выборам вновь изображает себя аутсайдером, политическим новичком, которому противостоит все могущество "вашингтонского болота" и "коррумпированного истеблишмента".



Один из последних примеров: обвинение в адрес социальных сетей, которые заблокировали или искусственно уменьшили распространение статьи газеты New York Post о коррупции в семье Джо Байдена. Критике подвергаются телеканалы, политические оппоненты и даже коронавирус, который обрушил выстроенную Дональдом Трампом экономику.

Попытки помощников президента направить его речи в более позитивное русло пока успеха не имеют: глава государства готов разбрасываться обвинениями, но, видимо, пока не готов обещать светлое будущее после его все менее вероятной победы.