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В КазАрмии два новых замминистра обороны - Таласов и Туяков
11:44 19.10.2020

Токаев назначил новых заместителей министра обороны

Дарын Туяков и Мухамеджан Таласов назначены заместителями министра обороны Казахстана, передает корреспондент .

"Распоряжениями Главы государства:

Туяков Дарын Шылбынович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан;

Таласов Мухамеджан Кадиржанович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Дарын Туяков родился в 1969 году в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 1990 году заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск ПВО. Работал в Министерстве обороны, Министерстве юстиции, в коммерческих структурах в Алматы и в АО "Казахтелеком", занимал должность главного директора - руководителя аппарата АО "Казахтелеком".

В 2018 году был назначен вице-министром информации и коммуникаций.

С 2019 года работал вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Мухамеджан Таласов родился в 1967 году в Кызылординской области.

Начал карьеру с должности инженера технадзора и капремонта при КЭО общевойсковой армии. Также работал главным инженером - заместителем начальника, начальником КЭЧ (1992-2001). В 2004-2007 годах занимал пост заместителя начальника, начальника финансово-хозяйственного управления Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В 2010-2013 годах работал начальником тыла Вооруженных сил. С 2013 по 2017 годы работал заместителем начальника Генштаба. С 2019 года занимал пост начальника объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603097040
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