В КазАрмии два новых замминистра обороны - Таласов и Туяков

11:44 19.10.2020

Токаев назначил новых заместителей министра обороны



Дарын Туяков и Мухамеджан Таласов назначены заместителями министра обороны Казахстана, передает корреспондент .



"Распоряжениями Главы государства:



Туяков Дарын Шылбынович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан;



Таласов Мухамеджан Кадиржанович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Дарын Туяков родился в 1969 году в селе Учарал Алакольского района Алматинской области.



Трудовую деятельность начал в 1990 году заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск ПВО. Работал в Министерстве обороны, Министерстве юстиции, в коммерческих структурах в Алматы и в АО "Казахтелеком", занимал должность главного директора - руководителя аппарата АО "Казахтелеком".



В 2018 году был назначен вице-министром информации и коммуникаций.



С 2019 года работал вице-министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.



Мухамеджан Таласов родился в 1967 году в Кызылординской области.



Начал карьеру с должности инженера технадзора и капремонта при КЭО общевойсковой армии. Также работал главным инженером - заместителем начальника, начальником КЭЧ (1992-2001). В 2004-2007 годах занимал пост заместителя начальника, начальника финансово-хозяйственного управления Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В 2010-2013 годах работал начальником тыла Вооруженных сил. С 2013 по 2017 годы работал заместителем начальника Генштаба. С 2019 года занимал пост начальника объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности.