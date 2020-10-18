Алматы. В драке убит молодой дизайнер одежды Сабит Bisen

11:47 19.10.2020

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали смерть казахстанского дизайнера Сабита Bisen, передает Tengrinews.kz.



В полиции сообщили, что тревожный звонок об избитом человеке в полицию поступил 18 октября в начале второго ночи.



"По словам звонившего на пульт "102", который наблюдал за происходящем из окна своей квартиры, неизвестные мужчины во дворе дома сначала ругались, а затем стали драться. Вследствие чего один из них упал, другой поспешил скрыться с места преступления. Бригада медиков по приезде констатировала смерть человека. Его личность была сразу же установлена, это гражданин Б. 1989 года рождения", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.



По подозрению в совершении данного преступления сразу же был задержан мужчина 1991 года рождения, родной брат девушки погибшего. В полиции добавили, что подозреваемый признался в убийстве и сообщил, что избил оппонента из-за неприязненных отношений.



Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.



Данный факт расследуется управлением полиции Бостандыкского района по части 1 статьи 99 УК Казахстана "Убийство". Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Алматы.



Напомним, в социальных сетях о смерти дизайнера написал рэпер Hiro, а также участник рэп-группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов.



Сабит Сырахан - казахстанский дизайнер популярного streetwear-бренда. Одежду бренда часто можно увидеть на многих рэперах и представителях хип-хоп-культуры.