 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.10.2020
14:21  Поступивший в вуз с 5 попытки "северянин"-нарынец Суйунбек Касмамбетов стал руководителем аппарата президента Кыргызстана
14:15  Чехардак. Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев. Сменив проруководившую уик-энд Мамбетжунушову
13:53  "Крым - это Турция": Чего на самом деле хочет новый "султан", - М.Ростовский
12:11  В Узбе основана спортивная федерация поло. На очереди - крикет и петанг?
11:51  Умер хоким Каттакурганского района, экс-хоким Самаркандской области Узбекистана Азам Бахрамов
11:47  Алматы. В драке убит молодой дизайнер одежды Сабит Bisen
11:44  В КазАрмии два новых замминистра обороны - Таласов и Туяков

10:27  По праву слабого. Дональд Трамп за две недели до выборов приготовился к поражению, - А.Наумов
09:37  Анти-империалист Луис Арсе побеждает на президентских выборах в Боливии
09:36  КырКадры. Наместником в Ош посажен гульчинский аксакал Жарасул Абдураимов
09:31  Губером Джалал-Абадской области Киргизии стал глава сельсовета Сыргабаев (сородич "серого кардинала" Ташиева)
09:18  Алиев доложил о взятии еще 13 карабахских сел - Солтанлы, Амирварлы, Машанлы...
08:27  КазВыборы на фоне соседей: спортивной борьбы не ожидается, - Петр Своик
08:23  О чем тревоги и мечты. Чем живет молодежь Казахстана, - Анна Даниловская
08:06  Мирзиеев подарил квартиру оппозиционному журналисту Бобомуродову. "Трешку" в ташкентском Green Parkе
07:57  Садыру Жапарову открыли путь к президентской власти, - "НГ"
01:01  Турция может отказаться от российских газопроводов, - А.Терехова
01:00  Китай выбирает стратегию на 15 лет, - Сергей Цыплаков
00:57  Тихие перевыборы президента Эмомали Рахмона. Транзит власти в Таджикистане забуксовал, - В.Панфилова
00:03  Карабах - не главное. Турция готовится мыть солдатские сапоги в Каспийском море
Воскресенье, 18.10.2020
20:25  Чакрабурти и Токаев сочиняют для Казахстана какие-то реформы. Елбасы - хитро посмеивается...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Умер хоким Каттакурганского района, экс-хоким Самаркандской области Узбекистана Азам Бахрамов
11:51 19.10.2020

Ушел из жизни хоким Каттакурганского района, бывший и. о. хокима Самаркандской области Аъзамхон Бахрамов. Он будет похоронен в Ташкенте.

В возрасте 60 лет скончался хоким Каттакурганского района Самаркандской области Аъзамхон Усмонович Бахрамов, сообщила пресс-служба районной администрации.

Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе областного хокимията, Аъзамхон Бахрамов будет похоронен 19 октября в Ташкенте, поскольку его дом находится там. В хокимияте добавили, что причина смерти будет установлена после проверки в Министерстве здравоохранения.

Аъзамхон Бахрамов родился 12 января 1960 года в Галляаральском районе Джизакской области, сообщается на сайте хокимията района. В 1986 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет). Награжден орденом "Шухрат" в 2004 году.

Возглавлял Каттакурганский район с 2017 года. До этого руководил Кошрабатским районом, работал советником директора частного предприятия "Элит Фаворит" в Ташкенте.

В 2006-2008 годах был исполняющим обязанности хокима Самаркандской области. Также работал первым заместителем хокима области по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства (2005−2006), председателем правления ГАО "Узбекенгилсаноат" (2003−2005), председателем Комитета по демонополизации и развитию конкуренции (2001−2003), первым заместителем министра макроэкономики и статистики (2001), заведующим секретариата премьер-министра (2000−2001) и занимал другие должности в Кабинете министров.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603097460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Нурлан Нигматулин выразил соболезнования по поводу смерти мажилисмена Глеба Щегельского
- Сенаторы озвучили проблемы и недочеты цифровизации
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 3 квартале 2020 года
- Крымбек Кушербаев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 1150-летия Аль-Фараби
- Азат Перуашев: Нельзя снимать с повестки дня работу над ошибками
- Казахстан и Россия: новые направления военного сотрудничества
- 76,8% избирателей готовы отдать свой голос за партию "Nur Otan"
- "Эти цены вызывают у нас вопросы"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  