Умер хоким Каттакурганского района, экс-хоким Самаркандской области Узбекистана Азам Бахрамов

11:51 19.10.2020

Ушел из жизни хоким Каттакурганского района, бывший и. о. хокима Самаркандской области Аъзамхон Бахрамов. Он будет похоронен в Ташкенте.



В возрасте 60 лет скончался хоким Каттакурганского района Самаркандской области Аъзамхон Усмонович Бахрамов, сообщила пресс-служба районной администрации.



Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе областного хокимията, Аъзамхон Бахрамов будет похоронен 19 октября в Ташкенте, поскольку его дом находится там. В хокимияте добавили, что причина смерти будет установлена после проверки в Министерстве здравоохранения.



Аъзамхон Бахрамов родился 12 января 1960 года в Галляаральском районе Джизакской области, сообщается на сайте хокимията района. В 1986 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет). Награжден орденом "Шухрат" в 2004 году.



Возглавлял Каттакурганский район с 2017 года. До этого руководил Кошрабатским районом, работал советником директора частного предприятия "Элит Фаворит" в Ташкенте.



В 2006-2008 годах был исполняющим обязанности хокима Самаркандской области. Также работал первым заместителем хокима области по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства (2005−2006), председателем правления ГАО "Узбекенгилсаноат" (2003−2005), председателем Комитета по демонополизации и развитию конкуренции (2001−2003), первым заместителем министра макроэкономики и статистики (2001), заведующим секретариата премьер-министра (2000−2001) и занимал другие должности в Кабинете министров.