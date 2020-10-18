В Узбе основана спортивная федерация поло. На очереди - крикет и петанг?

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Федерация поло появилась в Узбекистане
В Узбекистане начала действовать Федерация поло. Ее председателем избран Бахромжон Газиев.
12 октября 2020, 09:56 Спорт
В Узбекистане появилась Федерация поло, сообщил Национальный олимпийский комитет.
На внеочередной отчетно-выборочной конференции федерации в Международном Вестминстерском университете в Ташкенте 10 октября ее председателем был избран Бахромжон Газиев. До этого он был председателем Федерации современного пятиборья.
"Настало время возродить [этот вид спорта]. Разумеется, для этого мы будем тесно сотрудничать с Министерством физической культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом, Международной федерацией поло и другими организациями", - отметил Бахромжон Газиев.
На конференции советником председателя федерации был избран Яков Рибалский, заместителями председателя - Бахром Миркасимов, Ксения Гулямова и Ахрор Хайдаров, генеральным секретарем - Абдурасул Муминов. Почетным председателем новой федерации стал Комилжон Каримов.