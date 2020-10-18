 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.10.2020
14:21  Поступивший в вуз с 5 попытки "северянин"-нарынец Суйунбек Касмамбетов стал руководителем аппарата президента Кыргызстана
14:15  Чехардак. Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев. Сменив проруководившую уик-энд Мамбетжунушову
13:53  "Крым - это Турция": Чего на самом деле хочет новый "султан", - М.Ростовский
12:11  В Узбе основана спортивная федерация поло. На очереди - крикет и петанг?
11:51  Умер хоким Каттакурганского района, экс-хоким Самаркандской области Узбекистана Азам Бахрамов
11:47  Алматы. В драке убит молодой дизайнер одежды Сабит Bisen
11:44  В КазАрмии два новых замминистра обороны - Таласов и Туяков

10:27  По праву слабого. Дональд Трамп за две недели до выборов приготовился к поражению, - А.Наумов
09:37  Анти-империалист Луис Арсе побеждает на президентских выборах в Боливии
09:36  КырКадры. Наместником в Ош посажен гульчинский аксакал Жарасул Абдураимов
09:31  Губером Джалал-Абадской области Киргизии стал глава сельсовета Сыргабаев (сородич "серого кардинала" Ташиева)
09:18  Алиев доложил о взятии еще 13 карабахских сел - Солтанлы, Амирварлы, Машанлы...
08:27  КазВыборы на фоне соседей: спортивной борьбы не ожидается, - Петр Своик
08:23  О чем тревоги и мечты. Чем живет молодежь Казахстана, - Анна Даниловская
08:06  Мирзиеев подарил квартиру оппозиционному журналисту Бобомуродову. "Трешку" в ташкентском Green Parkе
07:57  Садыру Жапарову открыли путь к президентской власти, - "НГ"
01:01  Турция может отказаться от российских газопроводов, - А.Терехова
01:00  Китай выбирает стратегию на 15 лет, - Сергей Цыплаков
00:57  Тихие перевыборы президента Эмомали Рахмона. Транзит власти в Таджикистане забуксовал, - В.Панфилова
00:03  Карабах - не главное. Турция готовится мыть солдатские сапоги в Каспийском море
Воскресенье, 18.10.2020
20:25  Чакрабурти и Токаев сочиняют для Казахстана какие-то реформы. Елбасы - хитро посмеивается...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Чехардак. Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев. Сменив проруководившую уик-энд Мамбетжунушову
14:15 19.10.2020

24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Ранее Кадыржан Семетеев работал начальником управления посттаможенного контроля ГТС. Еще ранее возглавлял управление по работе с персоналом.

Элнура Мамбетжунушева, проработавшая на посту руководителя ГТС всего несколько дней, вернулась в кресло зама главы службы. Ее назначение на пост главного таможенника страны общественность встретила критикой. Ранее она была фигурантом уголовных дел. Садыр Жапаров посчитал такое назначение поспешным и заменил ее.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603106100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Нурлан Нигматулин выразил соболезнования по поводу смерти мажилисмена Глеба Щегельского
- Сенаторы озвучили проблемы и недочеты цифровизации
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 3 квартале 2020 года
- Крымбек Кушербаев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 1150-летия Аль-Фараби
- Азат Перуашев: Нельзя снимать с повестки дня работу над ошибками
- Казахстан и Россия: новые направления военного сотрудничества
- 76,8% избирателей готовы отдать свой голос за партию "Nur Otan"
- "Эти цены вызывают у нас вопросы"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  