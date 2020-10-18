Поступивший в вуз с 5 попытки "северянин"-нарынец Суйунбек Касмамбетов стал руководителем аппарата президента Кыргызстана

14:21 19.10.2020

19 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



Суйунбек Касмамбетов назначен руководителем аппарата президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Он родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Выпускник исторического факультета Кыргызского государственного университета. Поступил в вуз с пятой попытки.



После окончания университета преподавал в нем. В 1989 году решил строить карьеру по партийной линии. Работал инструктором идеологического отдела в райкоме компартии. После развала СССР работал помощником у руководителей госорганов. В 1992-м поступил на работу в Верховный совет Республики Кыргызстан. С тех пор до 2009 года работал в структурах Жогорку Кенеша на различных должностях.



Ранее Садыр Жапаров заявлял, что назначения будут производиться исключительно в целях обновления кадрового потенциала и привлечения на государственную гражданскую службу новых и молодых специалистов.