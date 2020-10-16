Карабах. Ситуация. Как всем "сохранить лицо"

16:23 19.10.2020

Карабах. Ситуация на 17.10.2020



Давненько я не затрагивал эту тему, правда, объективности ради не произошло ничего такого, что поменяло бы стратегические расклады обеих сторон.



Карта, где отмечено положение сторон от 16.10.2020



Голубеньким отмечены подтвержденные третьей стороной "успехи Азербайджана". Серым то, что они заявили, но подтверждений предоставлено не было. Честно, не густо. Чтобы понимали, захватываются уже давно разрушенные и обезлюдевшие населенные пункты. Правда, динамика для Армении крайне негативная. Явно сказывается различие в ресурсных потенциалах. Но и назвать победой ситуацию для Азербайджана крайне сложно. Судя по цене, заплаченной за это, тянет лишь на местную версию перемоги.



Международная обстановка пока говорит о том, что всем не до этого. Вмешиваться банально никто не хочет, ограничиваясь дипломатическими озабоченностями.



Азербайджан уже даже сам подтвердил, что обстреливал территорию Армении, но та, по заявлениям источников, в ОДКБ не обращалась. Но тут тоже лукавство. Пашинян эту тему явно поднимал и сможет он обратиться в ОДКБ лишь тогда, когда лесник разрешит. А лесник пока откровенных действий не производит.



И да, перемирие не соблюдал никто. Максимум были потуги в первый день. Объективно, Азербайджану это сейчас не интересно. Они стремятся закрепиться на максимальном количестве территорий, чтобы потом их зафиксировать своими.



Мы пока ограничиваемся намеками и заявлениями, которые объективно никто не будет выполнять. Например, ввод миротворцев в Карабах при согласии обеих сторон. Алиев, такой, взял и согласился. Ага. С Эрдоганом в придачу. Намеки интереснее. Внезапные учения ВМФ у границ Азербайджана просто так не проводят, и они являются напоминанием того, что Калибрами по бабахам пуляли и из Каспийского моря. В Сирии было веселее. Там знатно отбомбились по базам тех, кто уже не поедет в Карабах, предварительно выполнив все приготовления к земле. Кстати, Алиев до сих пор отрицает очевидное. Уверен, что скоро поймают "языка", чтобы макнуть пропаганду Азербайджана в определенную субстанцию. А еще в Туапсе в турецких мандаринах и гранатах нашли какую-то особо вредоносную муху. Майор муха получил внеочередную премию. Уже давно известно, что Россельхознадзор у нас просто так ничего не находит. Только сугубо соблюдая линию партии без всяких колебаний.



Внезапно Алиев начал извергать потоки озабоченности о том, что представители армянской диаспоры под видом гуманитарки на купленном самолете возят контрабандой из России через воздушное пространство Грузии (если это правда, то можно сделать однозначный вывод о любви грузин к гешефту с обеих сторон) ПЗРК, ПТРК, запчасти и ракеты к "Осе" и добровольцев. И тут есть вопросы. Понятно, что в подвале Военторга данные железяки не купишь (кроме добровольцев - этого добра собрать можно много, если порыться среди моих комментаторов). Если такое и было, то только с согласия лесника. В любом случае такими объемами "гуманитарной помощи" ситуацию не переломишь. Правда, Алиева ни капли не смущает, что Silk Air без устали возит оружие из Турции и Израиля. Политика, она такая.



Можно добавить, что залетающие снаряды и беспилотники знатно надоели Ирану. Израильский беспилотник они банально сбили и по не подтвержденной информации обстреляли позиции сторон, чтобы жизнь медом не казалась. В любом случае Иран дополнительно стягивает войска к границе.



А теперь про нас и Эрдогана, который отметился заявлением, что Крым не наш. Как бы ожидать от него другого немного странно. Крым он и украинским-то не считает. Только частью неоОсманской империи. Как бы цинично это ни звучало, но для нас Эрдоган скорее выгоден, чем нет. И ежу понятно, что он не был нам союзником, а лишь попутчиком. Где-то мы с ним сотрудничаем, где-то откровенно воюем. В Ливии и Сирии он проиграл. Теперь пытается отомстить в Карабахе. А вот его заскоки в НАТО нам крайне нужны - ему дай волю, так со всеми там рассорится. Рычаги влияния у нас на него есть, но применять мы их пока не спешим, (тут много причин, и тот же Пашинян является одной из них). Сугубо мое ИМХО, что для России Турция пока не перешла "красных линий". Какова их конфигурация, правда, сказать сложно.



Как лично мне с дивана видится, идеальным решением для России было бы:



1. Дать возможность закрепиться Азербайджану в незначительных местах, чтобы они вместе с Турцией могли объявить лютую перемогу и сохранить лицо



2. Ввести в оставшуюся часть Карабаха миротворцев. Возможно, даже устроить на границе с Азербайджаном "российско-турецкие патрули".



3. При этом надо еще умудриться добиться от Пашиняна исчезновения соросят из его окружения, а в идеале и его самого



Задача, бесспорно, трудная. Но к ней явно надо стремиться. Правда, просто переговорами тут ничего не добиться. Тут нужен аргумент в виде пистолета и желания его применить. Тогда позиция для переговоров будет сильно интереснее.



Цинично ли я рассуждаю? Безусловно. А международная политика вообще категорически цинична. Гибнут ли люди при этом? Да. Вот в соц.сетях появилось фото, характеризующее лица войны с обеих сторон. Лица остались только на фото.



Так и живем.