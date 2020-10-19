Чеченский лицеист отрезал голову французскому учителю. За карикатуры на Коран

16:26 19.10.2020

В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем под Парижем



Текст: Наталья Макарова



"Когда те же боевики устраивали теракты на Кавказе – Запад их почему-то называл борцами за независимость", – сказал газете ВЗГЛЯД франковед Сергей Федоров, комментируя заявление лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона о необходимости выслать из страны занимающихся "политическим исламизмом" выходцев из Чечни.



"Уже много раз говорилось о существовании двойных стандартов со стороны Запада. Когда те же боевики творили ужасные вещи и теракты у нас на Кавказе в 1990-е годы – на Западе их называли борцами за независимость чеченского народа", – отметил ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.



Эксперт напомнил, что многие чеченцы благодаря этому выезжали в Германию или во Францию, получали там вид на жительство или статус беженца, спасаясь от "ужасного путинского режима". "А когда нечто подобное произошло в самой Франции – их почему-то предлагают выдворить из страны. Это лицемерие и двойные стандарты", – считает собеседник.



"Хотелось бы, чтобы наши западные "партнеры" избегали двойных стандартов и террористов называли террористами, а не борцами за права человека", – подчеркнул Федоров и добавил, что проблема радикального исламизма во Франции носит системный характер.



"Во Франции много раз говорилось о необходимости высылки или, по крайней мере, более жесткой работы с радикальными исламистами, склонными к терроризму. А их в досье французских спецслужб насчитывается около восьми тысяч человек", – рассказал эксперт.



По его словам, "что-то сдвинулось только после того, как во Франции в 2015 году произошли теракты, спровоцированные карикатурами в журнале Charlie Hebdo", но "по сути ничего не сделано". При этом, добавил собеседник, проблемы радикального исламизма лидеру Франции Эммануэлю Макрону не удастся решить. "Попытки применения более жестких мер обычно начинают критиковать левые. Но президенту все же придется действовать более жестко. От этого будет зависеть и его имидж", – полагает Федоров.



Накануне лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал выслать из страны выходцев из Чечни, которые занимаются "политическим исламизмом". По мнению Меланшона, следует "брать одно за одним дело каждого чеченца, находящегося во Франции".



В свою очередь глава МВД Франции Жеральд Дарманен встретился с префектами. Он просит их в ближайшее время выслать 231 иностранца, которые включены в реестр данных по предупреждению радикализации террористического характера. 180 человек из этого списка сейчас находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшее время.



В то же время президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание совета обороны страны. Макрон заявил, что "исламисты не будут спать спокойно во Франции". BFMTV сообщает, что с 19 октября начнутся проверки авторов 80 сообщений в соцсетях, которые высказывались в поддержку напавшего на преподавателя.



Напомним, под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.



Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он "общался, говорил и писал на их языке", а в Чечне побывал лишь "раз в жизни в возрасте двух лет".



В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками.