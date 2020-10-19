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В Киргизии горит золоторудное месторождение Иштамберды. Басмачи?
16:29 19.10.2020

На месторождении Иштамберды крупный пожар - видео

В МЧС и милицию поступила информация, что на золоторудном месторождении вспыхнул пожар. На место направлены пожарные расчеты и сотрудники милиции. Уже известна предварительная причина возгорания.

В Facebook выложили видео крупного пожара. Пишут, что горит часть производственного комплекса на месторождении Иштамберды в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Якобы горит место, где находится цианид.

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области сообщили, что в 10:15 поступила информация о пожаре в здании, принадлежащем ОсОО "Full Gold Mining" на месторождении Иштамберды. На место выехали сотрудники милиции.

При этом предположение, что горит цианид или другое химическое вещество, не соответствует действительности. По предварительным данным, возгорание произошло в результате сварочных работ, добавили в УВД.

В пресс-службе МЧС рассказали, что поступила информация, что в Ала-Буке на золоторудном месторождении вспыхнул пожар.

Пламя тушат два пожарных расчета. В 12:30 огонь был локализован.

Источник - Sputnik
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