"Российско-кыргызский Фонд развития" доверили пилить Нурлану Мамытову

16:35 19.10.2020

Назначен новый глава РКФР



Председатель правления назначается премьером Кыргызстана на три года. Председатель назначает одного из членов правления от российской стороны своим заместителем.



БИШКЕК, 19 окт - Sputnik. Нурлан Мамытов назначен председателем правления Российско-кыргызского фонда развития, сообщили в пресс-службе РКФР.



Главу фонда назначает премьер-министр.



Известно, что Мамытов несколько лет был членом совета директоров "Айыл Банка".



Предыдущий председатель правления Азиз Аалиев возглавлял РКФР с 10 февраля этого года. Аалиев сменил тогда Эркина Асрандиева, который с 2017-го работал главой фонда, а затем был назначен вице-премьером.



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Напомним, что председатель правления назначается правительством Кыргызстана на три года. Председатель назначает одного из членов правления от российской стороны своим заместителем.



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Фонд создали в 2014 году в рамках межправительственного соглашения России с Кыргызстаном. Уставный капитал в размере 500 миллионов долларов безвозмездно выделила РФ, она также обещала помочь с изысканием еще 500 миллионов заемных средств в случае необходимости.



За период работы фонда выдано 325 миллионов долларов, 110 миллионов уже возвращено. Пока необходимости в привлечении дополнительных 500 миллионов нет.