Расползающийся хаос с Кавказа, - Елена Ларина

16:39 19.10.2020 Расползающийся хаос



Постоянные читатели блога знают, что в течение 10 лет я практически никогда принципиально не писала о событиях и процессах, вольно или невольно превращающих моих друзей и знакомых во врагов и даже смертельных противников друг друга. Например, во время конфликта на востоке Украины на блоге не было ни одной публикации ни в поддержку, ни в осуждение того, что в те времена называлось Новороссией.



Однако, у любого правила бывают исключения. Им, несомненно, стала армяно-азербайджанская война.



В православной эсхатологии существует концепция Катехона или Удерживающего. Удерживающий – это, согласно Иоанну Златоусту, субъект, препятствующий разгулу зла и насилия, воцарению всемирной анархии. Подобные богословские концепции есть и в других религиях, например, исламе, иудаизме, манихействе и т.п.



На протяжении столетий на геополитическом пространстве действовали различные Удерживающие. Например, в XIX веке это – прежде всего Российская империя времен Николая I. В ХХ веке таковыми были и СССР, и всемирный жандарм – Соединенные Штаты. Конечно, записные лоялисты скажут: какой же Соединенные Штаты – Удерживающий? Это – воплощение зла и насилия. Однако, если смотреть на жизнь прагматически, то необходимо признать, что в 90-е гг. наличие единственной сверхдержавы помогло удержать ряд конфликтов в определенных пределах. Хотя большинство из этих войн сама Америка и породила.



Однако ныне ситуация складывается так, что Удерживающего (Удерживающих) либо нет, либо они отвлеклись на какие-то другие дела. Мало кто сегодня не только из политиков, но и квалифицированных аналитиков осознает ужас происходящего на Кавказе. Пожалуй, впервые за последние 30 лет в районе, где проживают десятки национальностей, расположена АЭС, немалое число технологически сложных, а потому потенциально опасных производств, имеются первоклассные запасы нефти и газа, районе с повышенной сейсмикой, и неустойчивым водным режимом воюющие стороны в рутинном порядке осуществляют ковровые бомбардировки и наносят ракетные удары по войскам и мирному населению. Со времен войны на Балканах в 90-е годы мир впервые видит в Европе ракетные удары по городам и селам.



В отличие от типичных противоборств высокотехнологических вооруженных сил с иррегулярными воинскими подразделениями, которые имеют место в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, отчасти на Востоке Украины, на Кавказе идет полноценная война. Впервые с момента окончания, в основном в начале двухтысячных годов, Великой Африканской войны, на планете идет полномасштабный вооруженный конфликт с использованием авиации, ракетного оружия, танков, артиллерии, крупных пехотных подразделений и т.п. Самое страшное, что он завязан на религиозные, ментальные и исторические основания, теряющиеся в глубине веков, и уже преодолел черту, разделяющую локальные военные действия и тотальную войну с ракетно-авиационными ударами по городам и мирному населению.



Не буду высказываться относительно правых и виноватых. Единственное, о чем можно говорить четко и ясно: стороны должны выполнить в конечном счете единогласно принятую резолюцию Света Безопасности ООН № 884 от 12 ноября 1993 г.



Несомненно, армяно-азербайджанский конфликт уходит в дебри истории. Однако, если открыть документальную и художественную литературу, написанную писателями Российской Империи в конце XIX – начале ХХ века, а также советскими писателями, то можно найти десятки и сотни примеров, как армяне, азербайджанцы, русские, евреи дружно жили и работали, создавали совместные семьи в Баку, Батуми и многих других городах Кавказа и Закавказья.



По прошествии 30 лет пора вспомнить, что те же люди, которые сыграли не последнюю роль в гибели СССР, стали одними из инициаторов сначала Сумгаитских событий, а затем кровавой цепи столкновений, завершившихся азербайджано-армянской войной в начале 90-х гг. и отделение Нагорного Карабаха.



Не секрет, что значительную роль в этих событиях на самой ранней стадии, а именно в 1987-1988 гг. сыграла Галина Старовойтова. Она фактически взяла на себя взаимодействие между так называемыми демократическими силами того времени и армянским подпольем в Азербайджане, в том числе радикальными кругами в Нагорном Карабахе. Гораздо менее известно, что одними из наиболее активных сторонников и соратников Галины Васильевны по взаимодействию с Карабахским подпольем того времени были члены команды Е.Гайдара.



Еще летом 1987 г. на так называемом летнем семинаре на озере Ладога часть команды Гайдара во главе с А.Чубайсом и П.Филипповым обсуждала неизбежность распада СССР и действия, которые необходимо предпринять в соответствии с этой ближайшей перспективой. Именно тогда, в 1987 г. по сути команда Гайдара поставила крест на СССР, а ее наиболее молодые и активные члены активно включились в работу Г.Старовойтовой фактически по поджогу Кавказа. Ради справедливости стоит отметить, что они были не одиноки и еще с осени 1987 г. за рубежом чем-то подобным занимались и люди из ближайшего в то время окружения М.С.Горбачева.



Сегодня подавляющая часть не только населения, но и экспертов и аналитиков видят в происходящей опасной для всего постсоветского пространства, а возможно и глобального мира, трагедии лишь вину упрямых, несговорчивых, не любящих друг друга армян и азербайджанцев. Однако, возлагать всю вину на два враждующих народа и их элиты, несправедливо. В свое время ряд сил, включая группировки, составившие российскую либеральную политическую элиту 90-х гг., сделали много, чтобы покончить с дружбой народов Кавказа и Закавказья и превратить этот благословенный край в поле битвы и пространство беззакония.



Специалистам по стратегии хорошо известно, что война имеет собственную логику. В каждом военном конфликте есть своя точка невозврата. После этой точки даже верховное командование оказывается не в силах предотвратить эскалацию конфликта и все более и более утрачивает контроль не только над ситуацией, но и над собственными войсками и иррегулярными формированиями. В войне, где уже используются тактические ракеты и мощные беспилотники, а уничтожение танковых колонн стало повседневностью каждый день может стать точкой невозврата. Поэтому Удерживающим пора вернуться на место. Другое дело, что иллюзий быть не может и надеяться любой стороне конфликта на сохранение ситуации в неопределенности еще на долгие годы, как это было после принятия резолюции Совета Безопасности, наивно. Выполнить так или иначе резолюцию придется. А соответственно обеим сторонам конфликта придется отступить, но каждой – по-разному.



В заключение хочу поделиться еще одним важным, на мой взгляд, соображением. Ход военных действий убедительно свидетельствует: команда Н.Пашиняна оказалась неподготовленной к испытанию конфликтом и может случиться так, что завершать его будут уже другие. Этот факт наводит на более общее размышление. Н.Пашинян с соратниками не одинок. Нечто подобное случилось с Владимиром Зеленским и его "Слугами народа".



Автократы в этих странах утратили власть в ходе народных массовых выступлений. Можно сколько угодно говорить о цветных революциях, но эмпирические факты свидетельствуют, что широкие народные слои отвернулись от действующей власти и хотели перемен. Этими чаяниями и на Украине, и в Армении воспользовались третьи силы.



В итоге, на первые роли выдвинулись люди, в буквальном политическом смысле ниоткуда. Они стали руководителями в результате демократических выборов, победив с огромным перевесом. Казалось бы, им и карты в руки. Однако и в Армении, и на Украине углубляется экономический кризис, нарастают социальные деструктивные процессы, наступает политический паралич. Вчерашние избиратели испытывают все возрастающее разочарование и лихорадочно ищут новых спасителей. Едва ли не главная причина в том, что новые лидеры не имеют высокопрофессиональных, искушенных в реальном управлении и повседневной практической деятельности по самым разным направлениям, команд соратников- управленцев и глубокого обученного кадрового резерва. На смену ворам- коррупционерам пришли дилетанты-неумехи, часть из которых к тому же быстро почувствовала сладостный вкус коррупции.



Наблюдение за процессами на постсоветском пространстве позволяет сделать вывод. Сам по себе переход власти от автократов к демократически избранным любимцам народных масс не есть гарантия позитивных перемен. Скорее по факту это – продолжение пути развала. Сделанный вывод не означает, что руководитель должен править вечно, а лучшая на постсоветском пространстве форма правления – это столь вожделенное многими публицистами самодержавие.



Подлинный урок Армении и Украины иной. Транзит власти необходим. Но он предполагает виртуозное использование высоких политических технологий и как обязательное условие приход к власти элиты, как минимум, более профессиональной, честной и солидарной с народом, чем прежняя. Не важно, были эти люди во власти раньше или нет. Главное, что они должны уметь , это – профессионально решать все усложняющиеся задачи выживания во все более неустойчивом, хаотичном и непредсказуемом мире. Источник - hrazvedka.ru

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