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Недобытое непосильным трудом. ОПЕК+ обдумает реакцию на вторую волну пандемии
16:43 19.10.2020

Недобытое непосильным трудом
ОПЕК+ обдумает реакцию на вторую волну пандемии

Министры стран ОПЕК+ на очередной ежемесячной онлайн-встрече в понедельник 19 октября обсудят ситуацию на нефтяном рынке, который находится под самым сильным давлением за последние месяцы. Вторая волна локдаунов в Европе и резкий рост добычи нефти в Ливии могут поставить под угрозу удержание цен выше уровня $40 за баррель. Многие аналитики ожидают, что ОПЕК+ в попытке предотвратить снижение цен отложит намеченное на 1 января увеличение добычи на 2 млн баррелей в сутки. Для России подобное решение будет значить потерю 1,6 млн тонн добычи ежемесячно.

Министры энергетики стран ОПЕК+ 19 октября в уже привычном онлайн-режиме обсудят выполнение крупнейшей в истории сделки по сокращению добычи. Немедленных решений по размеру квот принимать не планируется. Однако рынок ждет сигналов со стороны ключевых участников соглашения - Саудовской Аравии и России - о том, готовы ли они отложить намеченное на 1 января увеличение квот на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Вторая волна коронавируса уже вызвала возвращение ограничений в Европе: так, власти Франции ввели комендантский час в Париже и еще семи крупнейших городах. Помимо европейских стран всплеск заболеваемости отмечается в США, хотя он пока не достиг пиковых летних значений. Если власти в итоге пойдут на более жесткие ограничения передвижений, это может существенно сократить спрос на топливо и, соответственно, на нефть. При этом уже сейчас ОПЕК признает, что спрос на нефть восстанавливается не теми темпами, на которые картель рассчитывал летом.

Мы должны быть реалистами, восстановление не набирает темпы, которые мы ожидали ранее в этом году",- заявил 15 октября генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, признав, что "сам спрос все еще выглядит слабым".

Теперь же, помимо проблемы со спросом, масштабы которой являются все еще во многом неизвестными, ОПЕК+ предстоит решить совершенно конкретную проблему роста добычи в Ливии (см. "Ъ" от 12 октября). Эта страна, находящаяся в состоянии военного конфликта, не входит в соглашение ОПЕК+ и способна за несколько месяцев вывести на рынок примерно 1 млн б/с дополнительной нефти. Согласно негативному прогнозу, который обсуждался на техническом комитете ОПЕК+ на уровне экспертов 15 октября, комбинация коронавируса и роста добычи в Ливии может привести к профициту нефти на мировом рынке в 2021 году даже в условиях сделки по сокращению добычи.

ОПЕК прогнозирует 20 лет растущего спроса на нефть

Рынок уже выглядит весьма хрупко - цена ближайших фьючерсов на Brent в октябре опускалась ниже $39 за баррель впервые с июня. До сих пор бумажный рынок нефти удерживали от просадки два фактора: надежды на новый пакет стимулирующих мер в США объемом около $2 трлн, а также ожидания, что ОПЕК+ отложит повышение добычи, намеченное на начало следующего года. В первом случае, вероятнее всего, компромисс в Конгрессе не будет достигнут до президентских выборов в ноябре. А вторую возможность лидеры ОПЕК+, видимо, рассматривают всерьез: президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на прошлой неделе дважды, 13 и 17 октября, провели телефонные переговоры.

Для России отсрочка в увеличении квот будет означать потерю приблизительно 1,6 млн тонн добычи в месяц, или 3,5% от ежемесячной добычи в стране.

Хотя это весьма болезненно для крупнейших нефтяных компаний, для бюджета потеря этого объема сравнима со снижением средней цены нефти лишь на $1,5 за баррель. Вопрос также в том, насколько сильно следует отложить рост добычи с 1 января - участники сделки уже сделали это однажды, сдвинув ослабление квот с июля на август, но цены на нефть при этом росли. Очевидно, согласовать подобный шаг со всеми участниками сделки будет непросто. Как заметил изданию Platts глава отдела сырьевых товаров Standard Charter Пол Хорснелл, "это сложное решение - вернуться за стол и снова начать спорить".

Юрий Барсуков

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603114980
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