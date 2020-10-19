Учи китайский смолоду

16:45 19.10.2020 Изучение языка в школе - мудрый выбор для ребенка. Советы специалистов при выборе учебного заведения



Андрей Крикунов



Известное выражение о том, что знание языков множит сущности, превращая одного человека в несколько, в случае с китайским кажется недостаточным. Знание этого языка делает вас не просто еще раз человеком, а сверхчеловеком. И дело не только в сложности языка, но и в открываемых им возможностях, как с точки зрения карьерных перспектив, так и познания богатейшей культуры. В общем, если вы выбираете языки для детей - стоит подумать именно о китайском.



Так и поступает все больше россиян и, в частности, москвичей. Английский язык, безусловно, своих позиций не сдает, но китайский в качестве второго иностранного может быть не менее интересным вариантом, с учетом стремительного развития экономики КНР, да и крепнущих связей наших государств. Количество вакансий для россиян, владеющих китайским языком, с каждым годом растет, причем, пригодится этот навык как в Китае, так и в России, учитывая, например, количество туристов из Поднебесной (до коронавируса, конечно).



Все это понятно, и спрос рождает предложение. Все больше мест, где вы можете учить китайский, все больше преподавателей, курсов, для любого возраста. Но все же чем раньше начинать, тем лучше, поэтому школы, которые предоставляют своим ученикам возможность учить китайский язык, имеют заметное преимущество перед конкурентами. Кстати, с 2019 года выпускники даже могут выбрать ЕГЭ по иностранному языку из пяти - к английскому, французскому, немецкому и испанскому добавился как раз китайский.



Изначально в Москве было не так много школ, в которых китайский язык можно было изучать в качестве основного, а не факультативного. Это школа № 548 "Царицыно", школа № 1517 и ряд других организаций. Но в последние годы список учебных заведений, в которых язык Поднебесной можно изучать в качестве первого или второго иностранного заметно расширился.



Одной из школ, которая предоставляет такую возможность, стала школа № 1554 на Северо-востоке Москвы. Учебное заведение стабильно входит в 50 и 100 лучших в рейтинге Департамента образования и науки города Москвы, по итогам 2019/2020 года она получила грант мэра второй степени и вошла в Топ-70 учебных заведений столицы. Поэтому неудивительно, что такое перспективное направление, как китайский, также попало в образовательную программу школы. Изучать язык здесь можно в качестве второго иностранного с пятого класса, но уже с третьего детям предлагается ходить на уроки в качестве дополнительных занятий.



Как рассказала "СП" директор школы № 1554 Ольга Тертухина, это необходимо для того, чтобы ребенок просто привыкал к непривычному звучанию языка, осваивал основы иероглифической письменности, что может вызывать трудности, если приступать к китайскому уже во взрослом возрасте. Впрочем, это далеко не все особенности изучения и преподавания китайского языка в России, о которых рассказала руководитель школы.



"СП": - Ольга Николаевна, китайский язык кажется гораздо более сложным для восприятия, чем европейские языки. Так ли это?



- По сравнению с европейскими языками изучение китайского представляется более сложным, так как имеется иероглифическая письменность, которая изучается отдельно от системы транскрипции, это самостоятельная область знания. Китайский язык не имеет однокоренных с русским языком слов.



Наличие в китайском языке особых согласных, дифтонгов, и тоновая система в настоящее время является меньшей проблемой, так как есть большое количество речевых образцов в цифровом качестве, в наше время это уже не столь "страшное препятствие" на пути изучения как раньше.



"СП": - Насколько важно учить китайский с раннего детства, первых классов?



- Раннее начало изучения языка снимает проблему недостаточной мотивации. Как правило, в младшем возрасте дети охотно изучают язык, у них нет отторжения, ощущения чуждости.



Однако, нужно пояснить, каких плюсов имеет смысл ожидать от раннего начала изучения, чтобы не было ложных иллюзий. Дети, которые изучали китайский язык с третьего класса в кружках нашей школы, приходят на занятия в пятом классе с пониманием фонетической системы, и некоторой иероглифической базой. Поэтому они сразу начинают набирать запас слов, их речевой запас растет довольно быстрыми темпами.



При работе с утвержденной государственной программой китайского языка, как второго иностранного, раннее начало абсолютно точно способствует успеху. По этой программе значительная доля успеха определяется именно развитием способности к аудированию и произношению. Уровень этой программы соответствует уровню адаптации в иноязычной среде, общению, совершению поездок, покупок и т. д.



Для целей сдачи ЕГЭ по китайскому языку определяющим фактором успеха являются старшие классы школы. Уровень экзамена заявлен, как приближающийся к уровню носителя, для этого уровня определяющим является широкий словарный запас. Этот словарный запас набирается упорными занятиями в старших классах.



Потому ЕГЭ обычно сдают ученики спецшкол, где китайский язык является основным, и в старших классах на нем сосредоточены все усилия.



Стоит добавить, что в настоящее время на рынке труда более востребованы специалисты со знанием языка. Китайцы высоко ценят грамотных специалистов.



"СП": - Логика подсказывает, что многие родители видят перспективу для своих детей именно в этом направлении, растет ли спрос на китайский в вашей школе?



- Да, в этом году уже четыре пятых класса изучают китайский язык, как второй иностранный. Также много желающих изучать его в группах третьих и четвертых классов.



В этом году впервые за пять лет собралась группа дополнительного изучения китайского языка в пятых классах, последний раз такая группа была у нынешних десятиклассников, но тогда она была очень маленькой, сейчас пришло гораздо больше детей.



Вполне естественно, что интерес к китайскому языку поощряется самим Китаем. Как рассказал "СП" директор Института Конфуция РГГУ Тарас Ивченко, в последние годы результаты российских учащихся на профильных олимпиадах стабильно улучшаются, и самые талантливые вполне могут рассчитывать на гранты от Поднебесной.



"СП": - Как меняется ситуация с изучением китайского языка в столичных школах в последние десятилетия и годы?



- Я не взялся бы судить по всем школам Москвы, как и по тем, кто к нам приходит оценивать общий уровень преподавания. Если же судить по конкурсам китайского языка, которые проводятся для школьников, в частности ежегодном конкурсе "Мост китайского языка", как московском, так и всероссийском, то можно отметить общую тенденцию, что ребята становятся все сильнее и сильнее. Но результат ли это усовершенствования образовательной системы? Не факт, потому что у многих расширяются возможности, кто-то долгое время работает в Китае и ребенок там ходит в детский сад и школу.



"СП": - А в количественном плане? Растет ли количество учебных заведений с китайским языком, классов, преподавателей?



- Тут без вопросов, растет. Иногда кажется, что просто в геометрической прогрессии. Любая школа открывает китайский язык, есть школы онлайн, изобретаются новые методы, пытаются преподавать чуть ли не с колыбели детям. Так что, в этом плане присутствуют и количество, и разнообразие.



"СП": - Есть ли поддержка этого направления со стороны китайских партнеров, учитывая крепнущие отношения между РФ и КНР?



- Китай здесь, без сомнения, старается помогать. Они очень активны и готовы организовать все возможное. И в плане обучения, и организации курсов для преподавателей, бесплатных пособий, стажировок для талантливых детей.



"СП": - Растет ли интерес родителей? Многие рассуждают, что, мол, английский выучат и так, а вот китайский было бы полезно…



- Это, без сомнения, чувствуется. Детям, в общем-то, все равно, это для них не главное - учить китайский. Хотя у некоторых бывает. Основной двигатель - это родители, а они часто рассуждают именно так, что английский выучат и так, а хотелось бы еще один. А какой? Китайский.



Во многих вузах ребята проявляют интерес к китайским группам, даже с нуля. А еще 10 лет назад бывали опасения, что если объявим такую группу, то вдруг не наберем. Сейчас же таких опасений уже нет. Источник - СвободнаяПресса

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