"Тулпар" поскакал. Новую модель турецкой БМП назвали в честь коня из эпоса "Манас

16:46 19.10.2020

Новую модель турецкой БМП назвали в честь коня из эпоса "Манас" - видео



"Тулпар" будет использоваться спецназом и сухопутными силами. Сейчас машина нового поколения, отличающаяся мобильностью и огневой мощью, готова к серийному производству.



В Турции новой модели боевой машины пехоты дали название "Тулпар". Как отметил в беседе с агентством Anadolu директор компании-разработчика Сердар Гергюч, БМП была названа в честь легендарного коня из эпоса "Манас", защищавшего воинов.



Отмечается, что новая техника будет использоваться спецназом и сухопутными силами.



"Машина создана с учетом современных технологий. Испытания "Тулпара" проводились в самых суровых климатических условиях и в тяжелых условиях местности. Сейчас машина нового поколения, отличающаяся мобильностью и огневой мощью, готова к серийному производству. Это первая турецкая БМП в своем классе", - сказал Гергюч.



"Тулпар" разработан компанией Otokar, которая поставляет оборонную продукцию в 32 страны.



