"Не мог равнодушно на это смотреть": как дружинники спасали Бишкек

16:49 19.10.2020 Автор: Евгений Погребняк



В ночь на 6 октября в Кыргызстане начались волнения, а уже 15 октября с отставкой президента Жээнбекова третий госпереворот в стране признали случившимся.



За то время, пока митингующие и политики делили власть, силовые структуры оказались парализованы. Главной защитой от мародеров стали группы дружинников, которые вышли патрулировать улицы Бишкека и фактически не дали повториться сценариям массовых грабежей 2005 и 2010 гг..



Тысячи добровольцев, дружинников, волонтеров до сих пор обеспечивают порядок на улицах столицы, по которым еще "бродят" остатки митингующих. Как объяснить успех института дружинников? Как тысячам людей удалось самоорганизоваться и дать отпор зачинщикам беспорядков?



В интервью Ia-centr.ru один из дружинников рассказывает о том, почему он и его товарищи решили отстаивать правопорядок в городе в это непростое время.



По словам Нурбека (имя изменено), он студент Кыргызской государственной медицинской академии. Нурбек просит не раскрывать его имя, чтобы не волновать родных – они не знают о его деятельности в добровольческих отрядах.



– Нурбек, почему Вы решили записаться в дружинники?



– К этому решению меня подтолкнули столичные события 6-7 апреля, когда во время митингов произошли нападения на бригады скорой помощи. Врачей избили, а экипажи с медицинским оборудованием разграбили. Для меня это было просто немыслимо, во время эпидемии коронавируса эти же медики спасали тысячи жизней.



Я и другие горожане не могли равнодушно смотреть на творящийся беспредел, из-за бездействия правоохранительных органов мы стали собираться в отряды самообороны.



Когда увидел объявление в Фейсбуке, что идет набор в дружинники для обеспечения порядка в городе, то сразу принял решение. Там же были контактные номера, меня попросили прийти на сбор, который был на улице Раззакова. Многие узнавали о наборе дружинников через СМИ или своих знакомых.



Я сам родом из Таласа, переехал в Бишкек три года назад учиться на врача, могу оказать раненому первую медпомощь. Когда начались октябрьские беспорядки, решил, что мои навыки могут пригодиться, поскольку скорая помощь не всегда могла приезжать к раненным во время столкновений. Поэтому меня определили в ночные патрули по улицам Бишкека, у которых большой риск столкновений с мародерами.



Некоторым раздали повязки с надписью ДНД (Добровольная народная дружина) или жилеты, но всем не хватало такой "униформы", большинство были в обычной одежде.



– Как прошло первое патрулирование?



– В первый раз было очень тревожно, митинги шли полным ходом, толпы мародеров разбрелись по всему Бишкеку. Нам пришлось буквально преследовать их и самим фактом своего присутствия не допускать грабежей и рейдерских захватов.



Отдельных грабителей или пьяных водителей мы задерживали и передавали в руки милиции. Повезло, что удалось отстоять торговый центр "Азия Молл", туда направились около тысячи митингующих из центра города. Узнав об этом, дружинники последовали за ними, и в итоге мародеры решили не связываться с нами и ушли искать более легкую цель для грабежа.



Не повезло небольшим торговым точкам, которые попались на пути следования мародеров, там, где не было железных витрин, они разбивали окна. Мы не могли спасти всех, но когда появлялись, то отгоняли их, так, они хотя бы не успевали подчистую грабить магазины.



Пришлось буквально всю ночь передвигаться по городу, для скорости нас иногда возили на машинах. Дружинникам постоянно сообщали о том, куда двигаются мародеры, поэтому мы не давали им долго находиться на одном месте.



Свои навыки мне довелось применять только дважды. Один раз я наложил повязку парню, которому в голову попал камень. Еще один дружинник случайно порезал ногу об осколок стекла. Серьезных ран, к счастью, ни у кого не было.



– Вы рассказываете, что действия координировались. Как вам удалось так хорошо самоорганизоваться, каким образом вы поддерживали связь?



– Сложно однозначно ответить на этот вопрос, но думаю, что ключевую роль сыграло волонтерское движение, которое появилось еще во время эпидемии. Совсем недавно обычные люди шли добровольцами помогать малоимущим семьям, развозили гуманитарную помощь, создали группы в социальных сетях.



Поэтому у многих бишкекчан уже был навык быстрой организации в кризисной ситуации, когда не было надежды на помощь властей.



Связь мы держали при помощи соцсетей, у разных отрядов были свои каналы связи, в основном в Телеграме. У некоторых были также группы в WhatsApp и Фейсбуке. Поскольку интернет в Бишкеке отключали, также приходилось общаться при помощи обычных телефонных звонков, особенно когда требовалась срочная помощь.



Всех дружинников можно условно разделить на три части – патрульных, охранников и координаторов.



Те, кого я назвал охранниками, в основном защищали административные объекты, им приходится круглые сутки стоять на одном месте, пока не придет смена.



Когда захватили и разграбили Белый дом, то туда потом пришли и дружинники, насколько я знаю, часть здания им удалось спасти, они и сейчас там находятся. Дружинникам также приходилось защищать журналистов и работников коммунальных служб, потому что они работают непосредственно рядом с митингующими, а милиция боится подходить слишком близко к меcту митинга.



Координаторы собирали всю поступающую к ним информацию и равномерно распределяли силы дружинников-патрульных. В основном, именно от координаторов мы принимали сигналы о том, в какую часть города следует двигаться для помощи другим дружинникам.



Стоит заметить, что часто были ложные вызовы, некоторые граждане просто развлекались таким образом, а мы зря теряли силы и время. Единого центра управления для всех отрядов дружинников нет, но кое-какую связь мы все же имеем.



Часть волонтеров привозили нам горячую еду и напитки, этим они буквально спасали нас холодной ночью. Развозили на своих машинах, иногда давали теплые вещи. Большая благодарность заведениям, которые открыли для нас свои двери и бесплатно кормили, там мы могли отдохнуть и согреться в небольших перерывах между патрулированиями.



– Как милиция и другие государственные органы относились к вам?



– Положительно, ведь мы фактически выполняли за них их работу. Муниципальные службы выделили дружинникам несколько автобусов для передвижения по городу, мне пока не довелось ими воспользоваться.



Дружинники в свою очередь помогли выдворить политических активистов из мэрии и других административных зданий. Отдельно стоит сказать про некоторых милиционеров, они в гражданской одежде были с вместе дружинниками, помогали обеспечивать порядок. Хотя они и не говорили, что из МВД, но по этим людям было видно, кто такие, а мы же были рады любой помощи.



Думаю, что представители закона так поступили, потому что людей в форме закидывали камнями, а вот когда видели дружинников, то предпочитали не связываться.



Когда ввели чрезвычайное положение и комендантский час, то на дружинников эти ограничения не распространялись. Нас спокойно пропускали на блокпостах и не спрашивали, что мы делаем ночью на улице. Возможно, наши координаторы поддерживали с ведомствами связь, чтобы не мешать поддерживать правопорядок.



Когда ввели военную технику в центр города, то там дружинников стало меньше, отпала необходимость. Надеюсь, что пик кризиса пройден, патрульной милиции стало больше появляться на улицах.



Мы сейчас иногда ночью дежурим у торговых центров и на некоторых оживленных улицах, если ситуация и дальше будет успокаиваться, то через несколько дней разойдемся.



– Какие у вас планы на будущее? Дружинники разойдутся и забудут эти тяжелые дни?



– Конечно, нет. Последние события, коронавирус и новая революция показали, что помощь пострадавшим оказать часто просто некому.



Бишкек стал для меня родным городом, я готов на все, чтобы не допустить тут погромов и грабежей. Горожанам нужно держаться вместе, чтобы в кризис иметь надежную опору.



У меня появилось много друзей среди других дружинников, мы нашли друг друга в соцсетях и договорились поддерживать связь в будущем.



Мне же самому нужно вернуться к учебе, нынешние события показали, что профессия врача, к сожалению, становится очень актуальной. Медики всегда держались вне политики и оказывают помощь всем раненым – и милиционерам, и митингующим.



Дружинники тоже объявили себя вне политики, подчеркнуто дистанцируясь от политических распрей. Пока во властном аппарате Кыргызстана не наведут порядок, то горожанам, представителям бизнеса – всем и всегда нужно быть готовыми прийти на помощь друг другу. Источник - ia-centr.ru

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