Базовый вопрос: Американцы мечтают заменить Россию в Киргизии

16:50 19.10.2020 Авиабаза "Кант" под Бишкеком оказалась на осадном положении



Виктор Сокирко

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Владимир Зайнетдинов



Нынешние события в Киргизии, связанные со сменой власти в этой стране, вызвали пристальное внимание не только в российском МИД, но и в Минобороны РФ. Дело в том, что здесь, в 20 километрах к востоку от Бишкека, близ города Кант, с 2003 года дислоцируется 999-я российская авиабаза (в/ч 20022). И ранее местные радикалы призывали убрать русских "оккупантов", в 2005 году, когда в Киргизии случилась так называемая "Тюльпановая революция", база в Канте едва не отправилась домой. Экс-президент Алмазбек Атамбаев, которого сейчас во время бунтов освободили из СИЗО, предлагал не продлевать договор о размещении российской авиабазы. Как-то прежде обходилось, а вот как будет дальше?



Сейчас, насколько известно из сообщения пресс-службы Центрального военного округа (авиабаза входит в его состав), российские подразделения в Киргизии переведены на режим усиления противодействию терроризму, из-за массовых беспорядков в республике. Попросту говоря, на военных объектах военнослужащие и члены их семей, перешли на "осадное" положение - за пределы базы никто не выходит, усилены посты охраны, даже самолеты и вертолеты временно прекратили вылеты. Такое решение принято в целях недопущения провокаций, связанных с обострившейся обстановкой в Киргизии.



В состав объединенной российской военной базы в Киргизии входят четыре объекта: собственно, сама авиабаза "Кант", испытательный объект в городе Каракол, узел связи в селе Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городке Майлууз-Суу. Из вооружения - порядка двадцати штурмовиков Су-25, Су-25СМ3 и вертолеты Ми-8МТВ. Есть также подразделение беспилотников с аппаратами "Орлан-10" с дальностью воздушной разведки в 120 километров. Охраняют объекты две роты российских десантников из Ульяновска, которых отправили сюда в 2010 году, опять же по причине массовых беспорядков в Киргизии. Основная задача авиабазы - поддержка с воздуха сил ОДКБ в регионе, а также 201-й российской военной базы дислоцированной в Таджикистане.



Значимость 999-й российской авиабазы в Киргизии, несмотря на ее малочисленность, нельзя недооценивать по целому ряду причин. Это не только ударная штурмовая группа самолетов и вертолетов, но и возможность оперативно принимать как тяжелые военно-транспортные самолеты (Ил-76, Ан-124 "Руслан"), так и стратегические бомбардировщики. Понятно, что и истребители в том числе. Основная нацеленность авиабазы - на террористические угрозы со стороны Афганистана, прикрытие так называемого южного "подбрюшья" России. А еще - противодействие США в регионе. Лишь в 2014 году американцев удалось выдавить с аэродрома "Манас", которую они использовали как транспортно-перевалочную базу.



Северо-атлантический альянс, и в первую очередь США, после 1991 года ломился в любую открытую дверь бывших союзных республик, чтобы обложить Россию по всему периметру границ своими базами. Наиболее удачно это произошло в Прибалтике, частично в Грузии, заигрывает с НАТО по сей день и Украина, которая предоставила ВВС США свои аэродромы. Несомненным успехом можно было признать и размещение американских воинских контингентов в Средней Азии - под маркой проведения операции в Афганистане. Но новый "стратегический партнер" так и не смог здесь прижиться и пустить корни. Во многом благодаря влиянию России.



Еще в советские времена на территории среднеазиатских республик находились два крупных военных округа - одноименный Среднеазиатский военный округ (САВО) и Туркестанский (ТуркВО). На их базе впоследствии, после развала Советского Союза, появились полноценные национальные армии - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Туркмении. Даже если детально не оценивать их общее техническое состояние, численность и боевой потенциал, практически каждая из этих армий проигрывает потенциальному противнику в регионе - Казахстану не устоять перед Китаем, Таджикистану не по зубам Пакистан, Узбекистану, Киргизии и Туркмении не справиться с Ираком и Ираном. Но если эти угрозы можно рассматривать как чисто гипотетические и вероятность вооруженных конфликтов крайне низка, то у всех среднеазиатских стран есть один реальный агрессор, который представляет серьезную угрозу.



Именно под идеей защиты среднеазиатских республик от талибов, США тихой сапой завели свои военные базы в Узбекистан, Киргизию, Таджикистан. И, как это умеют делать бесцеремонные янки, вскоре уже из гостей стали ретиво превращаться в хозяев. Понятно, что не всем это понравилось. "Выдавливать" американцев приходилоськак дипломатическими, так и военными усилиями - за счет расширения российского военного присутствия. И ту же авиабазу "Манас" в Киргизии военные США покидали с большой неохотой. Уходя - обещали вернуться. Вероятно, что и сейчас Пентагон следит за ситуацией в Бишкеке с прицелом на изменение политического курса в стране, который позволит осуществить возобновление своего присутствия в Киргизии.



В Узбекистане американская военная база просуществовала с 2001 по 2005 годы и территориально располагалась на аэродроме Ханабад, неподалеку от города Карши. Полторы тысячи военнослужащих, эскадрилья транспортных самолетов С-130, десяток вертолетов Black Hawk, использование аэродрома, как перевалочной базы - вроде ничего опасного, но американцы стали вмешиваться во внутреннюю жизнь страны. Поводом для их выдворения стала реакция Вашингтона на андижанские события 2005 года, когда Госдеп США выступил с резкими заявлениями в адрес местных властей. Лишь весной 2017 года прекратило работу и бюро альянса по связям с государствами региона в Ташкенте, а разговоры о возобновлении деятельности военной базы НАТО, которые активно велись в те годы, так и не нашли реализации.



Крупным местом базирования НАТО в Средней Азии была, как упоминалось, и американская военная база "Манас" в пригороде Бишкека, которая использовала взлетно-посадочную полосу одноименного международного аэропорта киргизской столицы. Обеспечением ее деятельности занималось около полутора тысяч переменного состава (на российской авиабазе "Кант" находятся около 500 человек), а занимаемая площадь составляла 220 гектаров, на территории которой представители местной власти не допускались. При этом американские военнослужащие практически свободно передвигались по всей территории республики и никак не декларировали перевозимые грузы.



- России в конечном итоге удалось откровенно переиграть НАТО на потенциальном театре военных действий в Средней Азии, - говорит официальный представитель ОДКБ Владимир Зайнетдинов. - Восток, как известно, дело тонкое и Москве удалось нащупать те рычаги влияния, которые и изменили общую картину в нашу пользу. Помимо гарантий общей защиты от талибов, которую гарантируют объединенные войска ОДКБ, что на самом деле означает активную помощь России любой из стран Договора в случае агрессии извне, Кремль предложил льготные условия в закупках современных вооружений. Вы с нами заодно? Вот вам тогда танки Т-90, ЗРК С-300 и С-400, новые самолеты и вертолеты. И это оказалось очень грамотным решением в укреплении доверия со стороны союзников в Средней Азии. Американцы никогда ничего подобного не предлагали, ограничивались арендной платой, за которую получали возможность влиять во внутреннюю политику этих стран.



В общем, уходить сейчас России из Киргизии крайне невыгодно - свято место пусто не бывает. И маленький форпост в Канте имеет огромное геополитическое значение на общую ситуацию в регионе. Источник - СвободнаяПресса

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