|В Киргизии новые: глава телеканала ЭлТР (Ш.Шатманова) и Республиканской газеты "Эркин Тоо" (Б.Аленов)
21:06 19.10.2020
Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров сегодня, 19 октября, сменил руководство государственных СМИ - телеканала "ЭлТР" и газеты "Эркин-Тоо".
На "ЭлТР" новым генеральным директором стала Шайиста Шатманова. Она сменила на этом посту Керимбека Калыкулова.
В газете "Эркин-Тоо" новым главным редактором стал Бахпурбек Аленов. Он заменил на этой должности Дыйканбека Керимбаева.
Данные отставки и назначения Жапаров сделал в качестве премьер-министра.