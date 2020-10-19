В Киргизии новые: глава телеканала ЭлТР (Ш.Шатманова) и Республиканской газеты "Эркин Тоо" (Б.Аленов)

21:06 19.10.2020

Премьер-министр и и.о. президента Садыр Жапаров сегодня, 19 октября, сменил руководство государственных СМИ - телеканала "ЭлТР" и газеты "Эркин-Тоо".



На "ЭлТР" новым генеральным директором стала Шайиста Шатманова. Она сменила на этом посту Керимбека Калыкулова.



В газете "Эркин-Тоо" новым главным редактором стал Бахпурбек Аленов. Он заменил на этой должности Дыйканбека Керимбаева.



Данные отставки и назначения Жапаров сделал в качестве премьер-министра.