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Скончался Герой Узбекистана, археолог, сенатор Гайратдин Хожаниязов
00:15 20.10.2020

Скончался археолог Гайратдин Хожаниязов
Герой Узбекистана, бывший сенатор, археолог Гайратдин Хожаниязов ушел из жизни в возрасте 72 лет.

В возрасте 72 лет скончался археолог, заведующий отделом археологии НИИ Истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана Гайратдин Хожаниязов, сообщила пресс-служба АН.

Гайратдин Хожаниязов родился 11 июля 1948 года в Караузякском районе Каракалпакской АССР. После окончания исторического факультета Каракалпакского государственного педагогического института (сейчас Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза) в 1972 году поступил лаборантом в отдел археологии НИИ Истории, археологии и этнографии Каракалпакского отделения АН Узбекской ССР.

В 1996 году получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию на тему "История фортификации древнего Хорезма". Гайратдин Хожаниязов участник многих научных археологических экспедиций, автор научно-популярных книг и более 130 научных статей по археологии, средневековой фортификационной истории древнего Хорезма, социальных и религиозных памятниках Узбекистана, следует из сообщения НГПИ.

В 1990-1994 годы Гайратдин Хожаниязов работал исполняющим обязанности председателя Общества охраны памятников истории и культуры Каракалпакстана, в 1994-2000 годы был членом Республиканский комиссии по координации вопросов присвоения топонимическим объектам имен известных людей, в 1995-2000 годы - членом комиссии по присуждению Государственной премии имени Бердаха. В 2015 году был избран сенатором от Каракалпакстана.

Гайратдин Хожаниязов в 2003 году стал кавалером ордена "Мехнат Шухрати", в 2008 году ему было присвоено звание героя Узбекистана.

Источник - Gazeta.uz
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