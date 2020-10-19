Тайваньское "ружье на стене". Выстрелит! - Ю.Тавровский

00:21 20.10.2020

Станет ли "октябрьским сюрпризом" на выборах президента США конфликт вокруг острова



Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – китаевед.

19.10.2020



Эсминец ВМС США Barry на минувшей неделе пересек Тайваньский пролив.

"Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу оно должно выстрелить", – писал великий Чехов. "Тайваньское ружье" появилось еще в 1949 году, когда остатки вооруженных сил и номенклатуры партии Гоминьдан укрылись на острове Тайвань от победившей в гражданской войне партии Гунчаньдан, Компартии Китая. С ходу форсировать примерно стокилометровый пролив не удалось. Мао Цзэдун стал собирать силы для штурма, но тут в 1950 году началась Корейская война, и силы были переброшены на помощь Ким Ир Сену.

Ружье еще несколько раз снимали со стены, целились, перезаряжали и даже лязгали затвором. Но настоящего выстрела не раздалось ни в одном из актов пьесы длиной в 70 лет. Ни коммунистам, ни антикоммунистам братоубийственная война оказалась не нужна. Во-первых, они были прежде всего националистами и превыше всего ставили единую и неделимую Поднебесную. Во-вторых, мирное сосуществование оказалось исключительно выгодным. Использование тайваньских управленческих моделей, квалифицированных кадров, многомиллиардная двусторонняя торговля открыли перспективу воссоздания единого Китая по формуле "одна страна, две политические системы".



"Тайваньское ружье" могло окончательно заржаветь и пойти на "свалку истории". Но о нем вспомнили в Америке, напуганной "мирным возвышением Китая". В начатой против Китая холодной войне Тайваню выделена роль чуть ли главного участка фронта. С первых дней правления Дональд Трамп стал активно поддерживать сепаратистские настроения, выросшие за годы раздельного развития острова и материка.



Его администрация стала срочно обновлять "тайваньское ружье". В последние два года десятки новейших истребителей, высокоточные ракеты и торпеды поступают на Тайвань. Планируется поставка семи новых крупных партий оружия. Они включают тяжелые беспилотники, "умные мины", радары, крылатые ракеты. Самые продвинутые – это ракеты типа "воздух-земля" AGM-84H/K SLAM-ER, способные поражать цели в глубине территории КНР. На днях ожидается поставка первых из 66 заказанных истребителей F-16V c усовершенствованной электроникой и авионикой.



Разумеется, заметно активизировались и приготовления ВС Китая. На участившихся учениях с боевыми стрельбами отрабатывают не просто воздушные или морские схватки в Тайваньском проливе, но комплексные операции всех родов войск. Имитируются массированные ракетные удары, десантные операции.



В Пекине понимают, что их провоцируют на выстрел первыми, а затем последует та или иная реакция Америки. В аналитических разработках и даже общедоступных публикациях участие американских сил обсуждается не как гипотеза, а как данность. Правда, в них "стратегическая глубина" противостояния с Америкой ограничивается двумя цепочками островов Тихоокеанского бассейна. Так, в сентябре информационные каналы разных стран обошло эффектное видео, на котором имитировалась атака стратегического бомбардировщика Н-6К против иностранной военной базы, удивительно напоминавшей аэродром Андерсен на острове Гуам. Именно эта база служит "хабом" всех других опорных пунктов "второй цепочки островов".



Вскоре последовали внезапные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с участием нескольких дюжин истребителей, бомбардировщиков, противолодочных самолетов. Свое веское слово сказали авианосцы "Ляонин" и "Шаньдун". Они продемонстрировали сценарий атаки Тайваня "с тыла", против его восточного побережья, а не западного, традиционно рассматриваемого как место высадки десанта "красных".



Самая откровенная оценка учений появилась в газете Global Times, выражающей настроения наиболее "боевитых" политических и военных кругов КНР. "Нынешние и предыдущие учения позволили НОАК получить ключевую информацию о системе обороны Тайваня и накопить опыт нападения. Это были репетиции установления контроля над Тайванем. Недостает только политического решения о переходе к реальным сражениям и разгрому сторонников независимости. Главным источником турбулентности в Тайваньском проливе становится сговор США и Тайваня. Им не стоит недооценивать ситуацию и рассматривать учения как блеф. Если провокации продолжатся, то неизбежно начнется война", – говорится в передовой статье.



Кто не слеп, тот видит совпадение роста напряженности вокруг Тайваня с грядущими выборами в США. "Маленькая победоносная война" вполне может увеличить популярность "президента военного времени", как называет себя Трамп. Масштабный конфликт с вовлечением в той или иной степени Америки может пригодиться также в случае неопределенности с подсчетом голосов и возможных столкновений республиканцев и демократов.



Тайваньская карта активно разыгрывается Вашингтоном в связи с приближением президентских выборов, пишут китайские газеты. Министр здравоохранения и замгоссекретаря США посетили Тайбэй. Конгрессмены даже предлагают восстановить дипломатические отношения с Тайванем. Трамп и его помощники способны поддержать такое предложение до или после выборов. Это может случиться даже в случае победы Джозефа Байдена.



"Тайваньское ружье" может стать "октябрьским сюрпризом", которого ожидают американские политологи накануне выборов. Неожиданная болезнь Трампа и стремительное выздоровление стали сюрпризом. Однако они вовсе не отменяют чеховское предсказание. Просто до конца пьесы появляется новый акт.



О его возможном содержании написала влиятельная гонконгская South China Morning Post. "Трамп может нарастить напряженность с Китаем, возложив на него ответственность за распространение вируса, "китайской чумы", как он назвал COVID во время первых дебатов. Ему больше не удастся переносить вину за ошибки в борьбе с пандемией, которая убила более 200 тыс. американцев. В сложных ситуациях, защищаясь, Трамп всегда переходит в наступление. Поэтому он скорее всего удвоит атаки против Китая и взвинтит давление до максимума".



"Тайваньское ружье" приведено в полную готовность и может выстрелить в любое время. Этот выстрел способен нанести ранения не только американо-китайским отношениям. Подобно Корейской войне или Кубинскому кризису конфликт вокруг Тайваня способен подорвать даже то зыбкое спокойствие, которое установилось сейчас на международной арене.