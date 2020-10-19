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QR-код на лоб: добро пожаловать в ковидный концлагерь?
00:25 20.10.2020

инициативы властных институтов все больше напоминают Антиутопию

Владислав Мальцев

Мэрия Москвы, судя по всему, уверенным шагом движется к Антиутопии, которые любят показывать в голливудских фильмах – с тотальным контролем за гражданами.

Новая инициатива Сергея Собянина: "С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей в развлека­тельные заведения, режим работы которых включает ночное время с 00:00 до 06:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377. Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19".

Нет, я, конечно, обеими за борьбу с коронавирусом. Но!

Ключевое слово выше – "разумеется, не помешает распространению". Зато, позволит собрать огромное количество информации о том, где и когда находятся жители столицы, выстроить связи между ними ("вот этот находился рядом с этим") и т.д. Одних только проездных в метро мэрии явно недостаточно для тотального контроля.

Идеальная собянинская Москва, очевидно, – это город, где при входе в каждое заведение или общественный транспорт надо предъявлять контролеру (электронному, потому что живые полицейские 15 апреля с.г. уже доказали свою малую эффективность) аусвайс.

Кстати, одной лишь идеей разрешающегося где-то находиться "удостоверения личности" светлые умы не удовольствовались. Даешь сразу цветные нашивки, как в концлагере!

Вбросил идею 10 октября через свой популярный Telegram-канал "Политджойстик" (68,5 тыс. подписчиков) политтехнолог Марат Баширов: "Пора уже об этом сказать. Нам нужна маркировка людей в общественных местах. Повязки на руке. Сдал ПЦР тест и он отрицательный – зеленая, ничего не сдавал, но чувствуешь себя здоровым – красная, переболел КОВИД19 – белая, ты в зоне риска, но надо перемещаться по городу – оранжевая, работник контроля от силовиков и до Минздрава – белая, но с номером. Это психологический барьер, который надо нам всем перейти, чтобы знать как вести себя в присутствии других людей, но при этом не вводить тотальный карантин. Это требует личной ответственности, но хватит закрывать глаза на то, что мы больше не можем жить в обществе по-старому. Нам нужны новые стандарты поведения".

Вы не забыли, какие "стандарты поведения" были в нацистских концлагерях? Красный треугольник, нашитый на тюремную робу, сразу показывает охране, что перед ней "политический заключенный", зеленый – "криминальный", синий – "эмигрант", сиреневый – "сидит за религию" (в оригинале – "за Библию", это либо священники, либо отказывавшиеся от воинской службы сектанты), розовый – "гомосексуалист", черный – "асоциальный", Звезда Давида в разных вариантах расцветки – "еврей".

Баширов, конечно, лицо не официальное, но такое достаточно близкое к государству – президент Некоммерческого партнерства "Национальная лига по связям бизнеса и государства", участвует в разных пафосных мероприятиях на тему взаимодействия с государственными органами (GR) и раздает комментарии официозным СМИ.

А вот первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич – лицо уже куда более официальное.

11 октября Малькевич поддержал инициативу Баширова, цитирую сайт ОП РФ: "Нужны какие-то значки для тех, кто переболел ковидом, чтобы в общественных местах снизить общее напряжение. Насколько я понимаю, в мэрии Москвы есть проект выдавать специальные памятные значки тем, кто переболел вирусом COVID-19 и становится донором плазмы крови. На мой взгляд, история правильная, однако напрашивается мысль создать не просто значок для доноров, но и в целом для тех, кто переболел ковидом".

Видите – идея-то из мэрии Москвы идет!

В своем Telegram-канале (7,6 тыс. подписчиков) Малькевич так аргументирует необходимость ношения опознавательных повязок: "Вы представьте, сейчас в общественном месте как друг на друга тревожно смотрят люди, один – кашлянул, другой – без маски, у всех нервы взвинчены до предела. А так заходит человек, у него, например, какая-то повязка – я понимаю идею Марата – что он переболел, значит у него антитела, значит с ним можно рядом сидеть баз страха заразиться и заболеть, а второй человек заходит, у него пометка, что он привит, ну и так далее".

Но ведь напрашивается вопрос – что мешает человеку изготовить повязку любого цвета и носить ее? Малькевич дает ответ: "…Человек вакцинированный должен иметь какой-то значок или QR-код, который нельзя передать, который считывается и показывает, что вы привиты. Все просто и удобно".

Очевидно, значок, которая выдала администрация. А лучше сразу QR-код. И на лоб, чтоб всем было заметно, да и контролерам сканировать было удобней!

Удивительно, как в год празднования 75-летия Победы над нацизмом у чиновников и обслуживающих их политтехнологов бурно развились инициативы о том, как бы – по факту, если посмотреть – внедрить в нашу с вами жизнь "простые и удобные" наработки Третьего рейха, от аусвайсов до цветных нашивок.

Источник - Завтра
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